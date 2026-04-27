Bitcoin gây bất ngờ lớn

  • Thứ hai, 27/4/2026 09:42 (GMT+7)
Bitcoin đang âm thầm tiến sát mốc 80.000 USD nhờ sự hậu thuẫn của dòng tiền ETF và hoạt động gom hàng quy mô lớn từ Strategy, thay vì làn sóng hưng phấn quen thuộc của thị trường.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin đang tiến gần mốc 80.000 USD lần đầu tiên kể từ tháng 1. Đây một nhịp phục hồi khá “lặng lẽ”, không xuất phát từ sự hưng phấn của nhà đầu tư mà chủ yếu đến từ hoạt động đóng vị thế bán khống và lực mua tích lũy bền bỉ từ Strategy.

Theo dữ liệu, các nhà đầu tư đã rót khoảng 2 tỷ USD vào các quỹ ETF Bitcoin trong vòng một tháng qua. Dòng vốn ròng chuyển sang trạng thái dương trong tháng 3 lần đầu tiên sau 4 tháng liên tiếp bị rút ròng.

Trong khi đó, Strategy - công ty do người ủng hộ Bitcoin nổi tiếng Michael Saylor điều hành - đã mua vào tới 3,9 tỷ USD Bitcoin chỉ riêng trong tháng này, mức cao nhất trong vòng một năm.

Với những người không theo dõi sát diễn biến thị trường từng ngày, đà tăng này có thể gây bất ngờ. Bitcoin đã âm thầm tăng khoảng 14% kể từ cuối tháng 3, qua đó thắp lại kỳ vọng trong nhóm nhà đầu tư “trung thành” rằng xu hướng đảo chiều có thể sẽ được duy trì.

Trong mắt những người tin tưởng vào Bitcoin, đây là tín hiệu tích cực khi giá cổ phiếu của doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới tăng lên, cùng với dòng vốn ETF cải thiện, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với đồng tiền số này. Thị trường phái sinh cũng đang phát đi những tín hiệu lạc quan hơn.

“Chúng ta đã thấy những biểu hiện lạc quan dần dần đối với Bitcoin trong tuần qua”, Bohan Jiang, nhà giao dịch phái sinh cấp cao tại FalconX, cho biết.

Bitcoin âm thầm tiến sát mốc 80.000 USD. Ảnh: CoinMarketCap.

Đà phục hồi âm thầm của thị trường tiền số thực chất đã tích lũy dần trong những ngày gần đây. Trước đó, trong giai đoạn đầu năm, hầu như mọi nhịp tăng đều nhanh chóng bị bán xuống khi nhà đầu tư tranh thủ thoát hàng để hòa vốn hoặc cắt lỗ. Tuy nhiên, hành trình tiến về mốc 80.000 USD của Bitcoin lần này cũng kéo theo nhiều đồng tiền số khác, điển hình như Ethereum tăng khoảng 10% trong một tháng lên quanh 2.300 USD, trong khi một số altcoin nhỏ hơn cũng được hưởng lợi.

Ngày càng nhiều nhà phân tích nhấn mạnh vai trò của Strategy trong diễn biến thị trường. Với mô hình là một “kho bạc Bitcoin”, mục tiêu chính của công ty là tích lũy Bitcoin bằng nguồn vốn huy động từ thị trường tài chính. Trong tháng 3, Strategy bắt đầu thực hiện cam kết lâu nay là tài trợ hoạt động mua Bitcoin nhiều hơn thông qua nguồn thu từ phát hành cổ phiếu ưu đãi. Động thái này phần nào giúp xoa dịu lo ngại về việc pha loãng cổ phiếu đối với các cổ đông phổ thông.

Theo Jiang, lực cầu hiện vẫn chủ yếu đến từ Strategy cùng với một bộ phận nhà đầu tư bán khống đang mua lại Bitcoin để đóng vị thế trên thị trường hợp đồng tương lai, trong bối cảnh thị trường quyền chọn cũng phát đi tín hiệu tích cực hơn.

“Bitcoin đã giữ vững các vùng giá quan trọng trong tuần qua, và nếu duy trì được đà vượt lên trên vùng này, đó sẽ là tín hiệu xác nhận xu hướng tăng rõ ràng hơn”, Matt Howells-Barby, Phó chủ tịch tại sàn giao dịch Kraken nhận định.

Ngọc Phương Linh

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Chứng khoán châu Á tăng dựng đứng

10:55 27/4/2026

Các chỉ số chứng khoán tại Hàn Quốc và Nhật Bản đồng loạt lập đỉnh lịch sử, khi nhà đầu tư tạm gác lại những lo ngại về tình hình ngoại giao giữa Mỹ - Iran.

Giá vàng thế giới 'trồi sụt'

10:19 27/4/2026

Giá vàng thế giới "trồi sụt" do đồng USD mạnh lên, đồng thời thị trường lo ngại lạm phát từ giá dầu khi ông Trump hủy chuyến đi của phái đoàn Mỹ tới Pakistan.

