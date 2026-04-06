Thế Giới Di Động mất hơn 11.000 cổ đông sau 2 năm

Thế Giới Di động chứng kiến làn sóng rút lui đáng kể khi hơn 11.400 cổ đông không còn nắm giữ cổ phiếu MWG sau chưa đầy 2 năm.

Thế Giới Di Động có hơn 33.000 cổ đông tính đến cuối năm ngoái. Ảnh: MWG.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, CTCP Đầu tư Thế Giới Di động (HoSE: MWG) ghi nhận có 33.022 cổ đông tính đến ngày 31/12/2025. Trong đó, 562 cổ đông tổ chức chỉ nắm giữ 1,7% vốn doanh nghiệp, trong khi nhóm nhà đầu tư cá nhân chiếm áp đảo với 98,3% cổ phần, tương ứng 32.460 cổ đông.

Dữ liệu từ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 cho thấy tại thời điểm 24/3/2025, Thế Giới Di động có tới 36.015 cổ đông. Như vậy, chỉ sau 9 tháng, số lượng cổ đông tại doanh nghiệp này đã giảm khoảng 10%.

Trong khi đó, so với mốc kỷ lục 43.923 cổ đông ghi nhận tại ngày 4/3/2024, quy mô cổ đông của Thế Giới Di động đến cuối năm 2025 đã giảm 26%, tương đương giảm 11.463 cổ đông trong chưa đầy 2 năm. Đáng chú ý, trong quãng thời gian này, thị giá cổ phiếu MWG cũng đã tăng gần gấp đôi.

Về cơ cấu sở hữu, tại thời điểm cuối năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế Giới Bán lẻ - pháp nhân liên quan Chủ tịch Nguyễn Đức Tài - vẫn là cổ đông lớn nhất tại Thế Giới Di động với tỷ lệ sở hữu 10,439%. Cá nhân ông Nguyễn Đức Tài hiện cũng nắm trực tiếp hơn 2,2% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, MWG còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đáng chú ý là nhóm quỹ Dragon Capital với tỷ lệ sở hữu trên 5%.

BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG

Nhãn T4/2021 T3/2022 T4/2023 T3/2024 T3/2025 T12/2025

Cổ đông 17849 21006 30430 43923 36015 33022

Theo kế hoạch, vào ngày 18/4 tới, Thế Giới Di động sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại TP.HCM.

Tại đại hội, HĐQT MWG dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng , tương ứng tăng 18% và 30% so với năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cũng dự kiến trình phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Với gần 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chi trả cổ tức ước tính gần 3.000 tỷ đồng , mức cao nhất từ trước đến nay. Thời gian thực hiện dự kiến chia thành 2 đợt trong quý III và quý IV năm nay, mỗi đợt 1.000 đồng/cổ phiếu.

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, kết quả kinh doanh thực tế và diễn biến thị giá cổ phiếu, HĐQT MWG sẽ trình phương án phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 0,5%, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2026, MWG tiếp tục gắn chương trình ESOP với các chỉ tiêu KPI về hoàn thành kế hoạch kinh doanh cũng như tương quan hiệu suất cổ phiếu so với VN-Index. Cụ thể, nếu mức tăng trưởng bình quân của cổ phiếu MWG trong năm 2026 so với 2025 bằng hoặc vượt VN-Index, lượng cổ phiếu ESOP phát hành sẽ ở mức tối đa (A). Ngược lại, trong trường hợp hiệu suất thấp hơn VN-Index, quy mô phát hành sẽ bị điều chỉnh xuống còn 80% của mức này.