Cổ phiếu tăng đột biến khi nữ tỷ phú Việt Nam gặp Chủ tịch NYSE

  • Thứ tư, 24/9/2025 16:43 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Cổ phiếu HDB là mã chứng khoán duy nhất trong rổ VN30 tăng kịch trần hôm nay, diễn biến ghi nhận cùng thời điểm bà Nguyễn Thị Phương Thảo có chuyến thăm sàn NYSE tại Mỹ.

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo đã có chuyến thăm sàn giao dịch chứng khoán New York. Ảnh: HDB.

Bất chấp nhịp đảo chiều ấn tượng và phục hồi trong phiên 23/9, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường chứng khoán Việt Nam phiên 24/9. Ngay từ những phút mở cửa, VN-Index đã chìm trong sắc đỏ do phe mua yếu thế trước phe bán.

Áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, lan tỏa khắp các nhóm ngành chủ chốt từ tài chính - ngân hàng, hạ tầng, xây dựng, nguyên vật liệu cho đến bán lẻ. Bất động sản là nhóm duy nhất còn duy trì được sự cân bằng, giúp chỉ số không lao dốc quá sâu.

Trong nửa đầu phiên sáng, biên độ giảm của VN-Index có thời điểm bị nới rộng tới gần 16 điểm, làm gia tăng lo ngại về khả năng quay trở lại xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.

Không khí thận trọng kéo dài đến đầu phiên chiều trước khi phe mua nhập cuộc. Các mã ngân hàng, bán lẻ, thép và một số cổ phiếu đầu ngành bất ngờ đảo chiều từ đỏ sang xanh, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực ra toàn bộ thị trường. Nhịp hồi phục dứt khoát hơn khi nhiều mã chứng khoán lớn bứt phá về cuối phiên, đẩy VN-Index tăng mạnh trở lại.

Thanh khoản thị trường hôm nay cũng được cải thiện khi tổng giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng 16% so với hôm qua, dù vẫn thấp hơn mức trung bình tháng 9.

Kết phiên, VN-Index tăng 22,2 điểm (+1,4%) lên 1.657,46 điểm; HNX-Index tăng 4,27 điểm (+1,6%) lên 277,28 điểm; riêng UPCoM-Index giảm nhẹ 0,37 điểm (-0,3%) xuống 109,65 điểm.

Sắc xanh áp đảo hoàn toàn bảng điện tử, toàn thị trường có tới 500 mã tăng giá (bao gồm 22 mã tăng trần), 853 mã đứng tham chiếu và chỉ 246 mã giảm (8 mã giảm sàn).

Riêng rổ VN30 chứng kiến sự áp đảo của phe mua với 27 mã tăng giá (gồm HDB tăng trần), chỉ 2 mã giảm và duy nhất GAS giữ tham chiếu. Chỉ số đại diện rổ nhờ đó nới rộng khoảng cách hơn 32 điểm lên mốc 1.858 điểm.

Động lực đưa VN-Index lên cao hôm nay hầu hết đến từ các mã ngân hàng như VPB (+5,7%), TCB (+3,5%), HDB (tăng trần), VCB (+2,6%), MBB (+1,7%), ACB (+2,6%), STB (+2,9%), LPB (+1,9%) và CTG (+1%). Trong khi đó, cổ phiếu HPG (+1,4%) là mã phi tài chính duy nhất lọt top 10 nâng đỡ chỉ số.

Ở chiều ngược lại, bộ đôi cổ phiếu “họ Vin” gồm VIC (-0,1%) và VHM (-0,7%) dẫn đầu nhóm cản bước chỉ số cùng BMP (-4,4%), SJS (-1,7%), GEX (-0,6%), REE (-0,1%), VPL (-0,1%), STG (-3,1%), PNJ (-0,3%) và VHC (-0,7%).

co phieu hdbank tang tran, nguyen thi phuong thao anh 1

Cổ phiếu HDB có phiên tăng trần đột biến. Ảnh: TradingView.

Cổ phiếu HDB hôm nay gây chú ý khi là bluechip duy nhất tăng trần, qua đó cắt chuỗi giảm điểm 5 phiên liên tiếp trước đó. Giao dịch đột biến xuất hiện trong bối cảnh tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, Phó chủ tịch thường trực HĐQT HDBank, có chuyến thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE).

Nhận sự đón tiếp trọng thị của bà Lynn Martin - Chủ tịch NYSE, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đã chia sẻ về sự phát triển mạnh mẽ của thị trường vốn Việt Nam trong 30 năm qua, với các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE, trong đó có Vietjet và HDBank.

Bà bày tỏ khát vọng đưa doanh nghiệp Việt Nam vươn ra sân chơi toàn cầu, hiện diện tại sàn chứng khoán lớn nhất thế giới ở New York, mở rộng kênh huy động vốn quốc tế và khẳng định vị thế Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Cũng liên quan hoạt động của hệ sinh thái các doanh nghiệp liên quan HDBank, mới đây, CTCP Chứng khoán HD (HDS) đã lấy ý kiến cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng mạnh vốn điều lệ.

Theo tờ trình, HDS dự kiến phát hành 365 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 2:5, tức cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 5 cổ phiếu mới. Nếu phương án được thông qua và thực hiện thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 1.460 tỷ đồng lên hơn 5.100 tỷ đồng. Tổng số tiền huy động ước tính vượt 7.300 tỷ đồng.

Đáng chú ý, HDS có kế hoạch chi 1.470 tỷ đồng số vốn huy động được để góp vốn vào một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sàn giao dịch tài sản mã hóa, khi doanh nghiệp này nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. Pháp nhân dự kiến của đơn vị này là CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa HD.

Minh Khánh

cổ phiếu hdbank tăng trần nguyễn thị phương thảo Tiền mã hóa Vietjet Air Ngân hàng Á Châu ACB Nguyễn Thị Phương Thảo REE Corporation NYSE PNJ nguyễn thị phương thảo nyse tỷ phú chứng khoán

  • Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo

    Nguyễn Thị Phương Thảo hiện là tổng giám đốc của hãng hàng không VietJet Air, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Ngân hàng HDBank. Bà là người Việt Nam thứ 2 được Forbes ghi nhận là tỷ phú USD với tài sản ước tính khoảng 1,7 tỷ USD (2017).

    • Năm sinh: 1970
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chồng: Nguyễn Thanh Hùng

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • VietJet Air

    VietJet Air

    Công ty cổ phần Hàng không VietJet là hãng hàng không tư nhân đầu tiên tại Việt Nam, đồng thời là một trong số ít hãng hàng không hiếm hoi trên thế giới có lãi ngay từ năm thứ 2 hoạt động. Theo tuyến bố của hãng này, năm 2017, hãng chiếm 43% thị phần bay nội địa. Tuy nhiên, VietJet cũng dính nhiều lùm xùm liên quan tới các chiến lược marketing đặc biệt là việc cho tiếp viên mặc bikini hồi mới ra mắt.

    • Thành lập: 2007
    • Sáng lập: Nguyễn Thị Phương Thảo và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VJC

    Website

  • Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh

    Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh

    Công ty cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE Corporation) có tên gọi ban đầu là Xí Nghiệp quốc doanh cơ điện lạnh thuộc sở hữu Nhà nước. Là doanh nghiệp đầu tiên tiến hành cổ phần hóa vào năm 1993. Công ty hoạt động các lĩnh vực chính như dịch vụ cơ điện công trình, sản xuất, lắp ráp và kinh doanh hệ thống điều hòa không khí thương hiệu Reetech, phát triển, quản lý bất động sản và cơ sở hạ tầng điện, nước.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: REE

  • NYSE

    Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) là một sở giao dịch chứng khoán đóng tại New York thuộc sở hữu của công ty tư nhân NYSE Group. Đây là sở giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới nếu tính về giá trị vốn hóa thị trường.

    • Thành lập: 8/3/1817
    • Trụ sở: New York, Mỹ

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

