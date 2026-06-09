Bitcoin thực sự đáng giá bao nhiêu?

Từ dữ liệu giao dịch thực tế, mức định giá hiện nay của Bitcoin khó tương xứng với vai trò sử dụng trong nền kinh tế.

Giá trị Bitcoin đã giảm xuống giai đoạn Tổng thống Trump tái đắc cử. Ảnh: Wired.

Nhà sáng lập Strategy Michael Saylor từng đăng tải thông điệp trên mạng xã hội: "Nếu cần, hãy bán một quả thận. Nhưng hãy giữ lại Bitcoin".

Tuy nhiên, diễn biến mới nhất cho thấy ngay cả công ty do ông dẫn dắt cũng phải bán bớt lượng Bitcoin đang nắm giữ.

Khi lời hứa "giữ bằng mọi giá" không còn

Tuần này, Strategy công bố đã bán 32 Bitcoin. Theo Bloomberg, dù chỉ là một phần rất nhỏ trong tổng số 843.700 Bitcoin mà công ty sở hữu, động thái này vẫn thu hút sự chú ý bởi nó đi ngược với hình ảnh "mua và nắm giữ bằng mọi giá" mà Saylor theo đuổi nhiều năm qua.

Theo giải thích của Strategy, số tiền thu được sẽ được sử dụng để hỗ trợ chi trả cổ tức cho các cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn mà công ty đã phát hành.

Đằng sau giao dịch này là một thực tế đáng chú ý: Bitcoin đang ngày càng khác xa so với mục tiêu ban đầu được mô tả trong sách trắng của người sáng lập Satoshi Nakamoto.

Trong tài liệu công bố năm 2008, Bitcoin được giới thiệu là một hệ thống tiền điện tử ngang hàng, cho phép các giao dịch được thực hiện trực tiếp giữa các cá nhân mà không cần thông qua các tổ chức tài chính trung gian.

Strategy công bố đã bán 32 Bitcoin với lý do trả cổ tức. Ảnh: Bloomberg.

Tuy nhiên, sau gần 2 thập kỷ phát triển, vai trò thanh toán của Bitcoin vẫn khá hạn chế.

Nếu Bitcoin thực sự trở thành một phương tiện thanh toán phổ biến, Strategy có thể sử dụng chính đồng tiền này để thực hiện các nghĩa vụ tài chính thay vì phải bán Bitcoin và chuyển đổi sang USD nhằm thanh toán cổ tức cho nhà đầu tư. Điều này cho thấy khoảng cách đáng kể giữa tầm nhìn ban đầu của Bitcoin và thực tế hiện nay.

Dù câu chuyện về Bitcoin đã nhiều lần thay đổi theo thời gian - từ một phương tiện thanh toán, công cụ phòng ngừa lạm phát cho đến một loại tài sản đầu tư mới - mục tiêu nguyên thủy của đồng tiền số này vẫn là trở thành tiền tệ. Ngay cả hiện nay, Michael Saylor vẫn gọi Bitcoin là mạng lưới tiền tệ kỹ thuật số thống trị thế giới.

Giá trị thực sự của Bitcoin là gì?

Nếu giá trị của Bitcoin thực sự đến từ chức năng tiền tệ, câu hỏi đặt ra là đồng tiền này đáng giá bao nhiêu dựa trên mức độ sử dụng thực tế.

Nhà kinh tế học John Lewis thuộc Ngân hàng Trung ương Anh (Bank of England) đã thử trả lời câu hỏi này trong một nghiên cứu đăng trên blog Bank Underground.

Theo Lewis, giá trị của Bitcoin với tư cách một phương tiện thanh toán phụ thuộc vào 3 yếu tố chính, gồm tổng cung Bitcoin đang lưu hành, tổng giá trị các giao dịch được thực hiện bằng Bitcoin và tốc độ lưu chuyển của đồng tiền này trong nền kinh tế.

Tuy nhiên, các số liệu hiện tại cho thấy triển vọng không mấy tích cực.

Khoảng 60% lượng Bitcoin lưu hành không hề được giao dịch trong vòng một năm qua. Đồng thời, theo Lewis, Bitcoin gần như không ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể nào trong vai trò phương tiện thanh toán kể từ cuối những năm 2010.

Ngay cả tại El Salvador - quốc gia đầu tiên công nhận Bitcoin là tiền tệ hợp pháp - đồng tiền số này cũng chỉ được sử dụng trong dưới 5% giao dịch và được chấp nhận bởi chưa tới 20% doanh nghiệp.

Dựa trên các giả định này, mô hình định giá của Lewis cho thấy Bitcoin chỉ có giá trị vài nghìn USD mỗi đồng nếu được xem thuần túy là một phương tiện thanh toán. Ông đồng thời nhận định mức định giá hiện tại của Bitcoin không tương thích với mức độ sử dụng còn rất thấp trong thực tế.

Dĩ nhiên, những người ủng hộ Bitcoin có thể đưa ra các giả định lạc quan hơn.

Nếu Bitcoin đạt quy mô giao dịch và tốc độ lưu chuyển tương đương mạng lưới Visa, giá trị hợp lý của mỗi đồng có thể tăng lên khoảng 34.000 USD . Nếu Bitcoin thay thế toàn bộ hệ thống thanh toán điện tử toàn cầu, mức định giá có thể đạt 619.000 USD .

Tuy nhiên, khả năng những kịch bản này trở thành hiện thực là rất thấp.

Kể từ khi Bitcoin ra đời, công nghệ thanh toán truyền thống đã có những bước tiến lớn. Các giao dịch trong nước và xuyên biên giới hiện được xử lý nhanh chóng hơn rất nhiều so với giai đoạn năm 2008.

Trong khi đó, stablecoin đang nổi lên như một lựa chọn phù hợp hơn cho các giao dịch thanh toán nhờ tốc độ xử lý nhanh, hoạt động liên tục 24/7 và ít biến động giá hơn Bitcoin.

Theo Lewis, ngay cả trong kịch bản Bitcoin tiếp tục được sử dụng chủ yếu cho các hoạt động nằm ngoài hệ thống tài chính truyền thống, giá trị hiện tại của đồng tiền này vẫn cao hơn đáng kể so với giá trị sử dụng thực tế.

Trong bối cảnh Bitcoin đã giảm khoảng 37% trong một năm qua và các quỹ ETF Bitcoin niêm yết tại Mỹ ghi nhận dòng vốn rút ròng gần 4 tỷ USD chỉ trong vài tuần gần đây, một phần nguyên nhân có thể xuất phát từ việc đồng tiền số lớn nhất thế giới đang được thị trường định giá cao hơn nhiều so với vai trò ban đầu mà nó được tạo ra để thực hiện.