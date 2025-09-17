Vị trí doanh nghiệp vốn hóa lớn nhất Việt Nam đổi chủ

Cổ phiếu VIC tăng 6% trong phiên hôm nay, đưa vốn hóa Tập đoàn Vingroup vượt 555.000 tỷ đồng, chính thức vượt Vietcombank để trở thành doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam.

Vingroup vượt Vietcombank trở thành doanh nghiệp niêm yết lớn nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Ảnh: VIC.

Sau phiên đảo chiều giảm 4 điểm hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên giao dịch hôm nay (17/9) với tâm lý dè chừng. Nhà đầu tư gần như không vội vàng giải ngân, khiến VN-Index liên tục giằng co quanh mốc tham chiếu trong biên độ hẹp suốt cả buổi sáng.

Đến phiên chiều, trạng thái lình xình tiếp tục kéo dài đến giữa phiên. Tuy nhiên, nửa cuối phiên giao dịch bất ngờ đảo chiều tiêu cực khi áp lực bán gia tăng mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã thuộc nhóm tài chính - ngân hàng, bất động sản và nguyên vật liệu. Lực bán mạnh khiến VN-Index có thời điểm rơi hơn 8 điểm.

Dù phe mua nhanh chóng nhập cuộc giúp chỉ số thu hẹp một phần mức giảm, áp lực từ phe bán vẫn lớn trước khi đóng cửa khiến VN-Index không những mất mốc cân bằng mà còn mở rộng biên độ giảm.

Thanh khoản thị trường cũng suy yếu rõ rệt, giá trị giao dịch hợp nhất 3 sàn chỉ đạt 37.100 tỷ đồng , thấp nhất trong vòng một tuần, cho thấy tâm lý thận trọng bao trùm giới đầu tư.

Kết phiên, VN-Index giảm 9,93 điểm (-0,6%) xuống 1.670,97 điểm; HNX-Index giảm 1,35 điểm (-0,5%) xuống 277,63 điểm; riêng UPCoM-Index tăng 0,46 điểm (+0,4%) lên 111,78 điểm.

Bảng điện tử nghiêng hẳn về sắc đỏ. Toàn thị trường ghi nhận 307 mã tăng (24 mã tăng trần), 800 mã đứng giá và 495 mã giảm (12 mã giảm sàn).

Đáng chú ý, nhóm VN30 đóng góp tới 19 mã giảm, 10 mã tăng và duy nhất VJC giữ tham chiếu. Chỉ số VN30 vì vậy lùi hơn 6 điểm, chốt tại 1.868 điểm, tiếp tục tạo sức ép lên VN-Index trong bối cảnh thiếu vắng thông tin hỗ trợ.

VN-Index giảm 2 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Danh mục cổ phiếu tác động tiêu cực lên VN-Index hôm nay đều là những cái tên quy mô lớn như BID (-2,5%), VCB (-1,2%), CTG (-2,1%), HPG (-2,5%), VPB (-2,2%), TCB (-1,7%), MBB (-1,8%), MSN (-3%), MWG (-2,9%) và VIX (-4%).

Chiều ngược lại, một mình VIC đóng vai trò trụ đỡ cho chỉ số. Với biên độ tăng 6%, thị giá VIC tiếp tục lập kỷ lục mới ở mốc 143.100 đồng/cổ phiếu.

Tính từ đầu năm đến nay, thị giá cổ phiếu VIC đã tăng 255%, vốn hóa của Tập đoàn Vingroup tương ứng tăng khoảng 400.000 tỷ, tiến lên mốc 555.300 tỷ đồng , tương đương 21,3 tỷ USD quy đổi.

Đặc biệt, trong bối cảnh VIC tăng 6% còn VCB giảm 1,2% hôm nay, Vingroup đã chính thức vượt qua Vietcombank để trở thành doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất Việt Nam.

Ngoài VIC, VN-Index cũng ghi nhận sự nâng đỡ thì một số mã khác như FPT (+1,9%), GAS (+2,1%), LPB (+0,9%), VNM (-0,6%), BVH (-1,9%), VHM (-0,2%), BCM (-1%), GEX (-0,7%) và SSB (+0,5%).

Khối ngoại tiếp tục thu hẹp quy mô bán ròng và chủ động giải ngân hơn. Dẫu vậy, giá trị bán ròng của khối ngoại hôm nay vẫn đạt hơn 120 tỷ đồng .

Trong danh mục bán ra của nhóm nhà đầu tư này, MSN dẫn đầu với giá trị 141 tỷ đồng , tiếp theo là VPB (- 92 tỷ đồng ), VHM (- 90 tỷ đồng ). Trong khi đó, HPG được gom mạnh 215 tỷ đồng , VNM (+ 168 tỷ đồng ), FPT (+ 153 tỷ đồng ).