Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cổ phiếu tăng trần sau khi công ty công bố kế hoạch lập sàn tiền số

  • Thứ hai, 15/9/2025 16:48 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Cổ phiếu VIX gây chú ý khi tăng trần trong phiên 15/9, đóng góp lớn vào đà bứt phá của VN-Index và củng cố vị thế nhà môi giới lớn thứ hai trên thị trường.

VIX hiện là công ty chứng khoán có vốn hóa lớn thứ 2 trên sàn. Ảnh: VIX.

Nhờ chuỗi phục hồi ấn tượng kéo dài 4 phiên liên tiếp trong tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch mở màn tuần mới 15/9 với tâm thế cởi mở và kỳ vọng về một nhịp tăng tiếp nối.

Ngay từ đầu phiên sáng, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn phần dè dặt, thể hiện qua các bước giá khớp lệnh thăm dò. Tuy nhiên, trạng thái chờ đợi này nhanh chóng được thay thế khi kết thúc đợt ATO. Dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ, chủ yếu từ các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index bứt phá hơn 7 điểm so với tham chiếu, mở ra tín hiệu hứng khởi cho toàn bộ bảng điện.

Bước sang phiên chiều, sự thận trọng quay trở lại trong chốc lát khi áp lực chốt lời xuất hiện cục bộ tại nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép, khiến VN-Index thu hẹp phần nào biên độ tăng điểm. Tuy nhiên, lực cầu lập tức kích hoạt tại vùng giá thấp, tạo ra một pha đảo chiều.

Chỉ số nhanh chóng lấy lại đà đi lên và bất ngờ tăng tốc trong nửa cuối phiên, kéo VN-Index bứt phá thẳng lên vùng 1.685 điểm, mức cao nhất kể từ đầu tháng 9.

Thanh khoản toàn thị trường có sự cải thiện rõ rệt, ghi nhận tổng giá trị khớp lệnh hơn 42.400 tỷ đồng, cao nhất trong vòng một tuần qua. Điều này cho thấy dòng tiền không chỉ quay lại mà còn lan tỏa rộng rãi, tạo hiệu ứng cộng hưởng trên nhiều nhóm ngành.

Kết phiên, VN-Index tăng 17,64 điểm (+1,1%) lên 1.684,9 điểm; HNX-Index tăng 4,18 điểm (+1,5%) lên 280,69 điểm; UPCoM-Index tăng 0,37 điểm (+0,3%) lên 110,46 điểm.

Bảng điện tử phiên hôm nay ghi nhận sự đồng thuận rõ rệt khi có 541 mã tăng giá (gồm 33 mã tăng trần), 820 mã đứng giá và chỉ có 241 mã giảm (gồm 10 mã giảm sàn). Sự áp đảo về sắc xanh giúp xóa bỏ trạng thái phân hóa từng đeo bám thị trường trong nhiều phiên gần đây.

Đáng chú ý, rổ VN30 đóng vai trò dẫn dắt với 22/30 mã tăng giá, chỉ 6 mã điều chỉnh nhẹ và 2 mã giữ nguyên tham chiếu. Chỉ số VN30 nhờ đó tăng mạnh hơn 11 điểm, chốt phiên tại 1.876 điểm.

co phieu vix tang tran, dua san tien so anh 1

Cổ phiếu VIX trở lại vùng giá cao kỷ lục. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index lên cao hôm nay được phân bổ tại nhiều nhóm ngành khác như tài chính có BID (+3,1%), CTG (+2,4%), VIX (tăng trần), TCB (+1%); công nghiệp có HPG (+1,2%), GEE (+6,9%), GVR (+1,7%); bán lẻ có MSN (+2,9%) hay vận tải có HVN (tăng trần), GMD (+6,7%).

Trong nhóm tài chính, cổ phiếu VIX của Chứng khoán VIX gây ấn tượng. Hiện thị giá VIX đang tạm dừng ở mốc 37.450 đồng/đơn vị. Nếu vượt ngưỡng 39.000 đồng/đơn vị, cổ phiếu VIX sẽ chính thức thiết lập vùng cao mới.

Với quy mô vốn hóa 57.300 tỷ đồng, VIX đang là nhà môi giới chứng khoán lớn thứ 2 trên sàn, chỉ đứng sau Chứng khoán SSI.

Gần đây, doanh nghiệp này liên tiếp có động thái mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực mới, đáng chú ý nhất là cuộc đua xây dựng sàn tài sản mã hóa. Vừa qua, Chứng khoán VIX đã góp 150 tỷ đồng thành lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 26/8, VIXEX đặt trụ sở tại Hà Nội. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm 3 doanh nghiệp: Công ty Chứng khoán VIX sở hữu 15% vốn, CTCP FTG Việt Nam nắm 64,5% và CTCP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C nắm 20,5%.

Về những diễn biến còn lại của phiên hôm nay, áp lực cản bước chỉ số phần lớn đến từ VHM (-1%), HDB (-0,8%), VPB (-0,2%), MSB (-0,7%), NAB (-1%), VJC (-0,3%), VRE (-0,3%), VNM (-0,2%), NVL (-0,6%) và BHN (-2%).

Khối ngoại cũng tiếp tục bán ròng với quy mô 1.500 tỷ đồng, tập trung tại các mã FPT (-622 tỷ đồng), HPG (-178 tỷ đồng), MKP (-176 tỷ đồng).

Chứng khoán có thể trở lại mốc kỷ lục 1.700 điểm?

Tuần vừa qua, chỉ số hồi phục sau nhịp giảm mạnh, lấy lại phần lớn điểm số đã mất, nhưng thanh khoản thấp và khối ngoại bán ròng cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm.

12 giờ trước

'Vua thép' Hòa Phát sắp đi bán điện?

Công ty Năng lượng Hòa Phát bổ sung ngành nghề truyền tải, phân phối và bán lẻ điện, cho thấy tham vọng lấn sân sâu hơn vào lĩnh vực năng lượng.

15:49 13/9/2025

Cổ đông Thế Giới Di Động thắng lớn

MWG lập đỉnh lịch sử 79.000 đồng/cổ phiếu, tăng 75% từ đáy tháng 4, trong bối cảnh VN-Index chốt phiên trên 1.667 điểm.

16:22 12/9/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Minh Khánh

cổ phiếu vix tăng trần đua sàn tiền số Tiền mã hóa Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn vix tiền số mã hóa cổ phiếu chứng khoán

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

    Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn được thành lập vào năm 1999, chuyên cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn và đầu tư tài chính, chứng khoán với mạng lưới hoạt động rộng tại những thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nha Trang, Vũng Tàu.

    • Thành lập: 1999
    • Mã cổ phiếu: SSI

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý