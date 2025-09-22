Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chứng khoán lao dốc

  Thứ hai, 22/9/2025 13:12 (GMT+7)
Sau 4 phiên giảm liên tiếp, VN-Index tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên sáng 22/9, khiến bảng điện chìm trong sắc đỏ và chỉ số chính mất hơn 22 điểm ngay trong phiên sáng.

Nhà đầu tư chủ động bán chứng khoán để bảo vệ thành quả. Ảnh: Nam Khánh.

Sau chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp trong tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch đầu tuần ngày 22/9 với tâm lý nặng nề. Ngay từ phiên ATO, áp lực bán đã áp đảo khiến bảng điện phủ kín sắc đỏ, báo hiệu một ngày giao dịch đầy biến động.

Lực bán lan rộng trên toàn thị trường, không chỉ tập trung ở một vài nhóm ngành mà xuất hiện đồng loạt từ tài chính - ngân hàng, nguyên vật liệu, công nghệ, bán lẻ đến nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Những mã từng giữ vai trò nâng đỡ chỉ số trong nhịp điều chỉnh tuần trước cũng nhanh chóng quay đầu giảm, cho thấy tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư đang ở mức cao.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu ngân hàng - vốn được coi là “trụ cột” của thị trường - đồng loạt suy yếu, góp phần kéo chỉ số chính lao dốc mạnh. Cùng lúc đó, nhóm nguyên vật liệu và công nghệ ghi nhận biên độ giảm sâu khi áp lực chốt lời và bán cắt lỗ diễn ra quyết liệt.

Thanh khoản là điểm sáng hiếm hoi khi tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn tăng gần 40% so với phiên liền trước, đạt khoảng 16.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, sự gia tăng này chủ yếu phản ánh lực bán dồn dập hơn là sự nhập cuộc bắt đáy, khiến đà điều chỉnh càng thêm quyết liệt.

Kết phiên sáng, VN-Index giảm 22,78 điểm (-1,4%) xuống 1.635,84 điểm; HNX-Index giảm 1,9 điểm (-0,7%) xuống 274,34 điểm; UPCoM-Index giảm 0,53 điểm (-0,5%) xuống 110,48 điểm.

Toàn thị trường chỉ còn 208 mã tăng giá (trong đó có 16 mã tăng trần), 925 mã đứng giá và tới 466 mã giảm (gồm 9 mã giảm sàn), cho thấy bên bán hoàn toàn áp đảo.

Rổ VN30 đại diện nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất khi có tới 25 mã giảm, chỉ 3 mã giữ tham chiếu và vỏn vẹn 2 mã tăng. Chỉ số đại diện nhóm này lao dốc hơn 33 điểm, lùi về 1.825 điểm.

chung khoan bi ban thao anh 1

Chứng khoán tiếp tục giảm độ cao sau khi cán qua mốc 1.700 điểm vào đầu tháng. Ảnh: TradingView.

Áp lực kéo VN-Index đi xuống sáng nay chủ yếu đến từ các bluechip như VHM (-3,5%), CTG (-2,7%), TCB (-2,3%), VPB (-2,6%), VIC (-1%), VCB (-1%), HPG (-2,1%), FPT (-2,5%), MBB (-1,5%) và MWG (-2,8%).

Chiều ngược lại, BID dẫn đầu nhóm bảo vệ thị trường cùng với HVN (+0,7%), VNM (+0,4%), VCF (tăng trần), PDR (+2,6%), KBC (+1,5%), HDG (+3,8%), DIG (+2%), TCH (+1,5%) và CII (+1,1%). Song, sự đóng góp của nhóm này không đáng kể.

Khối ngoại là một trong những nguyên nhân khiến thị trường lao dốc khi bán ròng 1.400 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận một trong những phiên giải ngân thận trọng nhất nhiều tuần qua.

Danh mục đẩy ra thị trường của nhóm nhà đầu tư này phần lớn là các mã trụ như VHM (-214 tỷ đồng), CTG (-146 tỷ đồng), MWG (-127 tỷ đồng), FPT (-94 tỷ đồng).

Trong khi đó, tiền chỉ chảy nhỏ giọt vào nhóm bất động sản như DIG (+22 tỷ đồng), PDR (+18 tỷ đồng), CEO (+13 tỷ đồng).

Dự báo mới nhất về thị trường chứng khoán tuần này

Các công ty chứng khoán dự báo VN-Index sẽ còn rung lắc trong biên độ 1.600-1.700 điểm, rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng nếu chỉ số thủng mốc hỗ trợ quan trọng 1.600 điểm.

