Tiền trở lại chứng khoán

Lực kéo bùng nổ từ nhóm vốn hóa lớn giúp VN-Index tăng gần 80 điểm, đánh dấu phiên thăng hoa nhất từ đầu năm trong bối cảnh dòng tiền quay trở lại mạnh mẽ.

VN-Index tăng mạnh nhất từ đầu năm. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch 8/4 với trạng thái hưng phấn cao độ, đánh dấu phiên tăng điểm mạnh nhất kể từ đầu năm đến nay.

Đà bứt phá này được kích hoạt bởi hàng loạt thông tin hỗ trợ tích cực, trong đó nổi bật là việc FTSE Russell tiếp tục giữ nguyên lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm Cận biên (Frontier Market) lên Mới nổi thứ cấp (Secondary Emerging Market) theo kế hoạch đã công bố trước đó. Thông tin này không chỉ củng cố kỳ vọng về dòng vốn ngoại trong trung hạn mà còn đóng vai trò “cú hích” tâm lý, kéo dòng tiền nội quay trở lại thị trường sau giai đoạn đứng ngoài quan sát.

Trong phiên chiều, trạng thái giao dịch được cải thiện rõ rệt. Nếu như buổi sáng ghi nhận sự bùng nổ mang tính bất ngờ thì phiên chiều cho thấy dòng tiền nhập cuộc một cách chủ động và có chọn lọc hơn.

Lực cầu lan tỏa rộng khắp các nhóm ngành, đặc biệt là nhóm vốn hóa lớn, qua đó giúp biên độ tăng giá của nhiều cổ phiếu được nới rộng đáng kể. Thanh khoản vì thế tăng tốc mạnh, với tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 37.500 tỷ đồng , gần gấp đôi so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 79,01 điểm (+4,7%) lên 1.756,55 điểm, thiết lập mức tăng trong ngày thuộc nhóm cao nhất kể từ đầu năm. HNX-Index tăng 6,62 điểm (+2,7%) lên 253,32 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 2,06 điểm (+1,6%) lên 127,7 điểm.

Độ rộng thị trường nghiêng hoàn toàn về phía tích cực với 664 mã tăng giá (trong đó có 40 mã tăng trần), áp đảo so với 158 mã giảm (10 mã giảm sàn), còn lại 744 mã đứng giá.

Rổ VN30 đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt khi ghi nhận tới 29 mã tăng giá, chỉ duy nhất LPB giảm nhẹ. Nhờ đó, chỉ số VN30-Index tăng hơn 90 điểm lên 1.931 điểm.

VN-Index trở lại mức cao nhất một tháng. Ảnh: TradingView.

Xét về đóng góp cụ thể, dòng tiền tập trung mạnh vào các “trụ cột” của thị trường. Nhóm bất động sản và ngân hàng ghi nhận diễn biến nổi bật với VIC và VHM đồng loạt tăng trần, trong khi các cổ phiếu ngân hàng như VCB (+3,8%), STB (tăng trần), BID (+5,2%), CTG (+5,3%), VPB (+6%) bứt phá mạnh.

Bên cạnh đó, các mã đầu ngành khác như HPG (+4,5%), FPT (tăng trần) cũng đóng góp đáng kể vào đà tăng chung, cho thấy dòng tiền không chỉ tập trung vào một nhóm ngành riêng lẻ mà có sự lan tỏa tương đối đồng đều.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh chỉ xuất hiện cục bộ tại một số ít cổ phiếu như LPB (-1%), DCL (-5,2%), HRC (giảm sàn), VVS (-2,5%) hay TMS (-0,7%). Tuy nhiên, quy mô và mức độ ảnh hưởng của các mã này là không đáng kể so với lực kéo từ nhóm vốn hóa lớn.

Một điểm trừ hiếm hoi trong phiên hôm nay đến từ khối ngoại, khi các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng với giá trị hơn 600 tỷ đồng . Áp lực bán tập trung chủ yếu tại các mã như VIC (- 1.167 tỷ đồng ), MBB (- 301 tỷ đồng ) và VCB (- 200 tỷ đồng ).

Dù vậy, dòng vốn ngoại cũng có sự phân hóa khi quay lại mua ròng ở một số cổ phiếu như HPG (+ 300 tỷ đồng ), FPT (+ 117 tỷ đồng ) và ACB (+84 tỷ đồng), phần nào giúp cân bằng lực cung trên thị trường.