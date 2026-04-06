Tiền vào chứng khoán chạm đáy 2 tháng

Thanh khoản toàn thị trường rơi xuống dưới 20.000 tỷ đồng, mức thấp nhất trong 2 tháng, phản ánh dòng tiền tiếp tục đứng ngoài quan sát khi VN-Index giằng co.

Thị trường tiếp tục thận trọng. Ảnh: Nam Khánh.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khởi đầu tuần mới (6/4) trong trạng thái dè dặt, phản ánh rõ tâm lý thận trọng của dòng tiền sau giai đoạn biến động mạnh trước đó. Ngay từ đầu phiên, chỉ số VN-Index chỉ dao động quanh ngưỡng tham chiếu với biên độ hẹp, cho thấy sự giằng co giữa bên mua và bên bán.

Tuy nhiên, trạng thái cân bằng này không kéo dài. Bước sang nửa sau của phiên sáng, áp lực bán bắt đầu gia tăng rõ rệt, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số nhanh chóng trượt xuống dưới tham chiếu và duy trì sắc đỏ trong phần lớn thời gian còn lại của phiên. Biên độ giảm có thời điểm nới rộng trên 10 điểm.

Thanh khoản tiếp tục suy yếu. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn chỉ đạt dưới 20.000 tỷ đồng , mức thấp nhất 2 tháng qua. Điều này cho thấy dòng tiền chưa sẵn sàng quay lại mạnh mẽ khi các yếu tố hỗ trợ ngắn hạn chưa đủ rõ ràng.

Kết phiên, VN-Index giảm 9,05 điểm (-0,5%) xuống 1.674,99 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index mất 3,65 điểm (-1,5%), trong khi UPCoM-Index giảm 0,7 điểm (-0,6%) về 125,83 điểm.

Diễn biến tiêu cực chiếm ưu thế trên diện rộng khi toàn thị trường ghi nhận tới 494 mã giảm (trong đó có 17 mã giảm sàn), áp đảo so với 213 mã tăng (22 mã tăng trần), còn lại 859 mã đứng giá.

VN-Index giảm 3 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 tiếp tục là lực cản chính đối với thị trường. Số lượng mã giảm chiếm ưu thế tuyệt đối với 18 mã, so với 9 mã tăng và 3 mã đi ngang, tuy nhiên chỉ số VN30 chỉ giảm hơn 1 điểm, xuống 1.836 điểm.

Áp lực kéo giảm tập trung tại nhóm cổ phiếu đầu ngành, bao gồm bất động sản, ngân hàng, năng lượng và bảo hiểm. Nhiều mã ghi nhận mức điều chỉnh đáng kể như VHM (-1,9%), BSR (-4,7%), TCB (-2,4%), GAS (-1,5%), BVH (-4,5%), MBB (-1,2%), GVR (-1,9%), SHB (-2,7%) và VRE (-2,8%).

Ngược lại, thị trường vẫn ghi nhận một số điểm sáng đóng vai trò “neo giữ” chỉ số. Nổi bật là LPB tăng trần, cùng với các mã vốn hóa lớn như VIC (+0,4%), VCB (+0,5%), BID (+0,8%), VNM (+1,5%) và HPG (+0,8%), GEX (+3,2%), GEE (+1,9%) hay VJC (+1,4%).

Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài duy trì trạng thái bán ròng nhẹ, với giá trị xấp xỉ 100 tỷ đồng. Áp lực bán tập trung tại các cổ phiếu ngân hàng như TCB (- 95 tỷ đồng ), MBB (- 93 tỷ đồng ), HDB (- 85 tỷ đồng ).

Ở chiều mua, dòng vốn ngoại giải ngân vào một số mã riêng lẻ như VIC (+ 62 tỷ đồng ), GEX (+ 52 tỷ đồng ) và VNM (+ 48 tỷ đồng ), cho thấy sự phân hóa rõ nét trong chiến lược giao dịch.