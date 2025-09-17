Tỷ phú Trần Đình Long sắp có thêm một công ty niêm yết

CTCP Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) chuẩn bị IPO tối đa 30 triệu cổ phiếu, dự kiến niêm yết trên HoSE vào tháng 12/2025 với mã HPA.

Tỷ phu Trần Đình Long sắp có thêm một doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Nam Khánh.

CTCP Nông nghiệp Hòa Phát (HPA), công ty con của Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), vừa nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

Theo ban lãnh đạo công ty, nguyên tắc định giá cổ phiếu chào bán sẽ không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu. Căn cứ báo cáo tài chính tại ngày 30/6/2025, giá trị sổ sách của cổ phiếu Nông nghiệp Hòa Phát là 11.887 đồng/cổ phiếu.

Nông nghiệp Hòa Phát dự kiến chào bán tối đa 30 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Nguồn vốn huy động được sẽ ưu tiên góp vốn vào các trang trại, nhà máy thức ăn chăn nuôi, và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh.

Nguồn vốn từ IPO cũng nhằm mở rộng quy mô sản xuất, tối ưu chuỗi cung ứng và đầu tư vào khu vực miền Trung - miền Nam.

Theo kế hoạch, Nông nghiệp Hòa Phát sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) sớm nhất vào tháng 12/2025 với mã dự kiến là HPA.

Tập đoàn Hòa Phát của tỷ phú Trần Đình Long bắt đầu tham gia vào lĩnh vực nông nghiệp từ năm 2015. Qua 10 năm phát triển, Hòa Phát đang là nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn thứ 13, dẫn đầu thị phần bò Australia, top 1 thị phần trứng gà tại phía Bắc với sản lượng gần 1 triệu quả/ngày.

Công ty hiện sở hữu hệ thống trang trại chăn nuôi heo hiện đại, khép kín quy mô lớn hàng đầu Việt Nam với công suất trên 600.000 con/năm.

Nông nghiệp Hòa Phát là pháp nhân đóng vai trò điều phối toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp của tập đoàn, hiện quản lý 4 công ty con gồm: Công ty TNHH Thức ăn Chăn nuôi Hòa Phát Hưng Yên, CTCP Phát triển Chăn nuôi Hòa Phát, Công ty TNHH Thương mại Hòa Phát và Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát Phú Thọ.

Về kết quả kinh doanh, Nông nghiệp Hòa Phát luôn có đóng góp lớn thứ 2 cho Tập đoàn Hòa Phát sau lĩnh vực cốt lõi là thép. Doanh thu thuần năm 2024 đạt 7.084 tỷ đồng , tăng 12% so với năm 2023.

6 tháng đầu năm 2025, công ty ghi nhận 4.325 tỷ doanh thu, tăng mạnh so với cùng kỳ và bằng 61% cả năm 2024.

Lợi nhuận gộp của công ty tăng trưởng đột biến trong giai đoạn 2023-2025. Năm 2024 đạt 1.462 tỷ đồng , tăng 169% so với 2023 ( 544 tỷ đồng ). 6 tháng đầu năm 2025, Nông nghiệp Hòa Phát ghi nhận 1.206 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tương đương 83% cả năm 2024.

Hoạt động kinh doanh khởi sắc giúp công ty đạt mức lợi nhuận sau thuế tăng vọt với 939 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, gấp 2,3 lần cùng kỳ 2024. Dự kiến, lợi nhuận ròng năm 2025 của Nông nghiệp Hòa Phát đạt khoảng 1.600 tỷ đồng , tương ứng với EPS 6.274 đồng.