Cổ đông Thế Giới Di Động thắng lớn

MWG lập đỉnh lịch sử 79.000 đồng/cổ phiếu, tăng 75% từ đáy tháng 4, trong bối cảnh VN-Index chốt phiên trên 1.667 điểm.

Cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động lập kỷ lục mới. Ảnh: MWG.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên 12/9 với một ngày giao dịch tương đối thuận lợi, dù diễn biến trong ngày không hề bằng phẳng.

Ngay từ khi mở cửa, VN-Index đã bật tăng trong sắc xanh, nhưng mức tăng ban đầu chỉ quanh 2-3 điểm, thể hiện tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Sự thiếu đồng thuận trong dòng tiền còn khiến chỉ số chính có thời điểm bị "đạp" xuống dưới tham chiếu trong nửa đầu phiên sáng.

Phải đến cuối buổi sáng, lực cầu mới dần quay trở lại, đặc biệt ở các nhóm cổ phiếu bất động sản, thép và đầu tư công, kéo VN-Index phục hồi rõ nét.

Bước sang phiên chiều, bầu không khí trên thị trường trở nên sôi động hơn. Nhóm bán lẻ và phân phối bất ngờ trở thành tâm điểm, thu hút dòng tiền mua vào mạnh mẽ, giúp VN-Index nhanh chóng nới rộng đà tăng.

Tại vùng điểm 1.660-1.670, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng, khiến chỉ số rung lắc nhẹ. Dẫu vậy, VN-Index vẫn giữ vững được phần lớn thành quả tăng điểm cho đến cuối phiên.

Kết phiên, VN-Index tăng 9,51 điểm (+0,6%) lên 1.667,26 điểm; HNX-Index tăng 2,23 điểm (+0,9%) lên 276,51 điểm; riêng UPCoM-Index giảm 0,01 điểm xuống 110,09 điểm.

Thanh khoản trên cả 3 sàn trong ngày không có sự bứt phá, thậm chí còn giảm hơn 3.000 tỷ đồng so với hôm qua, xuống còn khoảng 37.200 tỷ đồng . Tuy vậy, bức tranh chung trên bảng điện tử khá tích cực với 623 mã tăng giá (gồm 42 mã tăng trần), 745 mã giữ tham chiếu và chỉ 234 mã giảm (gồm 18 mã giảm sàn).

Trong khi đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 vẫn còn phân hóa với 16 mã tăng, 2 mã đứng giá và 12 mã điều chỉnh. Chỉ số đại diện rổ nhờ đó phục hồi hơn 10 điểm lên 1.865 điểm.

VN-Index đã tăng 4 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Động lực kéo VN-Index lên cao hôm nay có sự đóng góp đáng kể từ nhóm cổ phiếu đầu ngành như VIC (+1,3%), HPG (+2,9%), MSN (+4,9%), VNM (+3,3%), GVR (+2,1%), HVN (+3,2), BID (+0,7%), GEX (+4%), SJS (tăng trần) và GAS (+0,8%).

Dù không xuất hiện trong top 10 cổ phiếu dẫn dắt VN-Index, cổ phiếu MWG của Thế Giới Di Động vẫn gây ấn tượng khi tăng lên mốc 79.000 đồng/cổ phiếu, cao nhất từ trước đến nay.

Kể từ "cú sốc" điều chỉnh hồi tháng 4, thị giá MWG phục hồi tương đối bền bỉ và bắt đầu bứt phá vào tháng 7. So với giai đoạn giảm sâu vừa rồi, cổ phiếu MWG đã tăng khoảng 75%.

Diễn biến tích cực của MWG xuất hiện trong bối cảnh doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài đang hướng tới kế hoạch đưa chuỗi bán lẻ Bách Hóa Xanh lên sàn chứng khoán vào năm 2028.

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư gần đây, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài khẳng định IPO là cách "tái sinh" các chuỗi, mở ra giai đoạn tăng trưởng "vũ bão" và thú vị hơn, với trọng tâm là chất lượng thay vì chỉ số lượng.

Ngoài ra, việc IPO riêng lẻ từng chuỗi cũng sẽ cho phép nhà đầu tư chọn đúng chuỗi mà họ tin tưởng và muốn rót vốn trực tiếp.

Trở lại diễn biến giao dịch hôm nay, áp lực cản đường chỉ số phần lớn đến từ nhóm tài chính và một số mã bất động sản như VPB (-2%), VHM (-0,4%), SSB (-2,2%), SSI (-1,3%), CTG (-0,4%), SHB (-1,4%), MBB (-0,4%), VRE (-1,1%), BCM (-1%), TCB (-0,3%).

Khối ngoại duy trì vị thế bán ròng với quy mô 1.200 tỷ đồng , tập trung tại nhóm HPG (- 197 tỷ đồng ), SSI (- 179 tỷ đồng ), FPT (- 171 tỷ đồng ) và VIX (- 127 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, GEX đón 178 tỷ đồng giá trị mua ròng từ nhà đầu tư quốc tế, VNM (+ 158 tỷ đồng ), MSN (+ 129 tỷ đồng ).