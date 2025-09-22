Chứng khoán bị bán tháo diện rộng, VN-Index giảm mạnh nhất 2 tuần

VN-Index rơi hơn 24 điểm trong phiên 22/9, thanh khoản tăng 22% do áp lực bán lan rộng ở nhóm ngân hàng, bất động sản, thép và công nghệ.

Thị trường tiếp tục quỹ đạo điều chỉnh và chưa có dấu hiệu cân bằng. Ảnh: Phương Lâm.

Sau 4 phiên giảm liên tiếp trong tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên 22/9 trong tâm thế dè dặt và thận trọng. Sắc đỏ bao trùm ngay từ đợt khớp lệnh mở cửa, cho thấy áp lực bán vẫn đang lấn át tâm lý nhà đầu tư.

Lực xả diễn ra đồng loạt trên nhiều nhóm ngành, từ ngân hàng, chứng khoán, nguyên vật liệu đến công nghệ và bán lẻ. Không ít mã từng nâng đỡ chỉ số trong các phiên điều chỉnh trước cũng quay đầu giảm, phản ánh xu hướng phòng thủ chiếm ưu thế.

Diễn biến phiên chiều thậm chí còn kém khả quan hơn. Hàng loạt cổ phiếu vốn hóa lớn rơi sâu 4-6%, kéo VN-Index có thời điểm “bốc hơi” hơn 41 điểm trước khi lực cầu bắt đáy nhập cuộc giúp chỉ số thu hẹp phần nào đà giảm vào cuối phiên.

Thanh khoản tăng mạnh là điểm nhấn trong ngày, khi tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt xấp xỉ 35.100 tỷ đồng , cao hơn 22% so với phiên liền trước. Tuy nhiên, sự cải thiện này phần lớn đến từ áp lực bán gia tăng chứ không hẳn là dòng tiền mua vào, khiến đà điều chỉnh của thị trường thêm phần quyết liệt.

Kết phiên, VN-Index giảm 24,17 điểm (-1,5%) xuống 1.634,45 điểm; HNX-Index giảm 2,01 điểm (-0,7%) xuống 274,23 điểm; UPCoM-Index giảm 0,86 điểm (-0,8%) xuống 110,15 điểm.

Số lượng cổ phiếu giảm áp đảo với 563 mã đỏ giá (17 mã giảm sàn), trong khi chỉ có 223 mã tăng (17 mã tăng trần) và 813 mã đứng giá.

Rổ VN30 - đại diện nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn - chịu ảnh hưởng nặng nhất khi 27/30 mã giảm, chỉ 2 mã giữ được sắc xanh và duy nhất LPB đứng tham chiếu. Chỉ số VN30 theo đó mất hơn 39 điểm, rơi xuống 1.819 điểm.

VN-Index đã giảm phiên thứ 5 liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống chủ yếu đến từ các bluechip như VIC (-2,9%), CTG (-3,7%), VHM (-2,2%), VCB (-1,6%), VPB (-3%), TCB (-2,3%), FPT (-3,2%), HDB (-4%) và MBB (-1,9%).

Ngoài những cái tên quen thuộc đại diện nhóm tài chính và bất động sản, cổ phiếu thép là một trong những nhóm bị bán mạnh hôm nay. Ngoài “đầu tàu” HPG (-2,9%) còn có NKG (giảm sàn), HSG (-1,8%), VGS (-2,3%).

Bên cạnh áp lực từ xu hướng chung của thị trường, cổ phiếu thép cũng đang vướng phải một số thông tin bất lợi, điển hình như động thái khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cuộn cán nguội xuất xứ từ Việt Nam của Ủy ban châu Âu (EC). Nếu kết quả điều tra xác nhận hành vi bán phá giá, Liên minh châu Âu (EU) có thể áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung nhằm bảo vệ ngành thép trong nước.

Trái ngược với nhóm trên, các cổ phiếu cố gắng bảo vệ thị trường gồm có BID (+3%), BSR (+3,1%), VIX (+2,7%), TPB (+2,2%), KBC (+2,2%), VCF (tăng trần), PDR (+2,1%), VPL (+0,3%) và NAB (+1,4%).

Khối ngoại đẩy mạnh giải ngân vào phiên chiều, song quy mô giao dịch ròng vẫn âm hơn 1.700 tỷ đồng . Danh mục bán ra là những mã VHM (- 400 tỷ đồng ), VIC (- 327 tỷ đồng ), CTG (- 276 tỷ đồng ).Trên cùng của Biểu mẫu

Trong khi đó, các mã được gom mạnh chủ yếu thuộc nhóm tài chính, gồm VIX (+ 173 tỷ đồng ), BID (+ 121 tỷ đồng ), TPB (+ 83 tỷ đồng ).