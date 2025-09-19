Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cổ phiếu Vingroup cao chưa từng thấy

  • Thứ sáu, 19/9/2025 16:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cổ phiếu VIC tiếp tục dẫn dắt thị trường với phiên tăng giá gần 6%, đưa vốn hóa Vingroup áp sát mốc 600.000 tỷ đồng, củng cố vị thế doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam.

Cổ phiếu Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục lập đỉnh mới. Ảnh: Bloomberg.

Sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp với tổng mức thiệt hại hơn 19 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch ngày 19/9 với tâm thế thận trọng. Mặc dù chỉ số VN-Index khởi đầu trong sắc xanh, nhịp hồi phục sớm hụt hơi và không duy trì được lâu.

Áp lực bán tiếp tục chiếm ưu thế, nhanh chóng kéo chỉ số về dưới tham chiếu và có thời điểm khiến VN-Index “bốc hơi” gần 16 điểm vào cuối phiên sáng.

Bước sang phiên chiều, tâm lý nhà đầu tư có phần cải thiện khi lực bán dần hạ nhiệt, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Đây là yếu tố giúp chỉ số thu hẹp đáng kể biên độ giảm so với đáy trong phiên. Tuy nhiên, phe mua vẫn khá thận trọng, khiến VN-Index không thể bứt phá trở lại và chốt phiên trong sắc đỏ.

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ đáng chú ý của thị trường. Tổng giá trị giao dịch khớp lệnh trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 31.100 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn đang đứng ngoài quan sát, chưa sẵn sàng nhập cuộc trở lại.

Diễn biến này phản ánh rõ tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau nhịp điều chỉnh sâu vừa qua. Việc thanh khoản liên tục suy giảm cho thấy dòng tiền vẫn đang tìm kiếm điểm cân bằng mới trước khi quay lại thị trường, đồng thời cũng báo hiệu xu hướng tích lũy có thể tiếp diễn trong các phiên sắp tới nếu chưa xuất hiện thông tin hỗ trợ đủ mạnh.

Kết phiên, VN-Index giảm 6,56 điểm (-0,4%) xuống 1.658,62 điểm; HNX-Index giảm 0,68 điểm (-0,3%) xuống 276,24 điểm; UPCoM-Index giảm 0,09 điểm (-0,1%) xuống 111,01 điểm.

Bảng điện tử tiếp tục nghiêng về sắc đỏ nhưng độ chênh lệch không quá lớn. Toàn thị trường ghi nhận 448 mã giảm (gồm 17 mã giảm sàn); 783 mã giữ tham chiếu và 366 mã tăng (gồm 43 mã tăng trần).

Riêng rổ VN30 - đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn - ghi nhận 24 mã giảm, 4 mã tăng và 2 mã đứng giá, nhưng chỉ số VN30 chỉ giảm hơn 2 điểm.

co phieu vic tang manh, tai san ong vuong anh 1

Cổ phiếu VIC liên tục lập đỉnh mới gần đây. Nguồn: FireAnt.

Động lực đưa VN-Index đi xuống hôm nay chủ yếu đến từ các cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc nhóm tài chính như VCB (-1,4%), BID (-2,5%), STB (-3,2%), VPB (-1,3%), TCB (-1%), VIX (-4,9%). Ngoài ra, nhóm này cũng có sự góp mặt của một số mã phi tài chính như VHM (-1,7%), HVN (-5,5%), VNM (-2,5%) và BSR (-3,2%).

Chiều ngược lại, cổ phiếu VIC tiếp tục là nhân tố bảo vệ thị trường khỏi một nhịp giảm sâu. Với biên độ tăng 5,7%, thị giá VIC một lần nữa tiến lên cột mốc mới 153.200 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa của Tập đoàn Vingroup cũng nhờ đó vươn lên sát mốc 600.000 tỷ đồng, củng cố vị thế doanh nghiệp niêm yết có vốn hóa lớn nhất Việt Nam sau khi vượt qua Vietcombank cách đây 2 phiên.

Chỉ tính trong tuần này, thị giá cổ phiếu VIC đã tăng gần 13%, nâng mức tăng trong một tháng gần nhất lên gần 30%. Nếu đầu tư cổ phiếu tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng từ đầu năm đến nay, lợi suất nhà đầu tư ghi nhận được đã lên tới gần 280%.

Ngoài VIC, thị trường cũng ghi nhận sự nâng đỡ từ LPB (+2,4%), GEE (tăng trần), NVL (+5,6%), KDH (+2,7%), HPG (+0,3%), VCF (tăng trần), GEX (+0,7%), CII (+2,2%), NT2 (+4,2%).

Khối ngoại hôm nay có phiên chốt lời mạnh nhất kể từ đầu tháng với quy mô bán ròng gần 3.000 tỷ đồng, tập trung hầu hết tại VHM (-467 tỷ đồng), SSI (-295 tỷ đồng), STB (-282 tỷ đồng), VIX (-202 tỷ đồng),

Ngược lại, một phần dòng tiền ngoại vẫn mua vào FPT với giá trị 317 tỷ đồng, HPG (+138 tỷ đồng), GEE (+60 tỷ đồng).

Minh Khánh

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

  • CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    Trước nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của TP.HCM, CII được thành lập với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng. Công ty chuyên xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và sản xuất các thiết bị chuyên dụng,...

    • Thành lập: 2001
    • Mã cổ phiếu: CII

