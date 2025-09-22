Dự báo mới nhất về thị trường chứng khoán tuần này

Các công ty chứng khoán dự báo VN-Index sẽ còn rung lắc trong biên độ 1.600-1.700 điểm, rủi ro điều chỉnh sẽ gia tăng nếu chỉ số thủng mốc hỗ trợ quan trọng 1.600 điểm.

Thị trường chứng khoán dự báo tiếp tục biến động trong vùng 1.600-1.700 điểm. Ảnh: Việt Linh.

Trong tuần giao dịch vừa qua, chỉ số VN-Index tiếp tục nỗ lực chinh phục lại mốc đỉnh cũ 1.700 điểm nhưng chưa thành công. Sau nhiều nhịp rung lắc, chỉ số chuyển sang trạng thái đi ngang với biên độ dao động rộng khoảng 30 điểm, phản ánh sự giằng co giữa bên mua và bên bán.

Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức thấp hơn trung bình 20 phiên gần nhất, cho thấy dòng tiền vẫn chưa quay lại mạnh mẽ. Diễn biến phân hóa ở nhiều nhóm cổ phiếu cũng phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường đang chờ thêm thông tin hỗ trợ.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn thiếu sự đồng thuận, khiến chỉ số khó bứt phá. Lực đỡ chính trong tuần chủ yếu đến từ cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, trong khi khối ngoại quay đầu bán ròng trở lại sau chuỗi mua vào mạnh mẽ ở tuần trước đó, gây thêm áp lực điều chỉnh.

Kết thúc tuần trước, VN-Index dừng ở 1.658,62 điểm, giảm 8,64 điểm, tương đương 0,52% so với tuần liền trước.

VN-Index tiếp tục giằng co

Bước vào tuần giao dịch mới, các công ty chứng khoán đồng loạt đưa ra nhận định thận trọng khi VN-Index vẫn trong giai đoạn kiểm định lại cân bằng cung - cầu và chưa hình thành xu hướng rõ rệt.

Cụ thể, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) đánh giá phiên giao dịch cuối tuần trước VN-Index đóng cửa bằng cây nến Hammer và giảm nhẹ khoảng 7 điểm, cho thấy lực cầu bắt đáy đã xuất hiện nhưng diễn biến phân hóa còn rộng. Các chỉ báo phản ánh trạng thái giằng co vẫn tiếp diễn trong ngắn hạn. Đồng thời, thể hiện sự suy yếu của xu hướng và dòng tiền.

Các chỉ báo còn cho thấy các nhịp rung lắc, giằng co có thể còn xuất hiện trong những phiên sắp tới. Dù vậy, VCBS lưu ý VN-Index có khả năng sớm tìm lại điểm cân bằng trong ngắn hạn.

VN-Index đã giảm 4 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Về chiến lược giao dịch, nhà môi giới này nhận định chỉ số đang dao động đi ngang với biên độ khoảng 30 điểm, dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn khi nhà đầu tư chờ đợi thông tin hỗ trợ từ thị trường.

VCBS khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu đang vận động ổn định trong vùng tích lũy và không chịu áp lực bán mạnh. Bên cạnh đó, có thể chọn lọc các mã vẫn còn dao động đi ngang, giữ được nền giá tốt để giải ngân thăm dò khi cổ phiếu kiểm định thành công vùng hỗ trợ, hoặc tìm cơ hội ở những cổ phiếu đang thu hút dòng tiền.

Công ty Chứng khoán Vietcap cũng đưa ra quan điểm tương tự khi cho rằng vùng 1.665-1.675 điểm (+/- 5 điểm) sẽ đóng vai trò kháng cự quan trọng, có thể kích hoạt áp lực bán khi VN-Index tiến sát. Trong trường hợp điều chỉnh, vùng 1.640 điểm là mốc hỗ trợ cần theo dõi, với kỳ vọng dòng tiền bắt đáy sẽ quay trở lại, đặc biệt ở nhóm ngân hàng và chứng khoán.

Rủi ro điều chỉnh chưa hạ nhiệt

Tổng hợp các nhận định, giới phân tích đều cho rằng VN-Index đang trong giai đoạn giằng co tích lũy, với rủi ro điều chỉnh vẫn hiện hữu nếu mốc 1.600 điểm bị xuyên thủng

Theo Công ty Chứng khoán SSI, VN-Index đã điều chỉnh và lùi nhẹ về dưới đường trung bình MA20. Tuy nhiên, chỉ số cho thấy phản ứng tích cực tại vùng 1.650 điểm. Các chuyên gia tại SSI cho rằng thanh khoản thấp hiện tại đang nghiêng về kịch bản tích lũy tiếp diễn và kỳ vọng vùng 1.650 điểm sẽ tiếp tục nâng đỡ chỉ số, duy trì trạng thái cân bằng cho thị trường.

Ở góc nhìn kỹ thuật, Công ty Chứng khoán TPBank (TPS) đánh giá lực cầu đã bắt đầu xuất hiện khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.648 điểm. Đây là vùng có độ tin cậy cao trong ngắn hạn, mở ra khả năng VN-Index hồi phục trở lại để kiểm định mốc kháng cự 1.700 điểm. Tuy nhiên, TPS cũng lưu ý xu hướng tăng đang có dấu hiệu chững lại khi chỉ số duy trì trạng thái đi ngang trong vùng 1.600-1.700 điểm từ đầu tháng 8 đến nay. Đây có thể là giai đoạn tích lũy cần thiết trước một nhịp tăng trưởng mới, với điều kiện quan trọng là ngưỡng hỗ trợ 1.600 điểm được bảo toàn.

Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ vùng 1.600-1.610 điểm, bởi nếu VN-Index đánh mất ngưỡng này, chỉ số sẽ hoàn thành mô hình kỹ thuật “3 đỉnh” - một tín hiệu tiêu cực có thể kéo dài đà giảm.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) ghi nhận tuần vừa qua VN-Index giảm 4 phiên liên tiếp sau khi chạm kháng cự 1.700 điểm. Dù mức giảm từng phiên không quá sâu, thanh khoản lao dốc cho thấy tâm lý thị trường thận trọng.

Áp lực bán tập trung chủ yếu ở nhóm ngân hàng khiến thị trường chịu sức ép, trong khi lực đỡ đến từ cổ phiếu VIC đã giúp chỉ số thu hẹp biên độ giảm. ACBS nhận định dòng tiền đang có dấu hiệu phân hóa, ưu tiên nhóm cổ phiếu dẫn dắt thay vì mở rộng ra toàn thị trường. Nếu áp lực bán duy trì, VN-Index có thể tiếp tục lùi về vùng hỗ trợ quanh 1.600 điểm, đóng vai trò kiểm định xu hướng ngắn hạn.