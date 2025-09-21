5 tỷ phú Việt Nam giàu chưa từng thấy

Chỉ sau nửa năm, tổng tài sản của 5 tỷ phú USD Việt Nam đã tăng 71% lên 25,2 tỷ USD. Trong đó, riêng ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 15 tỷ USD, lọt top 200 người giàu nhất hành tinh.

Đầu tháng 4, Tạp chí Forbes (Mỹ) công bố danh sách tỷ phú USD thế giới năm 2025, trong đó Việt Nam có 5 đại diện gồm Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang.

Tổng giá trị tài sản của 5 người giàu nhất Việt Nam thời điểm đó ước đạt 14,7 tỷ USD , tăng gần 16% so với một năm trước, phản ánh sức bật của kinh tế tư nhân Việt Nam trong bối cảnh thị trường toàn cầu còn nhiều biến động.

Tuy vậy, chỉ sau hơn nửa năm, con số này đã tăng hơn 70%, đạt mức kỷ lục 25,2 tỷ USD .

TÀI SẢN CỦA CÁC TỶ PHÚ USD VIỆT NAM GIA TĂNG MẠNH MẼ Nguồn: Forbes. Nhãn Phạm Nhật Vượng Nguyễn Thị Phương Thảo Trần Đình Long Hồ Hùng Anh Nguyễn Đăng Quang T4/2025 tỷ USD 6.5 2.8 2.4 2 1 Hiện tại

15 3.5 2.9 2.6 1.2

Ông chủ Vingroup làm nên lịch sử

Đáng chú ý nhất, từ đầu tháng 4 đến nay, khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng đã tăng 130%, đạt 15 tỷ USD , mức cao chưa từng có trong sự nghiệp kinh doanh của cá nhân ông Vượng cũng như giới doanh nhân Việt Nam. Với khối tài sản này, ông Vượng hiện xếp thứ 175 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh, tăng 360 bậc.

Thành tích này đặc biệt đáng chú ý khi đặt trong tương quan khu vực Đông Nam Á, cũng như châu Á. Ông Vượng hiện đứng trên cả Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, người sở hữu tài sản ròng khoảng 12,7 tỷ USD và xếp thứ 230 thế giới.

Tại Việt Nam, khoảng cách giữa ông Vượng và các tỷ phú USD còn lại cũng ngày càng nới rộng. Khối tài sản của ông chủ Vingroup đang cao gấp rưỡi tổng tài sản của 4 tỷ phú USD còn lại của Việt Nam cộng lại. Nếu tính theo từng cá nhân, ông Vượng nắm khối tài sản gấp gần 4 lần bà Nguyễn Thị Phương Thảo - người đang đứng thứ 2 trong danh sách, và gấp gần 12 lần Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang. Đây là lần đầu tiên một cá nhân Việt Nam tạo khoảng cách áp đảo như vậy về tài sản ròng so với phần còn lại của giới siêu giàu trong nước.

Đà tăng phi mã của cổ phiếu VIC là nguyên nhân chính giúp khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng gia tăng.. Ảnh: TradingView.

Yếu tố thúc đẩy sự bứt phá mạnh mẽ này chính là đà tăng phi mã của cổ phiếu VIC. Tính đến phiên 19/9, thị giá VIC đang ở vùng đỉnh lịch sử 153.200 đồng/cổ phiếu, đạt tỷ suất sinh lời từ đầu năm đến nay lên gần 280%.

Đà tăng của VIC cũng kéo vốn hóa Tập đoàn Vingroup lên sát 600.000 tỷ đồng , giúp doanh nghiệp này củng cố vị thế là công ty niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất Việt Nam, vượt qua Vietcombank. Đây là cột mốc quan trọng khi Vingroup quay lại vị trí dẫn đầu sàn chứng khoán sau nhiều năm bị ngân hàng quốc doanh chiếm ưu thế.

Hiện ông Vượng đang trực tiếp nắm giữ khoảng 449,9 triệu cổ phiếu VIC. Ngoài ra, ông còn sở hữu gián tiếp hàng trăm triệu cổ phiếu VIC khác thông qua các pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI…

Loạt đại gia Việt Nam cùng thắng lớn

Không riêng ông Phạm Nhật Vượng, đà gia tăng mạnh mẽ tài sản của nhóm tỷ phú USD Việt trong năm 2025 có dấu ấn sâu đậm từ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán. Từ đầu tháng 4 đến nay, VN-Index đã tăng hơn 25%, dao động quanh vùng đỉnh lịch sử 1.700 điểm.

Tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư không chỉ đưa chỉ số chung lên cao mà còn giúp nhiều cổ phiếu tăng giá gấp đôi, gấp 3, góp phần trực tiếp làm gia tăng giá trị tài sản ròng của các doanh nhân hàng đầu.

Trong số đó, hệ sinh thái doanh nghiệp của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục là một trong những động lực chính thúc đẩy đà tăng của VN-Index.

Tính đến phiên 19/9, cổ phiếu VJC của hãng hàng không Vietjet đạt 137.200 đồng/cổ phiếu, cao nhất trong vòng 3 năm qua. Vốn hóa Vietjet theo đó đã vượt 81.100 tỷ đồng . Nếu tính từ đầu năm, thị giá cổ phiếu VJC đã tăng 37%.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục giữ vị trí tỷ phú USD giàu thứ 2 Việt Nam với khối tài sản 3,5 tỷ USD . Ảnh: Forbes.

Không chỉ dừng ở lĩnh vực hàng không, “hệ sinh thái” của bà Thảo còn được hỗ trợ bởi ngân hàng HDBank. Mã chứng khoán HDB hiện tạm dừng quanh mốc 30.200 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 30% so với giai đoạn tháng 4.

Nhờ đà tăng của bộ đôi cổ phiếu VJC và HDB, giá trị tài sản ròng của bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã tăng 25% lên 3,5 tỷ USD , phá kỷ lục thiết lập từ năm 2022. Hiện bà vẫn giữ danh hiệu người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, xếp thứ 1.144 thế giới và lọt nhóm 5 nữ doanh nhân giàu nhất Đông Nam Á.

Cũng trong năm nay, ngành thép đã ghi nhận xu hướng hồi phục mạnh mẽ. Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long - người được mệnh danh là “vua thép” - đã chứng kiến tài sản tăng thêm 500 triệu USD sau nửa năm, đạt 2,9 tỷ USD . Trong đó, đà tăng giá trị tài sản của ông Long cũng được hỗ trợ nhiều từ đà tăng gần 30% của cổ phiếu HPG giai đoạn này. Vốn hóa Hòa Phát hiện đạt 224.500 tỷ đồng , củng cố ngôi vị tập đoàn thép số 1 Việt Nam cả về quy mô lẫn sức ảnh hưởng.

Ở lĩnh vực ngân hàng, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh cũng ghi dấu ấn đậm nét. Giá trị tài sản ròng của ông và gia đình đã tăng thêm 600 triệu USD trong nửa năm gần nhất, đạt 2,6 tỷ USD , nhờ hiệu suất 40% trong 6 tháng gần nhất và 55% nếu so với đầu năm, của cổ phiếu TCB.

Ông Hồ Hùng Anh là tỷ phú USD Việt Nam đại diện nhóm doanh nhân thuộc lĩnh vực ngân hàng. Ảnh: TCB.

Ông Hùng Anh cùng các thành viên trong gia đình sở hữu khoảng 1,26 tỷ cổ phiếu TCB, tương ứng 17,8% vốn điều lệ ngân hàng.

Trong khi đó, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang cũng chứng kiến khối tài sản tăng thêm 200 triệu USD từ đầu tháng 4 đến nay, đạt 1,2 tỷ USD . Dù vẫn thấp hơn mốc đỉnh năm 2019 khoảng 37%, đà gia tăng này phản ánh những nỗ lực tái cấu trúc Masan Group và khả năng phục hồi của mảng bán lẻ - tiêu dùng sau giai đoạn khó khăn.

Ông Quang sở hữu và liên quan tới gần 446,3 triệu cổ phiếu MSN (tương đương 31,19% vốn doanh nghiệp), cùng gần 19 triệu cổ phiếu TCB, đà tăng giá của bộ đôi cổ phiếu này từ đầu năm cũng trở thành động lực chính giúp khối tài sản của vị doanh nhân gia tăng.