Động thái bất ngờ của tỷ phú Trần Đình Long

Hòa Phát liên tiếp giảm vốn điều lệ tại Tổng công ty Nông nghiệp và các công ty con, thu hẹp ngành nghề kinh doanh, cho thấy động thái tái cơ cấu mạnh mảng nông nghiệp.

Hòa Phát thu hàng nghìn tỷ đồng từ mảng nông nghiệp mỗi năm. Ảnh: HPG.

Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) mới đây đã thực hiện một loạt điều chỉnh quan trọng tại mảng nông nghiệp - một trong 5 trụ cột kinh doanh của tập đoàn.

Cụ thể, trong tháng 7, Tổng công ty Nông nghiệp Hòa Phát (CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát) đã giảm vốn điều lệ từ 2.800 tỷ đồng xuống 2.550 tỷ đồng , đồng thời cắt giảm số ngành nghề kinh doanh từ 49 còn 29 ngành. Đây là pháp nhân đóng vai trò điều phối toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp của Hòa Phát, hiện quản lý 4 công ty con gồm: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên, CTCP Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát, Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát và Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ.

Động thái tái cơ cấu vốn không chỉ dừng ở cấp tổng công ty. CTCP Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát - đơn vị sở hữu hệ thống trại heo - cũng giảm vốn điều lệ từ 1.200 tỷ đồng xuống 1.000 tỷ đồng .

Trước đó, tháng 6/2024, Tổng công ty Nông nghiệp Hòa Phát từng giảm vốn một lần từ 3.100 tỷ xuống 2.800 tỷ đồng , trong khi Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên giảm vốn một nửa còn 400 tỷ đồng . Ở chiều ngược lại, Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát - đơn vị sở hữu các trại bò - được tăng vốn từ 600 tỷ lên 800 tỷ đồng .

Dù có những đợt điều chỉnh vốn, mảng nông nghiệp của Hòa Phát ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá. Báo cáo thường niên 2024 cho thấy lĩnh vực này đóng góp 5% doanh thu và 8% lợi nhuận toàn tập đoàn với lợi nhuận cao gấp 4,6 lần so với năm 2023. Cả năm 2024, doanh thu nông nghiệp đạt 6.908 tỷ đồng (tăng 12%), lợi nhuận sau thuế 1.031 tỷ đồng (gấp 5 lần cùng kỳ).

Bước sang nửa đầu 2025, đà tăng tiếp tục được duy trì. Doanh thu đạt 4.227 tỷ đồng , tăng 38% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 939 tỷ đồng , tăng 129%. Đây cũng là quý thứ 7 liên tiếp nông nghiệp Hòa Phát tăng trưởng lợi nhuận kể từ quý IV/2023.

Nếu so sánh trong ngành, Tổng công ty Nông nghiệp Hòa Phát hiện có vốn điều lệ thấp nhất so với các đối thủ như Dabaco (DBC), BAF, Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Masan MeatLife (MML) hay HAGL Agrico (HNG). Tuy nhiên, xét về hiệu quả kinh doanh, lợi nhuận của Hòa Phát đang đứng thứ 2 toàn ngành, chỉ xếp sau Dabaco với mức chênh lệch không mấy đáng kể.

Hòa Phát chính thức gia nhập lĩnh vực nông nghiệp từ tháng 3/2015, khi thành lập Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên. Đến tháng 2/2016, CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát ra đời, đóng vai trò điều phối toàn bộ hệ thống công ty trong mảng này. Tới năm 2021, quá trình tái cấu trúc theo mô hình 5 tổng công ty chuyên biệt được hoàn tất, trong đó Tổng công ty Nông nghiệp Hòa Phát là đơn vị phụ trách toàn bộ mảng nông nghiệp.

Theo báo cáo thường niên 2024, Hòa Phát hiện nằm trong top 15 nhà cung cấp thức ăn chăn nuôi lớn nhất Việt Nam, giữ thị phần số 1 về trứng gà sạch tại miền Bắc với gần 1 triệu quả/ngày, đồng thời dẫn đầu thị trường về sản lượng bò Australia.