Công ty làm sàn tiền số của VPBank sắp gom đủ 10.000 tỷ

CAEX sắp được loạt quỹ quốc tế rót vốn trong tháng 4 để đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng cho chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

CTCP Sàn giao dịch Tài sản Mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) vừa công bố thỏa thuận đầu tư với OKX Ventures và HashKey Capital, qua đó trở thành đối tác chiến lược cùng các cổ đông sáng lập gồm Công ty Chứng khoán VPBank (VPBankS) và LynkiD.

Theo thỏa thuận, các bên sẽ góp vốn trong tháng 4, qua đó giúp CAEX đáp ứng yêu cầu vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng để tham gia chương trình thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025 của Chính phủ.

Việc bổ sung nguồn lực tài chính được xác định là điều kiện cần để doanh nghiệp tham gia chương trình thí điểm.

Bên cạnh đó, quan hệ hợp tác này tập trung vào các lĩnh vực gồm hạ tầng kỹ thuật, hệ thống bảo mật, tuân thủ, quản trị rủi ro và kết nối thanh khoản theo quy định hiện hành. Các nội dung này gắn với yêu cầu vận hành một sàn giao dịch tài sản mã hóa trong khuôn khổ pháp lý.

Trong cơ cấu cổ đông, VPBankS là đơn vị đóng góp năng lực tài chính, quản trị và chuyên môn đầu tư. Đây là công ty chứng khoán thuộc hệ sinh thái VPBank.

Trong khi đó, LynkiD đảm nhiệm vai trò công nghệ, cung cấp giải pháp định danh số, trải nghiệm người dùng và hạ tầng nền tảng. Các yếu tố này nhằm đảm bảo hệ thống vận hành theo yêu cầu về an toàn và khả năng xử lý giao dịch.

Ở phía đối tác quốc tế, OKX Ventures và HashKey Capital mang đến kinh nghiệm trong lĩnh vực tài sản mã hóa toàn cầu. Hai đơn vị tham gia với vai trò cổ đông và đối tác chiến lược, cùng nghiên cứu và triển khai các nội dung liên quan đến vận hành sàn giao dịch.

Trong cơ cấu sở hữu CAEX hiện tại, VPBankS góp 11% vốn, tương đương 2,75 tỷ đồng , giữ vai trò là cổ đông tổ chức quan trọng. Tỷ lệ chi phối thuộc về CTCP LynkiD với 50% vốn, trong khi Công ty TNHH Đầu tư Future Land nắm 39% vốn còn lại.

Liên quan hợp tác mới kể trên, ông Nguyễn Hồng Trung, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CAEX, cho biết hợp tác giúp doanh nghiệp tiếp cận nền tảng giao dịch theo tiêu chuẩn quốc tế. Ông Trung cũng nêu định hướng xây dựng sàn giao dịch tiền số minh bạch, an toàn và mở rộng khả năng tiếp cận cho nhà đầu tư.

Bên cạnh hoạt động đầu tư, CAEX được xác định là một phần trong hệ sinh thái tài chính của VPBank, với vai trò mở rộng các kênh đầu tư cho khách hàng. Doanh nghiệp hướng tới cung cấp nền tảng giao dịch tài sản mã hóa đáp ứng yêu cầu pháp lý.