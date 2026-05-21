Bitcoin đã tạo đáy?

Nhiều tín hiệu cho thấy Bitcoin có thể đã vượt qua giai đoạn điều chỉnh tồi tệ nhất sau cú giảm sâu đầu tháng 2.

Bitcoin đang được giao dịch quanh mốc 77.200 USD/BTC. Ảnh: CoinMetric.

Sau 3 tháng kể từ thời điểm đồng tiền số lớn nhất thế giới có lúc lao dốc về sát mốc 60.000 USD , các nhà đầu tư Bitcoin đang tự hỏi rằng liệu thị trường đã tạo đáy hay chưa.

Theo CoinDesk, dù không có chỉ báo nào có thể khẳng định chắc chắn điều đó, hàng loạt dữ liệu on-chain và phái sinh đang phát đi tín hiệu cho thấy giai đoạn tồi tệ nhất của nhịp điều chỉnh hiện tại có thể đã qua, đặc biệt khi Bitcoin hiện đã phục hồi trở lại trên ngưỡng 77.000 USD .

Chỉ báo đầu tiên là Realized Cap - thước đo tổng giá trị Bitcoin dựa trên mức giá mà mỗi đồng coin gần nhất được dịch chuyển trên blockchain. Khác với vốn hóa thị trường vốn được tính theo giá giao dịch hiện tại, Realized Cap phản ánh giá vốn tổng hợp của nhà đầu tư và thường được sử dụng để theo dõi dòng vốn ra vào mạng lưới.

Chỉ báo này từng đạt đỉnh gần 1.120 tỷ USD trước khi giảm xuống khoảng 1.080 tỷ USD khi Bitcoin mất hơn 50% giá trị so với mức đỉnh lịch sử thiết lập hồi tháng 10/2025. Đây được xem là một trong những giai đoạn “bốc hơi tài sản” lớn nhất từng ghi nhận trên thị trường.

Tuy nhiên, Realized Cap hiện đã bắt đầu ổn định và hình thành vùng nền mới, tương tự mô hình từng xuất hiện ở đáy thị trường giá xuống năm 2022.

Bitcoin đang nỗ lực hồi phục sau khi rơi xuống sát mốc 60.000 USD . Ảnh: CoinMarketCap.

Chỉ báo thứ hai là RHODL Ratio - công cụ so sánh lượng tài sản nắm giữ bởi các nhà đầu tư dài hạn (từ 6 tháng đến 2 năm) với nhóm nhà đầu tư mới tham gia thị trường (từ 1 ngày đến 3 tháng).

Hiện tỷ lệ này đã vượt mốc 5, tương ứng mức cao thứ ba trong lịch sử. Hai lần duy nhất RHODL Ratio đạt mức cao hơn là trong các giai đoạn tạo đáy chu kỳ năm 2015 và 2022.

Điều này cho thấy nhóm nhà đầu tư dài hạn vẫn đang nắm giữ phần lớn nguồn cung Bitcoin. Kể từ tháng 2 đến nay, lượng Bitcoin do nhóm này nắm giữ đã tăng thêm hơn 400.000 BTC.

Cuối cùng là chỉ báo Funding Rate của hợp đồng tương lai vĩnh cửu - khoản phí được trao đổi giữa bên mua và bên bán nhằm giữ giá hợp đồng tương lai sát với thị trường giao ngay. Funding Rate đã duy trì trạng thái âm trong khoảng thời gian dài nhất lịch sử từ tháng 2 đến tháng 5.

Trong quá khứ, Funding Rate âm kéo dài thường phản ánh tâm lý bi quan cực độ và tình trạng bên bán khống chiếm ưu thế quá mức. Đây cũng thường là điều kiện xuất hiện ở các vùng đáy khi áp lực bán dần cạn kiệt.

Những mô hình tương tự từng xuất hiện trong cuộc khủng hoảng Silicon Valley Bank hồi tháng 3/2023, đợt lao dốc carry trade đồng yen vào tháng 8/2024 và làn sóng bán tháo do lo ngại thuế quan hồi tháng 4/2025. Các giai đoạn này sau đó đều trở thành vùng đáy quan trọng của Bitcoin.