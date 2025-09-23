Dòng tiền chứng khoán 'mất hút'

Sau chuỗi 5 phiên giảm liên tiếp, VN-Index tìm lại sắc xanh trong phiên 23/9 nhờ nhóm cổ phiếu tài chính hồi phục, nhưng thanh khoản lại tụt về mức thấp nhất 3 tháng.

Thanh khoản trên cả 3 sàn chỉ đạt hơn 25.000 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng 3 tháng qua. Ảnh: Phương Lâm.

Sau 5 phiên liên tiếp chìm trong sắc đỏ, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên 23/9 với tâm thế thận trọng nhưng cũng xuất hiện lực mua trở lại. Ngay từ đầu phiên, VN-Index dao động mạnh, liên tục rung lắc quanh tham chiếu.

Dòng tiền phe mua tuy quay lại nhưng vẫn ở mức khiêm tốn, khiến nỗ lực phục hồi của thị trường chưa đủ dứt khoát. Phe bán có phần hạ nhiệt đã tạo điều kiện để chỉ số chính giữ được sắc xanh, thậm chí có lúc nới rộng khoảng cách so với tham chiếu. Tuy nhiên, biên độ tăng của VN-Index chưa tạo được sự bứt phá đáng kể, cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn đang trong giai đoạn thăm dò, chờ tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn.

Điểm sáng đến từ nhóm cổ phiếu tài chính - ngân hàng, vốn phải chịu áp lực chốt lời mạnh trong các phiên trước. Nhóm này đã có sự phục hồi đồng loạt, đóng vai trò lực đỡ chính giúp thị trường tránh rơi vào trạng thái tiêu cực.

Ngược lại, các nhóm ngành chủ chốt khác như bất động sản, công nghiệp, nguyên vật liệu vẫn phân hóa, thiếu động lực tăng chung, khiến chỉ số khó bứt phá.

Thanh khoản tiếp tục là điểm đáng lo khi tổng giá trị khớp lệnh trên cả 3 sàn hôm nay chỉ đạt khoảng 25.000 tỷ đồng , giảm hơn 30% so với phiên gần nhất. Đây cũng là mức thanh khoản thấp nhất trong vòng 3 tháng qua.

Kết phiên, VN-Index tăng 0,81 điểm (+0,1%) lên 1.635,26 điểm; HNX-Index giảm 1,22 điểm (-0,4%) xuống 273,01 điểm; UPCoM-Index giảm 0,13 điểm (-0,1%) xuống 110,02 điểm.

Toàn thị trường ghi nhận 363 mã tăng (trong đó 20 mã tăng trần), 858 mã giữ giá tham chiếu và 378 mã giảm (12 mã giảm sàn). Riêng rổ VN30 phân hóa với 15 mã tăng, 4 mã đứng giá và 11 mã giảm, chỉ số này nhích gần 2 điểm, chốt phiên ở 1.821 điểm.

VN-Index chấm dứt chuỗi giảm 5 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Động lực đưa VN-Index trở lại sắc xanh hôm nay chủ yếu đến từ các mã CTG (+1,4%), VPB (+1,4%), MWG (+1,7%), HPG (+0,9%), VCB (+0,3%), MBB (+0,8%), VIC (+0,3%), VIX (+2,1%), STB (+1,1%), và HVN (+1,3%).

Ngược lại, áp lực giảm xuất phát từ các mã VHM (-0,8%), FPT (-1,7%), GEX (-3,7%), SHB (-2,3%), VJC (-1,9%), VRE (-1,7%), BID (-0,4%), HDB (-1%), BCM (-1,5%) và GEE (-2,2%).

Ngoài các mã vốn hóa lớn như VHM, BCM, VRE kể trên, nhóm bất động sản còn chứng kiến đà giảm của loạt cổ phiếu như CEO (-1,6%), DIG (-2,4%), PDR (-1,5%), NLG (-3,1%), HDC (-1,8%).

Nhóm xây dựng, hạ tầng, đầu tư công cũng có phiên giao dịch không mấy suôn sẻ với CII (-3,2%), VCG (-1,5%), PC1 (-0,4%), FCN (-1,9%), VGC (-0,2%), ACV (-0,2%).

Khối ngoại hôm nay gây chú ý khi thu hẹp quy mô bán ròng xuống còn 93 tỷ đồng , chủ yếu tập trung “xả” cổ phiếu FPT với giá trị 572 tỷ đồng , cùng với MSN (- 82 tỷ đồng ), KDH (- 46 tỷ đồng ).

Mặt khác, dòng tiền của nhóm nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang chảy vào VIX (+ 249 tỷ đồng ), SHB (+ 134 tỷ đồng ), MWG (+ 99 tỷ đồng ).