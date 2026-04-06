Thế Giới Di Động mất hơn 11.000 cổ đông sau 2 năm

  • Thứ hai, 6/4/2026 11:21 (GMT+7)
Thế Giới Di động chứng kiến làn sóng rút lui đáng kể khi hơn 11.400 cổ đông không còn nắm giữ cổ phiếu MWG sau chưa đầy 2 năm.

Thế Giới Di Động có hơn 33.000 cổ đông tính đến cuối năm ngoái. Ảnh: MWG.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, CTCP Đầu tư Thế Giới Di động (HoSE: MWG) ghi nhận có 33.022 cổ đông tính đến ngày 31/12/2025. Trong đó, 562 cổ đông tổ chức chỉ nắm giữ 1,7% vốn doanh nghiệp, trong khi nhóm nhà đầu tư cá nhân chiếm áp đảo với 98,3% cổ phần, tương ứng 32.460 cổ đông.

Dữ liệu từ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 cho thấy tại thời điểm 24/3/2025, Thế Giới Di động có tới 36.015 cổ đông. Như vậy, chỉ sau 9 tháng, số lượng cổ đông tại doanh nghiệp này đã giảm khoảng 10%.

Trong khi đó, so với mốc kỷ lục 43.923 cổ đông ghi nhận tại ngày 4/3/2024, quy mô cổ đông của Thế Giới Di động đến cuối năm 2025 đã giảm 26%, tương đương giảm 11.463 cổ đông trong chưa đầy 2 năm. Đáng chú ý, trong quãng thời gian này, thị giá cổ phiếu MWG cũng đã tăng gần gấp đôi.

Về cơ cấu sở hữu, tại thời điểm cuối năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Thế Giới Bán lẻ - pháp nhân liên quan Chủ tịch Nguyễn Đức Tài - vẫn là cổ đông lớn nhất tại Thế Giới Di động với tỷ lệ sở hữu 10,439%. Cá nhân ông Nguyễn Đức Tài hiện cũng nắm trực tiếp hơn 2,2% vốn điều lệ doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, MWG còn ghi nhận sự hiện diện của nhiều nhà đầu tư nước ngoài, đáng chú ý là nhóm quỹ Dragon Capital với tỷ lệ sở hữu trên 5%.

BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG THẾ GIỚI DI ĐỘNG

NhãnT4/2021T3/2022T4/2023T3/2024T3/2025T12/2025

Cổ đông 178492100630430439233601533022

Theo kế hoạch, vào ngày 18/4 tới, Thế Giới Di động sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại TP.HCM.

Tại đại hội, HĐQT MWG dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu thuần 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng, tương ứng tăng 18% và 30% so với năm trước. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao kỷ lục của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cũng dự kiến trình phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.000 đồng. Với gần 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tổng giá trị chi trả cổ tức ước tính gần 3.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Thời gian thực hiện dự kiến chia thành 2 đợt trong quý III và quý IV năm nay, mỗi đợt 1.000 đồng/cổ phiếu.

Một nội dung đáng chú ý khác là kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Trên cơ sở nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, kết quả kinh doanh thực tế và diễn biến thị giá cổ phiếu, HĐQT MWG sẽ trình phương án phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 0,5%, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Trong năm 2026, MWG tiếp tục gắn chương trình ESOP với các chỉ tiêu KPI về hoàn thành kế hoạch kinh doanh cũng như tương quan hiệu suất cổ phiếu so với VN-Index. Cụ thể, nếu mức tăng trưởng bình quân của cổ phiếu MWG trong năm 2026 so với 2025 bằng hoặc vượt VN-Index, lượng cổ phiếu ESOP phát hành sẽ ở mức tối đa (A). Ngược lại, trong trường hợp hiệu suất thấp hơn VN-Index, quy mô phát hành sẽ bị điều chỉnh xuống còn 80% của mức này.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

  Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

