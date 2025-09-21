Vingroup xây thêm nhà máy phụ trợ ôtô điện hơn 21.400 tỷ ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh phê duyệt dự án khu nhà xưởng phụ trợ ôtô điện 21.401 tỷ đồng tại Khu kinh tế Vũng Áng của CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh.

Tổ hợp các dự án của Tập đoàn Vingroup tại Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh mới đây đã ban hành quyết định về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ôtô điện.

Cụ thể, dự án do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh là chủ đầu tư, triển khai tại các lô đất ký hiệu CN4-1, CN4-2 của Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4-CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Mục tiêu hoạt động của dự án là xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ôtô điện. Quy mô dự án gồm sản phẩm, dịch vụ cung cấp: xây dựng hạ tầng, nhà xưởng và các công trình phụ trợ cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ôtô điện;

Diện tích đất, mặt bằng dự kiến sử dụng là trên 132 ha (diện tích, phạm vi ranh giới khu đất sẽ được xác định chính xác trong quá trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và thực hiện thủ tục về đất đai).

Tổng vốn đầu tư dự kiến là 21.401 tỷ đồng , trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 3.210 tỷ đồng , chiếm 15% tổng vốn đầu tư, vốn huy động là 18.190 tỷ đồng . Phương án huy động là vay từ các tổ chức tín dụng, tiến độ vốn dự kiến theo hợp đồng vay vốn.

Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Về tiến độ, dự án dự kiến hoàn thành công tác thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; các thủ tục về quy hoạch, xây dựng… vào tháng 3/2026; xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà xưởng vào tháng 12/2026; hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng vào tháng 6/2027.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh, việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ôtô điện tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ mở ra cơ hội thu hút các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, mà còn tạo động lực mới thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, hiện đại, góp phần nâng cao vị thế của Hà Tĩnh trong tiến trình hội nhập và phát triển bền vững.

Những năm gần đây, Vingroup liên tục gia tăng hiện diện tại Hà Tĩnh thông qua hàng loạt dự án quy mô lớn. Cuối năm 2021, tập đoàn khởi công Nhà máy sản xuất pin VinES tại Khu kinh tế Vũng Áng, với diện tích gần 13 ha. Nhà máy hiện đã cung ứng pin cho mẫu xe điện VF6 từ giữa năm 2023.

Đến tháng 6/2025, nhà máy VinFast Hà Tĩnh với diện tích 360.000 m2 được khánh thành sau chỉ 7 tháng thi công, trở thành một trong những cơ sở sản xuất ôtô điện hiện đại nhất khu vực.

Không chỉ tập trung vào công nghiệp, Vingroup còn thúc đẩy nhiều dự án hạ tầng và dịch vụ quan trọng tại Hà Tĩnh, bao gồm cảng biển và trung tâm logistics trị giá khoảng 40.000 tỷ đồng , cùng khu du lịch nghỉ dưỡng Kỳ Ninh.