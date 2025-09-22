Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Ông Nguyễn Đăng Quang và Masan sắp nhận được hàng nghìn tỷ tiền mặt

  • Thứ hai, 22/9/2025 11:09 (GMT+7)
Techcombank, VinaCafé Biên Hòa và Bột giặt NET vừa công bố lịch trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ cao, hứa hẹn mang về hàng nghìn tỷ đồng cho Masan Group và tỷ phú Nguyễn Đăng Quang.

Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang và hệ sinh thái Masan sắp nhận về hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt từ cổ tức các công ty thành viên. Ảnh: MSN.

Tuần vừa rồi, loạt doanh nghiệp đã đem tin vui tới cổ đông khi công bố kế hoạch trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ thuộc nhóm cao nhất thị trường.

Trong đó, 3 cái tên nổi bật là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank (HoSE: TCB), CTCP VinaCafe Biên Hòa (HoSE: VCF) và CTCP Bột giặt NET (HNX: NET). Đây đều là những doanh nghiệp niêm yết gắn liền với tên tuổi tỷ phú Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group.

Cụ thể, Techcombank sẽ chốt quyền nhận cổ tức năm 2024 vào ngày 1/10 với tỷ lệ chi trả 10%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng. Tổng số tiền ngân hàng dự chi lên tới 7.086 tỷ đồng và thanh toán từ ngày 22/10.

Riêng ông Nguyễn Đăng Quang, người đang sở hữu gần 19 triệu cổ phiếu TCB, dự kiến thu về khoảng 19 tỷ đồng từ đợt chi trả này. Cùng với đó, Tập đoàn Masan hiện sở hữu trên 1 tỷ cổ phiếu TCB, tương ứng gần 15% vốn ngân hàng, cũng sẽ nhận về khoảng 1.000 tỷ đồng cổ tức tiền mặt đợt này.

Trong khi đó, VinaCafe Biên Hòa tiếp tục gây chú ý khi công bố mức chi cổ tức “khủng” tới 480% bằng tiền mặt, tương đương 48.000 đồng/cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng là 1/10 và dự kiến chi trả vào 8/10, tổng số tiền VCF phải bỏ ra khoảng 1.300 tỷ đồng.

Với tỷ lệ sở hữu lên tới 98,79%, Masan Beverage - công ty con của Masan - sẽ nhận về gần 1.260 tỷ đồng, củng cố vị thế “gà đẻ trứng vàng” trong danh mục doanh nghiệp của tập đoàn.

Bột giặt NET cũng không kém cạnh khi thông báo ngày 2/10 sẽ chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ kỷ lục 65%, tương ứng 6.500 đồng mỗi cổ phiếu. Với hơn 22 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NET sẽ chi khoảng 146 tỷ đồng, bắt đầu thanh toán từ 15/10.

Masan HPC - một công ty con khác của Masan - dự kiến thu về khoảng 76 tỷ đồng nhờ nắm giữ 52,25% vốn tại NET.

Tổng cộng, 3 doanh nghiệp trên sẽ mang về cho hệ sinh thái Masan và ông Nguyễn Đăng Quang hàng nghìn tỷ đồng trong tháng 10, đồng thời góp phần gia tăng giá trị tài sản của vị tỷ phú.

Theo Forbes, tính đến ngày 20/9, ông Quang sở hữu khối tài sản ròng khoảng 1,2 tỷ USD, xếp hạng 2.830 thế giới. Phần lớn giá trị tài sản ròng đến từ cổ phần tại Masan Group và các công ty con như Masan Consumer, cùng với các khoản sở hữu trực tiếp và gián tiếp tại những doanh nghiệp trong hệ sinh thái.

  • Nguyễn Đăng Quang

    Nguyễn Đăng Quang

    Ông Nguyễn Đăng Quang hiện là chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan Group). Theo định giá của Forbes ngày 5/3/2019, tài sản ông Nguyễn Đăng Quang đạt mức 1,3 tỷ USD, xếp thứ 1.717 thế giới.

    • Năm sinh: 23/8/1963
    • Nơi sinh: Quảng Trị

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)

    Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
    • Thành lập: 1993
    • Cổ đông lớn: CTCP Tập đoàn MaSan
    • Chủ tịch: Hồ Hùng Anh
    • Mã cổ phiếu: TCB

    Website

  • Masan Group

    Masan Group

    Tiền thân của Masan Group là công ty Cổ phần Hàng hải Masan hoạt động trong lĩnh vực vận tải biển. Sau đó, mở rộng đầu tư sang các lĩnh vực hàng tiêu dùng, sản phẩm đóng gói và tài chính, ngân hàng. Năm 2010, Masan tiến vào lĩnh vực khoáng sản khi tiến hành mua lại dự án Núi Pháo từ Dragon Capital.

    • Thành lập: 2004
    • Mã cổ phiếu: MSN

