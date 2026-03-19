Fed giữ nguyên lãi suất

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất khi các nhà hoạch định chính sách phải điều hướng nền kinh tế trước nhiều biến động.

Vào ngày 18/3 (giờ Mỹ), Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành liên bang khi các nhà hoạch định chính sách phải điều hướng trong bối cảnh lạm phát cao hơn dự kiến, tín hiệu trái chiều từ thị trường lao động và cuộc chiến leo thang giữa Mỹ - Israel và Iran, theo CNBC.

Kỳ vọng thêm đợt cắt giảm lãi suất

Cụ thể, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) đã bỏ phiếu 11-1 để giữ lãi suất điều hành trong biên độ 3,5-3,75%. Mức lãi suất này quyết định chi phí vay qua đêm giữa các ngân hàng nhưng cũng ảnh hưởng đến nhiều khoản vay của người tiêu dùng và doanh nghiệp. Trong tuyên bố sau cuộc họp, FOMC hầu như không thay đổi đánh giá về nền kinh tế, song nâng nhẹ dự báo tăng trưởng và lạm phát cho cả năm 2026.

Thống đốc Fed Stephen Miran một lần nữa bỏ phiếu phản đối việc giữ nguyên lãi suất, ủng hộ giảm lãi suất 0,25% khi ông bày tỏ lo ngại về thị trường việc làm. Trong khi đó, Thống đốc Fed Christopher Waller, người từng cùng Miran muốn giảm lãi suất vào tháng 1, lần này đã bỏ phiếu giữ nguyên.

Dù mức độ bất định vẫn cao, các quan chức Fed tiếp tục phát tín hiệu kỳ vọng có một vài đợt cắt giảm lãi suất trong tương lai. Biểu đồ "dot plot" (phản ánh dự báo lãi suất của từng thành viên Fed) được theo dõi sát sao, qua đó cho thấy khả năng có một lần giảm lãi suất trong năm nay và thêm một lần vào năm 2027, dù thời điểm cụ thể vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Trong số 19 thành viên tham gia FOMC, 7 người dự báo lãi suất sẽ không thay đổi trong năm nay, nhiều hơn một người so với cập nhật hồi tháng 12/2025. Tuy dự báo cho các năm tiếp theo khá phân tán, mức trung vị cho thấy sẽ có thêm một lần cắt giảm vào năm 2027 trước khi lãi suất ổn định quanh 3,1% trong dài hạn.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh sự bất định liên quan đến cuộc chiến với Iran đã kéo dài gần 3 tuần. Tình hình xung đột Mỹ - Israel và Iran leo thang cũng như sự tác động tới eo biển Hormuz đã làm chao đảo thị trường dầu toàn cầu và có nguy cơ khiến lạm phát duy trì trên mục tiêu 2% của Fed. "Hệ lụy từ những diễn biến ở Trung Đông đối với kinh tế Mỹ rất khó lường", tuyên bố nêu rõ.

Trước khi xung đột nổ ra, thị trường từng kỳ vọng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, với xác suất nhỏ cho lần thứ 3. Tuy nhiên, giá dầu tăng và chuỗi số liệu lạm phát mạnh hơn dự báo đã khiến kỳ vọng giảm xuống tối đa một lần cắt giảm trong năm 2026.

Trong cập nhật dự báo kinh tế, các quan chức Fed cho rằng GDP Mỹ sẽ tăng 2,4% trong năm nay, cao hơn một chút so với dự báo tháng 12/2025, đồng thời tăng trưởng năm 2027 được dự báo đạt 2,3%, tăng 0,3% so với triển vọng trước đó.

Bên cạnh đó, Fed cũng nâng dự báo lạm phát năm nay. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) hiện được kỳ vọng ở mức 2,7%, cả ở lạm phát tổng thể và lạm phát lõi. Tuy nhiên, mức lạm phát được cho là sẽ giảm về gần mục tiêu 2% trong những năm tiếp theo khi tác động của thuế quan và chiến tranh trở nên suy yếu. Các nhà hoạch định chính sách vẫn dự báo tỷ lệ thất nghiệp 4,4% vào cuối năm, bất chấp một loạt số liệu bảng lương không khả quan gần đây.

Nhiều khó khăn 'bủa vây'

Quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed diễn ra trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu phức tạp. Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng sự để hạ lãi suất. Đầu tuần này, ông Trump chỉ trích ông Powell vì không triệu tập cuộc họp khẩn để nới lỏng chính sách, ngay cả khi lạm phát vẫn cao và tác động của chiến tranh còn chưa rõ ràng.

Về phần mình, đây có thể là cuộc họp "áp chót" do ông Powell chủ trì trong nhiệm kỳ lãnh đạo cao nhất ngân hàng trung ương, khi nhiệm kỳ của ông dự kiến kết thúc vào tháng 5. Mới đây, ông Trump đã đề cử cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh làm người kế nhiệm ông Powell. Ông Warsh từng cho thấy xu hướng ủng hộ lãi suất thấp hơn, dù gần đây chưa đưa ra phát biểu công khai về quan điểm hiện tại.

Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump vào cuộc điều tra Chủ tịch Fed Jerome Powell.

Công tố viên liên bang Jeanine Pirro tại Washington đã gửi trát yêu cầu ông Powell cung cấp bằng chứng liên quan đến dự án cải tạo trụ sở Fed trị giá hàng tỷ USD. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed đã phản đối trát này và cáo buộc ông Trump dùng nó như cái cớ để gây áp lực buộc Fed hạ lãi suất. Một thẩm phán đã đứng về phía ông Powell, qua đó bác bỏ trát triệu tập và đồng ý rằng động thái này nhằm ép Fed cắt giảm lãi suất.

Tuy nhiên, ông Pirro tuyên bố sẽ kháng cáo, trong khi Thượng nghị sĩ Thom Tillis cho biết ông sẽ chặn việc phê chuẩn Kevin Warsh tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện cho tới khi vấn đề liên quan ông Powell được giải quyết. Nếu cuộc chiến pháp lý kéo dài qua tháng 5, ông Powell có thể tiếp tục giữ ghế Chủ tịch Fed cho đến khi quyết định chọn ông Warsh được thông qua.