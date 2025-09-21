Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Vingroup xây thêm nhà máy phụ trợ ôtô điện hơn 21.400 tỷ ở Hà Tĩnh

  • Chủ nhật, 21/9/2025 20:44 (GMT+7)
Hà Tĩnh phê duyệt dự án khu nhà xưởng phụ trợ ôtô điện 21.401 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vũng Áng của CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

Tổ hợp các dự án của Tập đoàn Vingroup tại Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã ban hành quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ôtô điện.

Cụ thể, dự án do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh là chủ đầu tư, triển khai tại các lô đất ký hiệu CN4-1, CN4-2 của Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4-CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Mục tiêu hoạt động của dự án là xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ôtô điện. Quy mô dự án gồm sản phẩm, dịch vụ cung cấp: xây dựng hạ tầng, nhà xưởng và các công trình phụ trợ cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ôtô điện;

Diện tích đất, mặt bằng dự kiến sử dụng là trên 132 ha (diện tích, phạm vi ranh giới khu đất sẽ được xác định chính xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và thực hiện thủ tục về đất đai).

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 21.401 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 3.210 tỷ đồng, chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn huy động là 18.190 tỷ đồng. Phương án huy động là vay từ các tổ chức tín dụng, tiến độ vốn dự kiến theo hợp đồng vay vốn.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Về tiến độ, dự án dự kiến hoàn thành công tác thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; các thủ tục về quy hoạch, xây dựng… vào tháng 3/2026; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng vào tháng 12/2026; hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng vào tháng 6/2027.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ôtô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ mở ra cơ hội thu hút các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, mà còn tạo động lực mới thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, hiện đại, góp phần nâng cao vị thế của Hà Tĩnh trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững.

Những năm gần đây, Vingroup liên tục gia tăng hiện diện tại Hà Tĩnh thông qua hàng loạt dự án quy mô lớn. Cuối năm 2021, tập đoàn khởi công Nhà máy sản xuất pin VinES tại Khu kinh tế Vũng Áng, với diện tích gần 13 ha. Nhà máy hiện đã cung ứng pin cho mẫu xe điện VF6 từ giữa năm 2023.

Đến tháng 6/2025, nhà máy VinFast Hà Tĩnh với diện tích 360.000 m2 được khánh thành sau chỉ 7 tháng thi công, trở thành một trong những cơ sở sản xuất ôtô điện hiện đại nhất khu vực.

Không chỉ tập trung vào công nghiệp, Vingroup còn thúc đẩy nhiều dự án hạ tầng và dịch vụ quan trọng tại Hà Tĩnh, bao gồm cảng biển và trung tâm logistics trị giá khoảng 40.000 tỷ đồng, cùng khu du lịch nghỉ dưỡng Kỳ Ninh.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Vinhomes

    Công ty cổ phần Vinhomes

    Tiền thân của Vinhomes là Công ty cổ phần Đô thị BIDV – PP, hiện công ty trực thuộc Tập đoàn Vingroup và chuyên phụ trách phát triển mảng bất động sản nhà ở trung và cao cấp.

    • Thành lập: 2008
    • Sáng lập: Vingroup
    • Mã cổ phiếu: VHM

    Website

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

  • Hà Tĩnh

    Hà Tĩnh
    • Diện tích: 5.997,3 km²
    • Dân số: 1.242.700 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố, 2 thị xã, 10 huyện
    • Vùng: Bắc Trung Bộ
    • Mã điện thoại: 239
    • Biển số xe: 38

