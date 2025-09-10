Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chứng khoán bị khối ngoại bán ròng hơn 3.000 tỷ

  • Thứ tư, 10/9/2025 16:35 (GMT+7)
  • 59 phút trước

Dòng vốn ngoại rút ròng tới 3.000 tỷ đồng, đối nghịch với nỗ lực đỡ chỉ số của nhóm ngân hàng và vốn hóa lớn. Loạt cổ phiếu lớn như HPG, MWG, DIG và NVL bị khối ngoại bán mạnh.

Nhóm nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng mạnh nhất 2 tuần qua. Ảnh: Việt Linh.

Bất chấp cú đảo chiều ngoạn mục hơn 12 điểm trong phiên 9/9, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn bước sang phiên 10/9 với tâm lý dè dặt. Ngay từ những phút đầu, VN-Index bật tăng trong sắc xanh và nhanh chóng nới rộng khoảng cách 7-8 điểm so với tham chiếu, tạo hy vọng về một nhịp phục hồi bền vững.

Thế nhưng, sự hứng khởi không kéo dài lâu. Lực bán chốt lời xuất hiện dày đặc trong nửa cuối phiên sáng, tập trung ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đã khiến chỉ số đảo chiều, rơi thẳng xuống dưới tham chiếu và có lúc mất hơn 7 điểm. Trạng thái giằng co và thận trọng tiếp tục bao trùm trong phần lớn thời gian buổi chiều.

Chỉ đến sát giờ đóng cửa, dòng tiền bắt đáy mới quay trở lại ở một số mã trụ, giúp VN-Index kịp ngoi lên trên tham chiếu. Tuy nhiên, lực cầu này vẫn mang tính cục bộ và chưa đủ để tạo niềm tin về một xu hướng phục hồi mạnh mẽ.

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ lớn của thị trường. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay chỉ đạt khoảng 34.100 tỷ đồng, mức thấp nhất trong vòng 2 tháng. Trong đó, hơn 7.200 tỷ đồng đến từ giao dịch thỏa thuận. Sự sụt giảm này phản ánh rõ tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư, khi dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại mạnh mẽ sau nhịp điều chỉnh vừa qua.

Kết phiên, VN-Index tăng 5,94 điểm (+0,4%) lên 1.643,26 điểm; HNX-Index giảm 0,22 điểm (-0,1%) xuống 274,6 điểm; UPCoM-Index tăng 0,48 điểm (+0,4%) lên 110,37 điểm.

Bức tranh toàn thị trường vẫn duy trì trạng thái phân hóa. Toàn sàn ghi nhận 403 mã tăng giá (gồm 22 mã tăng trần), 864 mã giữ tham chiếu và 336 mã giảm (gồm 4 mã giảm sàn). Điều này cho thấy xu hướng chung chưa thực sự rõ rệt, khi lực cầu và lực bán đang giằng co quyết liệt tại nhiều nhóm ngành.

Trong đó, rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 đóng góp 14 mã tăng, 3 mã đứng giá và 13 mã giảm. Chỉ số đại diện rổ dẫu vậy vẫn đủ lực tăng hơn 3 điểm và nhích lên mốc 1.828 điểm.

co phieu ngan hang, khoi ngoai ban rong anh 1

Áp lực bán ra vẫn chi phối VN-Index. Ảnh: TradingView.

Động lực giúp VN-Index “thoát thua” hôm nay chủ yếu đến từ các mã có ảnh hưởng lớn đến thị trường như VCB (+1,4%), VIC (+1,3%), CTG (+1,8%), BSR (+4,8%), TCB (+1,3%), MBB (+1,1%), VHM (+0,4%), GEX (+3,1%), HVN (+1,6%), TAL (tăng trần).

Diễn biến khởi sắc của các cổ phiếu ngân hàng xuất hiện sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện số 159/CĐ-TTg về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ. Trong đó, yêu cầu xây dựng lộ trình và thí điểm việc gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để thực hiện từ năm 2026.

Ở chiều ngược lại, áp lực tiêu cực được chia đều cho các mã FPT (-0,9%), GVR (-1,1%), LPB (-0,8%), VNM (-0,8%), NVL (-2,8%), VGC (-3,1%), MWG (-0,7%), VCI (-2,2%), TPB (-1,3%) và MSB (-1,8%).

Khối ngoại hôm nay ghi nhận phiên bán ròng dữ dội lên tới 3.000 tỷ đồng, cao nhất kể từ cuối tháng trước. Trong đó, HPG tiếp tục dẫn đầu danh mục bán ra với quy mô bán ròng 337 tỷ đồng, kế đó là MWG (-289 tỷ đồng), MBB (-179 tỷ đồng), DIG (-161 tỷ đồng), NVL (-157 tỷ đồng), TCB (-139 tỷ đồng).

Trong khi đó, dòng tiền khối ngoại mua vào chỉ phân phối nhỏ giọt tại các mã VPB (+25 tỷ đồng), BAF (+18 tỷ đồng), DBC (+15 tỷ đồng).

Minh Khánh

