Vốn hóa Vingroup tăng 42.000 tỷ từ khi khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân

Cú bứt phá của Vingroup hôm nay giúp VN-Index quay đầu tăng gần 15 điểm, đưa vốn hóa tập đoàn lập kỷ lục mới hơn 527.000 tỷ đồng và củng cố vị thế doanh nghiệp tư nhân lớn nhất sàn.

Tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng vượt 13,6 tỷ USD. Ảnh: VIC.

Bất chấp nhịp phục hồi trong 2 phiên trước, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn bước sang phiên giao dịch 11/9 với tâm lý nặng nề. Ngay từ những phút đầu tiên, áp lực bán chủ động đã bao trùm toàn bộ bảng điện, khiến VN-Index nhanh chóng rơi xuống dưới tham chiếu.

Diễn biến xấu đi rõ rệt ngay sau phiên ATO, khi biên độ điều chỉnh bất ngờ nới rộng. Trước sức ép thoái lui đồng loạt của nhà đầu tư trong nước lẫn khối ngoại, VN-Index giảm gần như theo phương thẳng đứng, có lúc mất gần 40 điểm so với tham chiếu.

Cường độ bán trải dài trên hầu hết nhóm ngành, từ trụ cột tài chính - ngân hàng, bất động sản, thép đến bán lẻ, kéo nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn về mức thấp nhất trong nhiều tuần và làm suy yếu đáng kể lực đỡ của thị trường.

Phải đến gần cuối phiên sáng, khi áp lực bán ra tạm thời hạ nhiệt và xuất hiện một bộ phận dòng tiền bắt đáy, VN-Index mới thu hẹp được mức giảm, giúp thị trường tránh một phiên lao dốc nặng.

Bước sang phiên chiều, bầu không khí giao dịch bớt căng thẳng. Đà suy yếu của phe bán tạo điều kiện để dòng tiền phe mua nhập cuộc tự tin hơn, kéo VN-Index dần phục hồi, lấy lại sắc xanh và củng cố niềm tin của nhà đầu tư trong ngắn hạn.

Kết phiên, VN-Index tăng 14,49 điểm (+0,9%) lên 1.657,75 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 0,42 điểm (-0,2%) xuống 274,18 điểm; UPCoM-Index giảm 0,27 điểm (-0,2%) xuống 110,1 điểm.

Thanh khoản trên cả 3 sàn duy trì ở mức cao trong phiên sáng, phản ánh áp lực bán mạnh, nhưng đã thu hẹp dần về chiều khi lực cầu giá thấp tham gia chủ động hơn. Kết phiên, tổng giá trị giao dịch đạt xấp xỉ 40.200 tỷ đồng , cao hơn hẳn trung bình nhiều phiên gần đây.

Bảng điện tử khép lại trong trạng thái cân bằng. Toàn thị trường ghi nhận 361 mã tăng (gồm 26 mã tăng trần), 880 mã giữ tham chiếu và 362 mã giảm (gồm 11 mã giảm sàn). Diễn biến này cho thấy dòng tiền đang có sự chọn lọc thay vì mua đuổi trên diện rộng.

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đảo chiều khi đóng góp 20 mã tăng, 2 mã đứng giá và 8 mã giảm. Chỉ số đại diện rổ nhờ đó phục hồi hơn 26 điểm lên 1.855 điểm.

VN-Index đảo chiều tăng mạnh trở lại. Ảnh: TradingView.

Cú “quay xe” của VN-Index hôm nay có sự hỗ trợ đáng kể từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn với đầu tàu VIC (+3,9%), VHM (+4%), cùng với các mã LPB (+4,9%), MWG (+4,4%), STB (+2,8%), FPT (+0,8%), VNM (+2,3%), HVN (+2,8%), VRE (+1,6%) và GVR (+1,6%).

Với nhịp bứt phá hôm nay, cổ phiếu VIC của Vingroup đã chính thức đóng cửa ở mốc kỷ lục mới - 136.000 đồng/cổ phiếu, qua đó nâng vốn hóa của tập đoàn lên 527.400 tỷ đồng . Con số này giúp Vingroup giữ vững vị trí doanh nghiệp tư nhân có vốn hóa lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam và đứng thứ 2 toàn sàn HoSE, sau Vietcombank.

Cổ phiếu VIC tăng mạnh cũng là yếu tố trực tiếp giúp giá trị tài sản của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng tăng nhanh. Theo dữ liệu từ Forbes, tổng tài sản của ông Vượng hiện đã vượt 13,6 tỷ USD , tăng 500 triệu USD trong 24 giờ qua. Với khối tài sản này, ông hiện đứng thứ 200 trong danh sách các tỷ phú giàu nhất thế giới và tiếp tục là người giàu nhất Việt Nam.

Đặc biệt, hôm nay cũng đánh dấu phiên tăng mạnh thứ 3 liên tiếp của cổ phiếu VIC kể từ khi tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thông báo khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vì đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn. Tính trong 3 ngày qua, vốn hóa Vingroup đã tăng tổng cộng hơn 42.000 tỷ đồng .

Chia sẻ về lý do tiến hành khởi kiện với các hành vi thông tin sai sự thật của các tổ chức, cá nhân này, Vingroup cho biết việc khởi kiện xuất phát từ thực tế nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc về tập đoàn đã xuất hiện trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp và có nguy cơ dẫn dắt dư luận sai lệch.

Vingroup kiên quyết đấu tranh với các hành vi xuyên tạc, bịa đặt, cố ý dẫn dắt dư luận - không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, mà còn vì lợi ích xã hội cũng như sự tôn nghiêm của pháp luật.