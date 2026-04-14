Giá Bitcoin bất ngờ tăng dựng đứng

  • Thứ ba, 14/4/2026 11:27 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Giá Bitcoin vừa leo lên đỉnh 4 tuần, ở trên mốc 74.000 USD/BTC, khi dòng tiền quay lại tài sản rủi ro trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán.

Giá Bitcoin đang được giao dịch trên mốc 74.000 USD/BTC. Ảnh: CoinDesk.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin vừa tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 tuần khi nhu cầu đầu tư vào các tài sản rủi ro đồng loạt đi lên.

Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thời điểm chạm mốc 74.901 USD/BTC, cao nhất kể từ ngày 17/3, trước khi thu hẹp đà tăng và giao dịch quanh 74.400 USD hiện tại. Các token nhỏ hơn cũng ghi nhận diễn biến tích cực, trong đó Ethereum tăng 5% lên 2.370 USD.

Đà tăng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã liên hệ với Nhà Trắng để thảo luận về khả năng đàm phán hòa bình, ngay cả khi Mỹ bắt đầu triển khai phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz. Thị trường chứng khoán châu Á cũng đi lên, phản ánh kỳ vọng rằng một thỏa thuận có thể giúp hạ nhiệt giá dầu và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

“Bitcoin đang đi theo đà tăng của các tài sản rủi ro nói chung. Dù việc phong tỏa đã được triển khai, thị trường vẫn nhìn nhận tích cực khi ông Trump về cơ bản đã kéo dài thời gian cho một thỏa thuận và được cho là đang tìm kiếm thêm một vòng đàm phán”, Damien Loh, Giám đốc đầu tư tại Ericsenz Capital, nhận định.

Theo Loh, Bitcoin vẫn giao dịch tích cực hơn so với các tài sản rủi ro khác, nhưng khó có thể ghi nhận mức tăng mạnh hơn cho đến khi Mỹ thông qua Clarity Act - khuôn khổ pháp lý dành cho tài sản số.

bitcoin anh 1

Giá Bitcoin hồi phục mạnh sau khi rơi xuống dưới mốc 71.000 USD hôm qua. Ảnh: CoinMarketCap.

Sau khi lao dốc từ đỉnh lịch sử 126.000 USD hồi tháng 10/2025, giá Bitcoin đã giao dịch trong biên độ hẹp suốt 2 tháng qua. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang vào cuối tháng 2, đồng tiền số này lại có hiệu suất tốt hơn nhiều tài sản truyền thống. Tính từ ngày 27/2, giá Bitcoin đã tăng hơn 10% trong khi vàng giảm gần 10% còn chỉ số S&P 500 gần như đi ngang.

Thông thường, Bitcoin có xu hướng biến động cùng chiều với các tài sản rủi ro và mô hình này đang lặp lại.

“Bitcoin đang thể hiện giống một tài sản rủi ro điển hình hơn là một kênh trú ẩn an toàn truyền thống. Sự cải thiện trong tâm lý thị trường thời gian gần đây đã tạo lực đẩy cho đà tăng của đồng tiền này. Để củng cố triển vọng tăng giá trong trung hạn, Bitcoin cần bứt phá và duy trì trên vùng kháng cự xu hướng quanh mốc 79.000 USD”, Tony Sycamore, chuyên gia phân tích tại IG Markets, nhận định.

Công ty làm sàn tiền số của VPBank sắp gom đủ 10.000 tỷ

CAEX sắp được loạt quỹ quốc tế rót vốn trong tháng 4 để đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng cho chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

16:46 10/4/2026

Nhà môi giới chứng khoán nào dẫn đầu thị phần HoSE?

Chứng khoán VPS tiếp tục gia tăng thị phần lên 15,32% trong quý I/2026, qua đó không chỉ giữ vững vị trí số một mà còn nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi.

18:39 6/4/2026

Bitcoin sắp hồi sinh?

Bitcoin cùng loạt đồng tiền số tăng theo đà hồi phục của thị trường tài chính toàn cầu, dưới kỳ vọng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ sớm hạ nhiệt xung đột với Iran.

11:15 1/4/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

bitcoin Donald Trump Bitcoin Tiền mã hóa S&P 500 tiền số mỹ iran

  • Bitcoin (BTC) là một loại tiền tệ mã hóa và hệ thống thanh toán kỹ thuật số toàn cầu. Nó được gọi là đơn vị tiền tệ kỹ thuật số phi tập trung đầu tiên vì hệ thống hoạt động mà không cần thông qua bất kỳ cơ chế lưu trữ hay hệ thống quản lý trung tâm nào. Bitcoin được sáng tạo bởi một người hay một nhóm người dưới tên gọi Satoshi Nakamoto và được phát hành dưới dạng phần mềm nguồn mở trong năm 2009.

    Bạn có biết: Giao dịch đầu tiên sử dụng Bitcoin để mua một mặt hàng đời thực là một chiếc pizza giá 25 USD đã được mua bằng 10.000 Bitcoin được thực hiện vào năm 2010. Xem thêm

    • Mã: XBT
    • Đơn vị nhỏ nhất: 1 Satoshi = 1/100.000.000 BTC
    • Ngày ra đời: 3/1/2009
    • Tổng số Bitcoin có thể tồn tại: 21 triệu
    • Ký hiệu:

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

Đường đến sân bay Long Thành giờ ra sao?

1 giờ trước 11:06 14/4/2026

Sân bay Long Thành dời mốc khai thác giai đoạn 1 đến cuối năm nay, TP.HCM - Đồng Nai đang khẩn trương "ghép nối" loạt dự án hạ tầng, từ đã khởi công đến còn trên giấy.

