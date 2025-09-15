Cổ phiếu tăng trần sau khi công ty công bố kế hoạch lập sàn tiền số

Cổ phiếu VIX gây chú ý khi tăng trần trong phiên 15/9, đóng góp lớn vào đà bứt phá của VN-Index và củng cố vị thế nhà môi giới lớn thứ hai trên thị trường.

VIX hiện là công ty chứng khoán có vốn hóa lớn thứ 2 trên sàn. Ảnh: VIX.

Nhờ chuỗi phục hồi ấn tượng kéo dài 4 phiên liên tiếp trong tuần trước, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch mở màn tuần mới 15/9 với tâm thế cởi mở và kỳ vọng về một nhịp tăng tiếp nối.

Ngay từ đầu phiên sáng, tâm lý nhà đầu tư vẫn còn phần dè dặt, thể hiện qua các bước giá khớp lệnh thăm dò. Tuy nhiên, trạng thái chờ đợi này nhanh chóng được thay thế khi kết thúc đợt ATO. Dòng tiền nhập cuộc mạnh mẽ, chủ yếu từ các nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp VN-Index bứt phá hơn 7 điểm so với tham chiếu, mở ra tín hiệu hứng khởi cho toàn bộ bảng điện.

Bước sang phiên chiều, sự thận trọng quay trở lại trong chốc lát khi áp lực chốt lời xuất hiện cục bộ tại nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép, khiến VN-Index thu hẹp phần nào biên độ tăng điểm. Tuy nhiên, lực cầu lập tức kích hoạt tại vùng giá thấp, tạo ra một pha đảo chiều.

Chỉ số nhanh chóng lấy lại đà đi lên và bất ngờ tăng tốc trong nửa cuối phiên, kéo VN-Index bứt phá thẳng lên vùng 1.685 điểm, mức cao nhất kể từ đầu tháng 9.

Thanh khoản toàn thị trường có sự cải thiện rõ rệt, ghi nhận tổng giá trị khớp lệnh hơn 42.400 tỷ đồng , cao nhất trong vòng một tuần qua. Điều này cho thấy dòng tiền không chỉ quay lại mà còn lan tỏa rộng rãi, tạo hiệu ứng cộng hưởng trên nhiều nhóm ngành.

Kết phiên, VN-Index tăng 17,64 điểm (+1,1%) lên 1.684,9 điểm; HNX-Index tăng 4,18 điểm (+1,5%) lên 280,69 điểm; UPCoM-Index tăng 0,37 điểm (+0,3%) lên 110,46 điểm.

Bảng điện tử phiên hôm nay ghi nhận sự đồng thuận rõ rệt khi có 541 mã tăng giá (gồm 33 mã tăng trần), 820 mã đứng giá và chỉ có 241 mã giảm (gồm 10 mã giảm sàn). Sự áp đảo về sắc xanh giúp xóa bỏ trạng thái phân hóa từng đeo bám thị trường trong nhiều phiên gần đây.

Đáng chú ý, rổ VN30 đóng vai trò dẫn dắt với 22/30 mã tăng giá, chỉ 6 mã điều chỉnh nhẹ và 2 mã giữ nguyên tham chiếu. Chỉ số VN30 nhờ đó tăng mạnh hơn 11 điểm, chốt phiên tại 1.876 điểm.

Cổ phiếu VIX trở lại vùng giá cao kỷ lục. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index lên cao hôm nay được phân bổ tại nhiều nhóm ngành khác như tài chính có BID (+3,1%), CTG (+2,4%), VIX (tăng trần), TCB (+1%); công nghiệp có HPG (+1,2%), GEE (+6,9%), GVR (+1,7%); bán lẻ có MSN (+2,9%) hay vận tải có HVN (tăng trần), GMD (+6,7%).

Trong nhóm tài chính, cổ phiếu VIX của Chứng khoán VIX gây ấn tượng. Hiện thị giá VIX đang tạm dừng ở mốc 37.450 đồng/đơn vị. Nếu vượt ngưỡng 39.000 đồng/đơn vị, cổ phiếu VIX sẽ chính thức thiết lập vùng cao mới.

Với quy mô vốn hóa 57.300 tỷ đồng , VIX đang là nhà môi giới chứng khoán lớn thứ 2 trên sàn, chỉ đứng sau Chứng khoán SSI.

Gần đây, doanh nghiệp này liên tiếp có động thái mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực mới, đáng chú ý nhất là cuộc đua xây dựng sàn tài sản mã hóa. Vừa qua, Chứng khoán VIX đã góp 150 tỷ đồng thành lập CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa VIX (VIXEX) có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng .

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cấp ngày 26/8, VIXEX đặt trụ sở tại Hà Nội. Cơ cấu cổ đông sáng lập gồm 3 doanh nghiệp: Công ty Chứng khoán VIX sở hữu 15% vốn, CTCP FTG Việt Nam nắm 64,5% và CTCP Máy tính - Truyền thông - Điều khiển 3C nắm 20,5%.

Về những diễn biến còn lại của phiên hôm nay, áp lực cản bước chỉ số phần lớn đến từ VHM (-1%), HDB (-0,8%), VPB (-0,2%), MSB (-0,7%), NAB (-1%), VJC (-0,3%), VRE (-0,3%), VNM (-0,2%), NVL (-0,6%) và BHN (-2%).

Khối ngoại cũng tiếp tục bán ròng với quy mô 1.500 tỷ đồng , tập trung tại các mã FPT (- 622 tỷ đồng ), HPG (- 178 tỷ đồng ), MKP (- 176 tỷ đồng ).