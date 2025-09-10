Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà đầu tư mở thêm 257.000 tài khoản chứng khoán một tháng

  • Thứ tư, 10/9/2025 09:48 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chỉ trong tháng 8, hơn 257.000 tài khoản giao dịch chứng khoán đã được mở mới, mức cao nhất 6 tháng, trong bối cảnh chỉ số VN-Index tăng gần 12%.

Thị trường chứng khoán Việt Nam có hơn 10,7 triệu tài khoản giao dịch. Ảnh: Phương Lâm.

Theo thống kê từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD), thị trường đã ghi nhận thêm 257.632 tài khoản giao dịch mở mới trong tháng 8, nâng tổng quy mô tài khoản giao dịch chứng khoán trên thị trường lên hơn 10,7 triệu tài khoản.

Số lượng tài khoản chứng khoán cá nhân mở mới tăng lên mức cao nhất 6 tháng trong bối cảnh thị trường liên tục đi lên và phá đỉnh lịch sử. Tính riêng tháng 8, chỉ số VN-Index đã tăng hơn 187 điểm, tương đương gần 12%.

Trong tháng vừa qua, nhà đầu tư cá nhân trong nước đã mở thêm 257.195 tài khoản giao dịch, nâng tổng số tài khoản giao dịch của nhóm nhà đầu tư này lên hơn 10,6 triệu tài khoản, chiếm 99,3% toàn thị trường.

Lượng tài khoản của nhà đầu tư tổ chức trong nước cũng tăng thêm 164 tài khoản trong tháng, đạt tổng cộng 18.667 tài khoản.

Ở nhóm nhà đầu tư nước ngoài, lượng tài khoản mở mới của cá nhân tăng 249, trong khi số lượng nhà đầu tư tổ chức nước ngoài tăng 24 tài khoản.

Theo Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 được phê duyệt vào cuối năm 2023, Việt Nam đặt mục tiêu đạt mốc 9 triệu tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư trên thị trường vào năm 2025 và 11 triệu tài khoản vào năm 2030. Song, mục tiêu đến năm 2025 đã được hoàn thành sớm 2 tháng.

Trong 5 năm tới đây, thị trường Việt Nam chỉ cần có thêm hơn gần 300.000 tài khoản để vượt mục tiêu năm 2030. Với tốc độ mở mới hàng năm lên đến hàng triệu tài khoản như hiện tại, mục tiêu này nhiều khả năng sẽ được hoàn thành sớm trong năm nay nếu thị trường không ghi nhận các đợt thanh lọc tài khoản như hồi cuối 2023.

Minh Khánh

