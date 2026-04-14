Giá Bitcoin bất ngờ tăng dựng đứng

Giá Bitcoin vừa leo lên đỉnh 4 tuần, ở trên mốc 74.000 USD/BTC, khi dòng tiền quay lại tài sản rủi ro trong bối cảnh nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ - Iran có thể nối lại đàm phán.

Theo Bloomberg, giá Bitcoin vừa tăng lên mức cao nhất trong vòng 4 tuần khi nhu cầu đầu tư vào các tài sản rủi ro đồng loạt đi lên.

Đồng tiền mã hóa lớn nhất thế giới có thời điểm chạm mốc 74.901 USD /BTC, cao nhất kể từ ngày 17/3, trước khi thu hẹp đà tăng và giao dịch quanh 74.400 USD hiện tại. Các token nhỏ hơn cũng ghi nhận diễn biến tích cực, trong đó Ethereum tăng 5% lên 2.370 USD .

Đà tăng diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đã liên hệ với Nhà Trắng để thảo luận về khả năng đàm phán hòa bình, ngay cả khi Mỹ bắt đầu triển khai phong tỏa hải quân tại eo biển Hormuz. Thị trường chứng khoán châu Á cũng đi lên, phản ánh kỳ vọng rằng một thỏa thuận có thể giúp hạ nhiệt giá dầu và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

“Bitcoin đang đi theo đà tăng của các tài sản rủi ro nói chung. Dù việc phong tỏa đã được triển khai, thị trường vẫn nhìn nhận tích cực khi ông Trump về cơ bản đã kéo dài thời gian cho một thỏa thuận và được cho là đang tìm kiếm thêm một vòng đàm phán”, Damien Loh, Giám đốc đầu tư tại Ericsenz Capital, nhận định.

Theo Loh, Bitcoin vẫn giao dịch tích cực hơn so với các tài sản rủi ro khác, nhưng khó có thể ghi nhận mức tăng mạnh hơn cho đến khi Mỹ thông qua Clarity Act - khuôn khổ pháp lý dành cho tài sản số.

Sau khi lao dốc từ đỉnh lịch sử 126.000 USD hồi tháng 10/2025, giá Bitcoin đã giao dịch trong biên độ hẹp suốt 2 tháng qua. Tuy nhiên, kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang vào cuối tháng 2, đồng tiền số này lại có hiệu suất tốt hơn nhiều tài sản truyền thống. Tính từ ngày 27/2, giá Bitcoin đã tăng hơn 10% trong khi vàng giảm gần 10% còn chỉ số S&P 500 gần như đi ngang.

Thông thường, Bitcoin có xu hướng biến động cùng chiều với các tài sản rủi ro và mô hình này đang lặp lại.

“Bitcoin đang thể hiện giống một tài sản rủi ro điển hình hơn là một kênh trú ẩn an toàn truyền thống. Sự cải thiện trong tâm lý thị trường thời gian gần đây đã tạo lực đẩy cho đà tăng của đồng tiền này. Để củng cố triển vọng tăng giá trong trung hạn, Bitcoin cần bứt phá và duy trì trên vùng kháng cự xu hướng quanh mốc 79.000 USD ”, Tony Sycamore, chuyên gia phân tích tại IG Markets, nhận định.