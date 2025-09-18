Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Vingroup đi ngược thị trường

  • Thứ năm, 18/9/2025 16:16 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Bất chấp áp lực điều chỉnh khiến VN-Index mất gần 6 điểm và thanh khoản rơi đáy 3 tháng, cổ phiếu VIC tiếp tục tăng hơn 1%, lập kỷ lục 145.000 đồng/đơn vị.

Cổ phiếu VIC đã tăng hơn 3 lần trong năm nay. Ảnh: VIC.

Sau 2 phiên điều chỉnh liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 18/9 tiếp tục trải qua một phiên giao dịch đầy biến động với trạng thái rung lắc mạnh trên diện rộng.

Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index mở cửa trong sắc xanh nhờ một số mã trụ hồi phục nhẹ, song nhịp tăng chỉ mang tính kỹ thuật và nhanh chóng hụt hơi. Thiếu vắng lực cầu đủ mạnh, đà hồi phục của chỉ số chính không trụ được lâu và đảo chiều giảm trong nửa cuối phiên sáng.

Bước sang buổi chiều, áp lực bán tiếp tục lan rộng ra nhiều nhóm ngành. Hoạt động chốt lời diễn ra mạnh ở các cổ phiếu đã tăng tốt trong giai đoạn trước, từ ngân hàng, chứng khoán cho tới thép và bất động sản. Điều này khiến biên độ điều chỉnh của VN-Index có thời điểm mở rộng tới hơn 16 điểm, mức giảm khá sâu so với hai phiên trước.

Chỉ đến nửa cuối phiên chiều, nhờ lực bán hạ nhiệt cùng một số dòng tiền bắt đáy xuất hiện ở các vùng giá thấp, VN-Index mới thu hẹp được đà giảm, đóng cửa ở mức thấp hơn tham chiếu nhưng tránh được kịch bản rơi tự do.

Thanh khoản thị trường tiếp tục là điểm trừ khi giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn chỉ gần 31.000 tỷ đồng, thấp nhất kể từ tháng 6. Con số này cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm giới đầu tư, phần lớn lựa chọn đứng ngoài quan sát thay vì giải ngân mới trong bối cảnh thiếu thông tin hỗ trợ rõ rệt. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy xu hướng tăng trước đó đang bước vào giai đoạn nghỉ ngơi, chờ thêm chất xúc tác từ kết quả kinh doanh quý III hoặc các thông tin vĩ mô tích cực hơn.

Kết phiên, VN-Index giảm 5,79 điểm (-0,45) xuống 1.665,18 điểm; HNX-Index giảm 0,71 điểm (-0,3%) xuống 276,92 điểm; UPCoM-Index giảm 0,68 điểm (-0,6%) xuống 111,1 điểm.

Bảng điện tử tiếp tục bị sắc đỏ chi phối. Toàn thị trường chỉ ghi nhận 277 mã tăng (gồm 24 mã tăng trần), 877 mã đứng giá, trong khi số mã giảm lên tới 447 (gồm 11 mã giảm sàn).

Đáng chú ý, rổ VN30 chứng kiến 22 mã giảm, chỉ 7 mã tăng và duy nhất VRE dừng tại tham chiếu, phản ánh sự suy yếu rõ rệt của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số đại diện rổ vì thế giảm hơn 7 điểm xuống 1.861 điểm.

chung khoan hom nay, co phieu vingroup anh 1

VN-Index điều chỉnh 3 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo chân VN-Index đi xuống hôm nay chủ yếu đến từ những bluechip quen thuộc như VCB (-1,4%), FPT (-2,4%), VNM (-2,3%), ACB (-2,3%), GAS (-1,6%), MBB (-0,7%), VPB (-0,7%), BID (-0,5%), VJC (-1,6%) và TPB (-2,3%).

Chiều ngược lại, các mã VIC (+1,3%), VHM (+0,6%), STB (+1,4%), HVN (+1,2%), VIX (+1,4%), MWG (+0,6%), TCB (+03%), CII (+3,6%), TAL (+3,4%) và SSI (+0,5%) đóng vai trò bảo vệ chỉ số, đồng thời giúp chỉ số không rơi quá sâu.

Trong đó, cổ phiếu VIC tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt VN-Index. Dù không tăng mạnh như hôm qua, nhịp đi lên hơn 1% vẫn đưa thị giá VIC lên mức kỷ lục mới - 145.000 đồng/đơn vị.

Tính từ đầu năm đến nay, thị giá cổ phiếu VIC đã tăng 257%, vốn hóa của Tập đoàn Vingroup nhờ đó tăng tương ứng tăng khoảng 400.000 tỷ, tiến lên mốc 562.600 tỷ đồng, tương đương 21,6 tỷ USD quy đổi. Đà tăng hôm nay cũng giúp Vingroup củng cố vị thế doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất Việt Nam sau khi vượt qua Vietcombank vào phiên hôm qua.

Khối ngoại mở rộng quy mô bán ròng lên hơn 1.600 tỷ đồng, tập trung vào các mã VIC (-212 tỷ đồng), VHM (-132 tỷ đồng), SSI (-123 tỷ đồng), VIX (-121 tỷ đồng).

Mặt khác, tiền ngoại chảy nhỏ giọt vào GEX (+69 tỷ đồng), HVN (+50 tỷ đồng).

Ông chủ Vingroup lọt top 200 người giàu nhất hành tinh

Đà tăng 6% của cổ phiếu VIC trong phiên 17/9 đã giúp tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cán mốc 14,2 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay, bỏ xa các tỷ phú Việt Nam khác.

24 giờ trước

Vị trí doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất Việt Nam đổi chủ

Cổ phiếu VIC tăng 6% trong phiên hôm nay, đưa vốn hóa Tập đoàn Vingroup vượt 555.000 tỷ đồng, chính thức vượt Vietcombank để trở thành doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam.

25:1474 hôm qua

Tỷ phú Trần Đình Long sắp có thêm một công ty niêm yết

CTCP Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) chuẩn bị IPO tối đa 30 triệu cổ phiếu, dự kiến niêm yết trên HoSE vào tháng 12/2025 với mã HPA.

29:1726 hôm qua

Minh Khánh

