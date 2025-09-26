Ông Phạm Nhật Vượng vừa có thêm 1,2 tỷ USD chỉ sau một ngày

Cổ phiếu VIC lập đỉnh mới ở 164.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa Vingroup chạm mốc 636.000 tỷ đồng, đồng thời đẩy tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng lên mức kỷ lục 15,8 tỷ USD.

Tài sản của Chủ tịch Vingroup lập kỷ lục mới 15,8 tỷ USD. Ảnh: Bloomberg.

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 26/9 khép lại với một kịch bản đầy kịch tính, đúng nghĩa “tàu lượn” với những nhịp rung lắc mạnh xuyên suốt cả ngày giao dịch. Sau 3 phiên tăng điểm liên tiếp, tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư nhanh chóng bị thử thách ngay từ những phút mở cửa khi VN-Index chìm trong sắc đỏ.

Trong buổi sáng, nỗ lực hồi phục từng xuất hiện khi phe mua chiếm ưu thế, giúp chỉ số chính có thời điểm vượt lên tham chiếu. Tuy nhiên, áp lực bán vẫn quá lớn, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu trụ cột, khiến VN-Index liên tục chao đảo và có lúc rơi hơn 7 điểm. Trạng thái giằng co này tiếp tục kéo dài sang đầu giờ chiều, phản ánh tâm lý thận trọng và sự dè chừng của cả hai phe mua - bán.

Phải đến giữa phiên chiều, lực cầu mới quay trở lại, đưa VN-Index tạm thời ngoi lên sắc xanh. Song điểm yếu cố hữu của thị trường lúc này là sự thiếu lan tỏa.

Nhịp hồi phục gần như chỉ dựa vào một vài mã chứng khoán lớn, tiêu biểu là nhóm cổ phiếu “họ Vin”. Sự tập trung cục bộ này khiến thị trường không thể duy trì xung lực tăng và nhanh chóng quay lại dưới tham chiếu khi phe bán tái xuất hiện vào cuối phiên.

Thanh khoản hôm nay cũng tiếp tục ì ạch với tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn chỉ đạt gần 30.000 tỷ đồng , đi ngang so với phiên liền trước và vẫn thấp đáng kể so với mức trung bình tháng 9.

Chốt phiên, VN-Index giảm 5,39 điểm (-0,3%) xuống 1.660,7 điểm; HNX-Index giảm 1,59 điểm (-0,6%) còn 276,06 điểm; trong khi UPCoM-Index nhích nhẹ 0,14 điểm (+0,1%) lên 110,63 điểm.

Sắc đỏ vẫn chiếm ưu thế trên bảng điện tử khi toàn thị trường có 452 mã giảm (20 mã giảm sàn), 798 mã đứng giá, trong khi chỉ có 350 mã tăng (45 mã tăng trần).

Đáng lo ngại hơn, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, vốn được xem là “xương sống” thị trường, lại ghi nhận tình trạng suy yếu rõ rệt. Có tới 21/30 mã chứng khoán trong nhóm này giảm giá, chỉ 5 mã tăng và 4 mã đi ngang, kéo chỉ số VN30 lùi 6 điểm còn 1.852 điểm. Diễn biến này phản ánh sự thiếu đồng thuận ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt, càng làm gia tăng tính rủi ro cho xu hướng ngắn hạn.

VN-Index kết thúc chuỗi 3 phiên tăng điểm liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Tương tự hôm qua, cổ phiếu VIC tiếp tục trở thành đầu tàu dẫn dắt nhóm bảo vệ VN-Index. Với mức tăng 3,8% lên 164.000 đồng/cổ phiếu, thị giá VIC tiếp tục lập đỉnh mới, đồng thời đưa vốn hóa Tập đoàn Vingroup lên 636.000 tỷ đồng , một kỷ lục chưa từng có của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đà tăng bùng nổ của VIC không chỉ kéo VN-Index đi lên mà còn gia tăng mạnh mẽ khối tài sản ông bà chủ tập đoàn này.

Theo số liệu thống kê trực tiếp từ Forbes, tổng tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng - người giàu nhất Việt Nam - đã nâng lên mức kỷ lục mới ở 15,8 tỷ USD , tăng hơn 1,2 tỷ USD trong 24 giờ qua.

Tương tự, với hơn 170 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, giá trị tài sản trên sàn chứng khoán của bà Phạm Thu Hương, Phó chủ tịch Vingroup, đồng thời là vợ ông Vượng, hiện đạt gần 28.000 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD ).

Ngoài VIC, thị trường cũng đang được một số cổ phiếu khác hỗ trợ như CTG (+0,8%), KDH (+2,4%), KBC (+1,9%), HDG (+5,1%), KOS (tăng trần), CII (+2,9%), PGV (+1,4%), BCM (+0,5%), LPB (+0,2%).

Ở chiều ngược lại, nhịp suy yếu của VPB (-1,8%), HDB (-2,7%), BID (-0,9%), MBB (-1,1%), VHM (-0,5%), SSI (-2,6%), VJC (-2,5%), HVN (-2,4%), HPG (-0,9%) và VIX (-3,4%) gây ra không ít khó khăn cho VN-Index.

Trong bối cảnh thị trường lình xình, khối ngoại duy trì áp lực bán ra với quy mô ròng 2.200 tỷ đồng , tập trung tại các mã SSI (- 319 tỷ đồng ), HPG (- 170 tỷ đồng ), VIX (- 170 tỷ đồng ).

Mặt khác, VCB hút 72 tỷ đồng mua ròng từ nhóm nhà đầu tư này cùng với CII (+ 49 tỷ đồng ), HDG (+ 27 tỷ đồng ).