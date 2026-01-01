Từ hôm nay, người dân TP.HCM xin giấy phép xây dựng nhà tại xã, phường

Quyết định 29/2025/QĐ-UBND của UBND TP.HCM có hiệu lực từ 1/1/2026, quy định UBND xã, phường và đặc khu cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, trừ công trình từ cấp II trở lên.

Cụ thể, UBND TP.HCM phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các cơ quan, đơn vị theo từng loại công trình và phạm vi quản lý.

Trong đó, UBND xã, phường và đặc khu được cấp giấy phép xây dựng đối với công trình nhà ở riêng lẻ, trừ nhà ở riêng lẻ từ cấp II trở lên.

Đối với các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng chỉ có công trình cấp III, cấp IV nằm trên địa bàn từ hai đơn vị hành chính cấp xã trở lên, việc cấp giấy phép xây dựng do đơn vị hành chính cấp xã chiếm tỷ lệ diện tích khu đất xây dựng lớn hơn thực hiện.

Trong khi đó, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao được cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc chức năng, nhiệm vụ và trong phạm vi địa giới được giao quản lý.

Sở Xây dựng có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với tất cả công trình còn lại, trừ những trường hợp đã được phân cấp cho các đơn vị nêu trên.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình và có trách nhiệm điều chỉnh, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép xây dựng do mình cấp. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền không thu hồi giấy phép xây dựng đã cấp không đúng quy định, UBND TP.HCM sẽ trực tiếp quyết định việc thu hồi.

Đối với công trình nằm trong khu vực đã có quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch phân khu khu chức năng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất, được xem xét cấp giấy phép xây dựng có thời hạn với quy mô tối đa 3 tầng. Trường hợp xây dựng tầng hầm, đối với công trình xây dựng mới (có thời hạn) quy mô tối đa 1 tầng hầm.

Đối với công trình thuộc khu vực đã có quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chi tiết khu chức năng được phê duyệt, công bố nhưng chưa thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất, quy mô xây dựng tối đa là 1 tầng.

Với các công trình được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, thời hạn tồn tại công trình được ghi rõ trong giấy phép, căn cứ vào thời điểm thực hiện quy hoạch nhưng tối đa không quá 5 năm, đồng thời xem xét theo yêu cầu quản lý và phát triển của từng khu vực. Trường hợp hết thời hạn tồn tại mà quy hoạch được điều chỉnh kéo dài thời gian thực hiện, cơ quan đã cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo việc gia hạn thời gian tồn tại của công trình.