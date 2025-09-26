Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Ông Phạm Nhật Vượng vừa có thêm 1,2 tỷ USD chỉ sau một ngày

  • Thứ sáu, 26/9/2025 16:30 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Cổ phiếu VIC lập đỉnh mới ở 164.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa Vingroup chạm mốc 636.000 tỷ đồng, đồng thời đẩy tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng lên mức kỷ lục 15,8 tỷ USD.

Tài sản của Chủ tịch Vingroup lập kỷ lục mới 15,8 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 26/9 khép lại với một kịch bản đầy kịch tính, đúng nghĩa “tàu lượn” với những nhịp rung lắc mạnh xuyên suốt cả ngày giao dịch. Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư nhanh chóng bị thử thách ngay từ những phút mở cửa khi VN-Index chìm trong sắc đỏ.

Trong buổi sáng, nỗ lực hồi phục từng xuất hiện khi phe mua chiếm ưu thế, giúp chỉ số chính có thời điểm vượt lên tham chiếu. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn quá lớn, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu trụ cột, khiến VN-Index liên tục chao đảo và có lúc rơi hơn 7 điểm. Trạng thái giằng co này tiếp tục kéo dài sang đầu giờ chiều, phản ánh tâm lý thận trọng và sự dè chừng của cả hai phe mua - bán.

Phải đến giữa phiên chiều, lực cầu mới quay trở lại, đưa VN-Index tạm thời ngoi lên sắc xanh. Song điểm yếu cố hữu của thị trường lúc này là sự thiếu lan tỏa.

Nhịp hồi phục gần như chỉ dựa vào một vài mã chứng khoán lớn, tiêu biểu là nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Sự tập trung cục bộ này khiến thị trường không thể duy trì xung lực tăng và nhanh chóng quay lại dưới tham chiếu khi phe bán tái xuất hiện vào cuối phiên.

Thanh khoản hôm nay cũng tiếp tục ì ạch với tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn chỉ đạt gần 30.000 tỷ đồng, đi ngang so với phiên liền trước và vẫn thấp đáng kể so với mức trung bình tháng 9.

Chốt phiên, VN-Index giảm 5,39 điểm (-0,3%) xuống 1.660,7 điểm; HNX-Index giảm 1,59 điểm (-0,6%) còn 276,06 điểm; trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ 0,14 điểm (+0,1%) lên 110,63 điểm.

Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử khi toàn thị trường có 452 mã giảm (20 mã giảm sàn), 798 mã đứng giá, trong khi chỉ có 350 mã tăng (45 mã tăng trần).

Đáng lo ngại hơn, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, vốn được xem là “xương sống” thị trường, lại ghi nhận tình trạng suy yếu rõ rệt. Có tới 21/30 mã chứng khoán trong nhóm này giảm giá, chỉ 5 mã tăng và 4 mã đi ngang, kéo chỉ số VN30 lùi 6 điểm còn 1.852 điểm. Diễn biến này phản ánh sự thiếu đồng thuận ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, càng làm gia tăng tính rủi ro cho xu hướng ngắn hạn.

tai san pham nhat vuong, co phieu vingroup anh 1

VN-Index kết thúc chuỗi 3 phiên tăng điểm liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Tương tự hôm qua, cổ phiếu VIC tiếp tục trở thành đầu tàu dẫn dắt nhóm bảo vệ VN-Index. Với mức tăng 3,8% lên 164.000 đồng/cổ phiếu, thị giá VIC tiếp tục lập đỉnh mới, đồng thời đưa vốn hóa Tập đoàn Vingroup lên 636.000 tỷ đồng, một kỷ lục chưa từng có của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đà tăng bùng nổ của VIC không chỉ kéo VN-Index đi lên mà còn gia tăng mạnh mẽ khối tài sản ông bà chủ tập đoàn này.

Theo số liệu thống kê trực tiếp từ Forbes, tổng tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng - người giàu nhất Việt Nam - đã nâng lên mức kỷ lục mới ở 15,8 tỷ USD, tăng hơn 1,2 tỷ USD trong 24 giờ qua.

Tương tự, với hơn 170 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup, đồng thời là vợ ông Vượng, hiện đạt gần 28.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD).

Ngoài VIC, thị trường cũng đang được một số cổ phiếu khác hỗ trợ như CTG (+0,8%), KDH (+2,4%), KBC (+1,9%), HDG (+5,1%), KOS (tăng trần), CII (+2,9%), PGV (+1,4%), BCM (+0,5%), LPB (+0,2%).

Ở chiều ngược lại, nhịp suy yếu của VPB (-1,8%), HDB (-2,7%), BID (-0,9%), MBB (-1,1%), VHM (-0,5%), SSI (-2,6%), VJC (-2,5%), HVN (-2,4%), HPG (-0,9%) và VIX (-3,4%) gây ra không ít khó khăn cho VN-Index.

Trong bối cảnh thị trường lình xình, khối ngoại duy trì áp lực bán ra với quy mô ròng 2.200 tỷ đồng, tập trung tại các mã SSI (-319 tỷ đồng), HPG (-170 tỷ đồng), VIX (-170 tỷ đồng).

Mặt khác, VCB hút 72 tỷ đồng mua ròng từ nhóm nhà đầu tư này cùng với CII (+49 tỷ đồng), HDG (+27 tỷ đồng).

Sắp có diễn đàn về tài sản số

Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2025 sẽ có sự xuất hiện của diễn đàn thị trường tài sản số nhằm mang đến nhiều góc nhìn về tiềm năng phát triển thị trường tài sản số tại Việt Nam.

11 giờ trước

Việt Nam vừa có công ty vốn hóa 600.000 tỷ đầu tiên

Cổ phiếu VIC tăng vọt 6% lên đỉnh mới 158.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa Vingroup chạm mốc 613.000 tỷ đồng và trở thành điểm sáng kéo VN-Index tăng gần 9 điểm trong phiên 25/9.

33:2003 hôm qua

Vingroup, Hòa Phát - 'tay chơi' mới trên thị trường mua bán điện

Chính sách mới đang kích hoạt làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào ngành điện. Vingroup, Hòa Phát cùng loạt doanh nghiệp tư nhân đang đồng loạt tăng tốc với các dự án tỷ USD.

06:03 24/9/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

tài sản phạm nhật vượng cổ phiếu vingroup Phạm Nhật Vượng Tiền mã hóa Vingroup Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP tỷ phú phạm nhật vượng vingroup

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

  • CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII)

    Trước nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của TP.HCM, CII được thành lập với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng. Công ty chuyên xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư và sản xuất các thiết bị chuyên dụng,...

    • Thành lập: 2001
    • Mã cổ phiếu: CII

Đọc tiếp

Fed 'tho phao' hinh anh

Fed 'thở phào'

4 giờ trước 21:09 26/9/2025

0

Theo công cụ dự báo của Fed, lạm phát lõi hầu như không thay đổi trong tháng 8, có khả năng giúp ngân hàng trung ương này tiếp tục cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý