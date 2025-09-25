Việt Nam vừa có công ty vốn hóa 600.000 tỷ đầu tiên

Cổ phiếu VIC tăng vọt 6% lên đỉnh mới 158.000 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa Vingroup chạm mốc 613.000 tỷ đồng và trở thành điểm sáng kéo VN-Index tăng gần 9 điểm trong phiên 25/9.

Vingroup trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên chinh phục mốc vốn hóa 600.000 tỷ đồng. Ảnh: Bloomberg.

Bất chấp đà bứt phá ấn tượng hơn 22 điểm trong phiên giao dịch hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 25/9 với trạng thái dè dặt và đầy thận trọng.

Ngay từ khi mở cửa, VN-Index khởi đầu trong sắc xanh nhưng lực cầu yếu và tâm lý e dè đã nhanh chóng khiến chỉ số rung lắc mạnh, liên tục giằng co quanh tham chiếu trước áp lực bán ra lan tỏa.

Suốt phiên sáng, thị trường gần như không có điểm nhấn rõ ràng. Giao dịch chủ yếu diễn ra trong trạng thái phân hóa, khi dòng tiền chỉ tập trung vào một số nhóm cổ phiếu gắn với câu chuyện riêng như đầu tư công, xây dựng, năng lượng và cảng biển. Phần còn lại vẫn trong tình trạng lình xình, thiếu động lực bứt phá, phản ánh sự thận trọng của giới đầu tư sau chuỗi biến động khó lường gần đây.

Bức tranh phiên chiều có sự đảo chiều hoàn toàn. Bước ngoặt đến khi phe mua bất ngờ nhập cuộc, chủ yếu tại các cổ phiếu trụ, kéo VN-Index tăng dựng mạnh có lúc trên 10 điểm. Sự hồi phục nhanh và mạnh mẽ này phần nào xua đi bầu không khí ảm đạm đầu ngày, giúp nhà đầu tư lấy lại tâm lý tích cực hơn.

Điểm trừ vẫn là thanh khoản toàn thị trường chưa cho thấy sự cải thiện. Giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 30.000 tỷ đồng , đi ngang so với hôm qua và vẫn thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của tháng 9. Điều này cho thấy lực cầu vẫn mang tính cục bộ, chưa đủ để tạo nên xu hướng bền vững.

Kết phiên, VN-Index tăng 8,63 điểm (+0,5%) lên 1.666,09 điểm; HNX-Index tăng 0,37 điểm (+0,13%) lên 277,65 điểm; UPCoM-Index tăng 0,84 điểm (+0,8%) lên 110,49 điểm.

Sắc xanh quay trở lại chiếm ưu thế với 488 mã tăng (gồm 22 mã tăng trần), so với 265 mã giảm (13 mã giảm sàn) và 847 mã giữ tham chiếu.

Rổ cổ phiếu VN30 ghi nhận sự phân hóa rõ rệt với 12 mã tăng, 17 mã giảm và duy nhất SHB đứng giá. Tuy nhiên, nhờ lực đỡ từ một vài cổ phiếu dẫn dắt, chỉ số VN30 vẫn tăng hơn 5 điểm, chốt ở 1.858 điểm.

Cổ phiếu VIC cao chưa từng thấy giúp Vingroup trở thành doanh nghiệp 600.000 tỷ đầu tiên trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index đi lên hôm nay phần lớn đến từ bộ đôi cổ phiếu “họ Vin” gồm VIC (+6%) và VHM (+1,5%). Riêng 2 mã này đã đóng góp gần 10 điểm tăng vào VN-Index.

Với nhịp tăng vọt lên 158.000 đồng/cổ phiếu hôm nay, mã VIC tiếp tục ghi dấu ấn với mốc cao kỷ lục mới. Vốn hóa của Tập đoàn Vingroup cũng vì thế mở rộng lên 613.000 tỷ đồng , là doanh nghiệp niêm yết đầu tiên của Việt Nam đạt mốc này, đồng thời củng cố vị thế lớn nhất sàn chứng khoán.

Động thái gom mạnh VIC của nhà đầu tư xuất hiện trong bối cảnh tập đoàn chuẩn bị khởi công Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng, dự kiến diễn ra ngày 26/9.

Trước đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng công suất thiết kế 4.800 MW. Đây là dự án do Liên danh Tập đoàn Vingroup - CTCP Năng lượng VinEnergo đầu tư, với tổng mức vốn khái toán hơn 162.000 tỷ đồng .

Theo giấy chứng nhận, dự án được triển khai tại Khu công nghiệp Tân Trào (xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng) trên diện tích hơn 98,5 ha, chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2025-2030), nhà đầu tư sẽ xây dựng 2 tổ máy công suất 1.600 MW, dự kiến phát điện từ quý II và quý IV/2029. Giai đoạn 2 (2031-2035), tiếp tục triển khai 4 tổ máy còn lại với tổng công suất 3.200 MW, phát điện trong năm 2031.

Bên cạnh 2 mã kể trên, thị trường còn được một số mã như BSR (+3,5%), VCB (+0,5%), LPB (+1,1%), VJC (+1,7%), CII (tăng trần), HDB (+1%), VRE (+1,4%) và GEX (+1,9%) nâng đỡ.

Chiều ngược lại, áp lực cản bước thị trường đến từ một loạt bluechip như VPB (-2,1%), FPT (-1,5%), BID (-0,7%), MBB (-0,9%), HPG (-0,9%), ACB (-1,4%), HVN (-2,1%), VIB (-2%), CTG (-0,4%) và MSN (-0,8%).

Khối ngoại hôm nay bất ngờ mở rộng quy mô bán ròng lên hơn 2.200 tỷ đồng , tập trung tại các mã VPB (- 261 tỷ đồng ), FPT (- 227 tỷ đồng ), SSI (- 221 tỷ đồng ), KBC (- 171 tỷ đồng ).

Trong khi đó, cổ phiếu VIC vẫn được nhóm nhà đầu tư ngoại gom ròng 103 tỷ đồng , CII (+ 65 tỷ đồng ), TCB (+ 63 tỷ đồng ).