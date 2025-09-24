Cổ phiếu tăng đột biến khi nữ tỷ phú Việt Nam gặp Chủ tịch NYSE

Cổ phiếu HDB là mã chứng khoán duy nhất trong rổ VN30 tăng kịch trần hôm nay, diễn biến ghi nhận cùng thời điểm bà Nguyễn Thị Phương Thảo có chuyến thăm sàn NYSE tại Mỹ.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã có chuyến thăm sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: HDB.

Bất chấp nhịp đảo chiều ấn tượng và phục hồi trong phiên 23/9, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 24/9. Ngay từ những phút mở cửa, VN-Index đã chìm trong sắc đỏ do phe mua yếu thế trước phe bán.

Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, lan tỏa khắp các nhóm ngành chủ chốt từ tài chính - ngân hàng, hạ tầng, xây dựng, nguyên vật liệu cho đến bán lẻ. Bất động sản là nhóm duy nhất còn duy trì được sự cân bằng, giúp chỉ số không lao dốc quá sâu.

Trong nửa đầu phiên sáng, biên độ giảm của VN-Index có thời điểm bị nới rộng tới gần 16 điểm, làm gia tăng lo ngại về khả năng quay trở lại xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.

Không khí thận trọng kéo dài đến đầu phiên chiều trước khi phe mua nhập cuộc. Các mã ngân hàng, bán lẻ, thép và một số cổ phiếu đầu ngành bất ngờ đảo chiều từ đỏ sang xanh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực ra toàn bộ thị trường. Nhịp hồi phục dứt khoát hơn khi nhiều mã chứng khoán lớn bứt phá về cuối phiên, đẩy VN-Index tăng mạnh trở lại.

Thanh khoản thị trường hôm nay cũng được cải thiện khi tổng giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn đạt gần 30.000 tỷ đồng , tăng 16% so với hôm qua, dù vẫn thấp hơn mức trung bình tháng 9.

Kết phiên, VN-Index tăng 22,2 điểm (+1,4%) lên 1.657,46 điểm; HNX-Index tăng 4,27 điểm (+1,6%) lên 277,28 điểm; riêng UPCoM-Index giảm nhẹ 0,37 điểm (-0,3%) xuống 109,65 điểm.

Sắc xanh áp đảo hoàn toàn bảng điện tử, toàn thị trường có tới 500 mã tăng giá (bao gồm 22 mã tăng trần), 853 mã đứng tham chiếu và chỉ 246 mã giảm (8 mã giảm sàn).

Riêng rổ VN30 chứng kiến sự áp đảo của phe mua với 27 mã tăng giá (gồm HDB tăng trần), chỉ 2 mã giảm và duy nhất GAS giữ tham chiếu. Chỉ số đại diện rổ nhờ đó nới rộng khoảng cách hơn 32 điểm lên mốc 1.858 điểm.

Động lực đưa VN-Index lên cao hôm nay hầu hết đến từ các mã ngân hàng như VPB (+5,7%), TCB (+3,5%), HDB (tăng trần), VCB (+2,6%), MBB (+1,7%), ACB (+2,6%), STB (+2,9%), LPB (+1,9%) và CTG (+1%). Trong khi đó, cổ phiếu HPG (+1,4%) là mã phi tài chính duy nhất lọt top 10 nâng đỡ chỉ số.

Ở chiều ngược lại, bộ đôi cổ phiếu “họ Vin” gồm VIC (-0,1%) và VHM (-0,7%) dẫn đầu nhóm cản bước chỉ số cùng BMP (-4,4%), SJS (-1,7%), GEX (-0,6%), REE (-0,1%), VPL (-0,1%), STG (-3,1%), PNJ (-0,3%) và VHC (-0,7%).

Cổ phiếu HDB có phiên tăng trần đột biến. Ảnh: TradingView.

Cổ phiếu HDB hôm nay gây chú ý khi là bluechip duy nhất tăng trần, qua đó cắt chuỗi giảm điểm 5 phiên liên tiếp trước đó. Giao dịch đột biến xuất hiện trong bối cảnh tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank, có chuyến thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Nhận sự đón tiếp trọng thị của bà Lynn Martin - Chủ tịch NYSE, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã chia sẻ về sự phát triển mạnh mẽ của thị trường vốn Việt Nam trong 30 năm qua, với các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE, trong đó có Vietjet và HDBank.

Bà bày tỏ khát vọng đưa doanh nghiệp Việt Nam vươn ra sân chơi toàn cầu, hiện diện tại sàn chứng khoán lớn nhất thế giới ở New York, mở rộng kênh huy động vốn quốc tế và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Cũng liên quan hoạt động của hệ sinh thái các doanh nghiệp liên quan HDBank, mới đây, CTCP Chứng khoán HD (HDS) đã lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng mạnh vốn điều lệ.

Theo tờ trình, HDS dự kiến phát hành 365 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 2:5, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 5 cổ phiếu mới. Nếu phương án được thông qua và thực hiện thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 1.460 tỷ đồng lên hơn 5.100 tỷ đồng. Tổng số tiền huy động ước tính vượt 7.300 tỷ đồng .

Đáng chú ý, HDS có kế hoạch chi 1.470 tỷ đồng số vốn huy động được để góp vốn vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa, khi doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng . Pháp nhân dự kiến của đơn vị này là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.