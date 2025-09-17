Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vị trí doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất Việt Nam đổi chủ

  • Thứ tư, 17/9/2025 16:01 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Cổ phiếu VIC tăng 6% trong phiên hôm nay, đưa vốn hóa Tập đoàn Vingroup vượt 555.000 tỷ đồng, chính thức vượt Vietcombank để trở thành doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam.

Vingroup vượt Vietcombank trở thành doanh nghiệp niêm yết lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Ảnh: VIC.

Sau phiên đảo chiều giảm 4 điểm hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch hôm nay (17/9) với tâm lý dè chừng. Nhà đầu tư gần như không vội vàng giải ngân, khiến VN-Index liên tục giằng co quanh mốc tham chiếu trong biên độ hẹp suốt cả buổi sáng.

Đến phiên chiều, trạng thái lình xình tiếp tục kéo dài đến giữa phiên. Tuy nhiên, nửa cuối phiên giao dịch bất ngờ đảo chiều tiêu cực khi áp lực bán gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc nhóm tài chính - ngân hàng, bất động sản và nguyên vật liệu. Lực bán mạnh khiến VN-Index có thời điểm rơi hơn 8 điểm.

Dù phe mua nhanh chóng nhập cuộc giúp chỉ số thu hẹp một phần mức giảm, áp lực từ phe bán vẫn lớn trước khi đóng cửa khiến VN-Index không những mất mốc cân bằng mà còn mở rộng biên độ giảm.

Thanh khoản thị trường cũng suy yếu rõ rệt, giá trị giao dịch hợp nhất 3 sàn chỉ đạt 37.100 tỷ đồng, thấp nhất trong vòng một tuần, cho thấy tâm lý thận trọng bao trùm giới đầu tư.

Kết phiên, VN-Index giảm 9,93 điểm (-0,6%) xuống 1.670,97 điểm; HNX-Index giảm 1,35 điểm (-0,5%) xuống 277,63 điểm; riêng UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (+0,4%) lên 111,78 điểm.

Bảng điện tử nghiêng hẳn về sắc đỏ. Toàn thị trường ghi nhận 307 mã tăng (24 mã tăng trần), 800 mã đứng giá và 495 mã giảm (12 mã giảm sàn).

Đáng chú ý, nhóm VN30 đóng góp tới 19 mã giảm, 10 mã tăng và duy nhất VJC giữ tham chiếu. Chỉ số VN30 vì vậy lùi hơn 6 điểm, chốt tại 1.868 điểm, tiếp tục tạo sức ép lên VN-Index trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ.

von hoa vingroup vuot vietcombank, co phieu vingroup anh 1

VN-Index giảm 2 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Danh mục cổ phiếu tác động tiêu cực lên VN-Index hôm nay đều là những cái tên quy mô lớn như BID (-2,5%), VCB (-1,2%), CTG (-2,1%), HPG (-2,5%), VPB (-2,2%), TCB (-1,7%), MBB (-1,8%), MSN (-3%), MWG (-2,9%) và VIX (-4%).

Chiều ngược lại, một mình VIC đóng vai trò trụ đỡ cho chỉ số. Với biên độ tăng 6%, thị giá VIC tiếp tục lập kỷ lục mới ở mốc 143.100 đồng/cổ phiếu.

Tính từ đầu năm đến nay, thị giá cổ phiếu VIC đã tăng 255%, vốn hóa của Tập đoàn Vingroup tương ứng tăng khoảng 400.000 tỷ, tiến lên mốc 555.300 tỷ đồng, tương đương 21,3 tỷ USD quy đổi.

Đặc biệt, trong bối cảnh VIC tăng 6% còn VCB giảm 1,2% hôm nay, Vingroup đã chính thức vượt qua Vietcombank để trở thành doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất Việt Nam.

Ngoài VIC, VN-Index cũng ghi nhận sự nâng đỡ thì một số mã khác như FPT (+1,9%), GAS (+2,1%), LPB (+0,9%), VNM (-0,6%), BVH (-1,9%), VHM (-0,2%), BCM (-1%), GEX (-0,7%) và SSB (+0,5%).

Khối ngoại tiếp tục thu hẹp quy mô bán ròng và chủ động giải ngân hơn. Dẫu vậy, giá trị bán ròng của khối ngoại hôm nay vẫn đạt hơn 120 tỷ đồng.

Trong danh mục bán ra của nhóm nhà đầu tư này, MSN dẫn đầu với giá trị 141 tỷ đồng, tiếp theo là VPB (-92 tỷ đồng), VHM (-90 tỷ đồng). Trong khi đó, HPG được gom mạnh 215 tỷ đồng, VNM (+168 tỷ đồng), FPT (+153 tỷ đồng).

Tỷ phú Trần Đình Long sắp có thêm một công ty niêm yết

CTCP Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) chuẩn bị IPO tối đa 30 triệu cổ phiếu, dự kiến niêm yết trên HoSE vào tháng 12/2025 với mã HPA.

4 giờ trước

Động thái bất ngờ của tỷ phú Trần Đình Long

Hòa Phát liên tiếp giảm vốn điều lệ tại Tổng công ty Nông nghiệp và các công ty con, thu hẹp ngành nghề kinh doanh, cho thấy động thái tái cơ cấu mạnh mảng nông nghiệp.

20 giờ trước

Chứng khoán biến động như 'tàu lượn'

Phiên 16/9 chứng kiến sự biến động như tàu lượn của VN-Index. Chỉ số đột ngột đảo chiều bất chấp dòng tiền trên thị trường vẫn sôi động ở mức cao nhất một tuần.

24:1456 hôm qua

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

vốn hóa vingroup vượt vietcombank cổ phiếu vingroup vingroup phạm nhật vượng vic cổ phiếu chứng khoán

    Đọc tiếp

    Gia nha Ha Noi bo xa thu nhap hinh anh

    Giá nhà Hà Nội bỏ xa thu nhập

    2 giờ trước 14:36 17/9/2025 Kinh doanh Kinh doanh

    0

    Trong khi thu nhập bình quân đầu người 10 năm qua chỉ tăng từ 4,1 triệu đồng/tháng lên 8,3 triệu đồng/tháng thì giá mỗi m2 căn hộ biến động từ 25 triệu đồng lên hơn 75 triệu đồng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý