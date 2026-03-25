Dragon Capital trở lại làm cổ đông lớn Thế Giới Di Động

  • Thứ tư, 25/3/2026 10:32 (GMT+7)
Dragon Capital vừa chi hàng chục tỷ đồng mua 620.000 cổ phiếu MWG, nâng tổng sở hữu lên trên 5% và quay lại vị thế cổ đông lớn chỉ sau ít ngày giảm tỷ lệ xuống dưới ngưỡng này.

Sau giao dịch, tổng sở hữu của Dragon Capital tại MWG đạt hơn 73,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 5,03%. Ảnh: MWG.

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có báo cáo về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu tại CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 19/3, Dragon Capital đã thông qua 3 quỹ thành viên để mua tổng cộng 620.000 cổ phiếu MWG.

Cụ thể, quỹ Norges Bank mua 190.000 cổ phiếu, quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] mua 20.000 cổ phiếu và quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited mua 410.000 cổ phiếu.

Sau giao dịch, tổng sở hữu của Dragon Capital tại MWG tăng từ hơn 73,3 triệu cổ phiếu lên hơn 73,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,99% lên hơn 5,03% vốn, qua đó trở lại vị thế cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Giao dịch mua vào diễn ra khi cổ phiếu MWG biến động quanh vùng 82.000 đồng/cổ phiếu, ước tính tổng giá trị hơn 51 tỷ đồng.

Hiện Dragon Capital có 8 quỹ thành viên, trong đó Vietnam Enterprise Investments Limited là quỹ nắm giữ nhiều cổ phiếu MWG nhất, với tỷ lệ hơn 2,03% vốn.

Đáng chú ý, việc quay lại vị thế cổ đông lớn diễn ra không lâu sau khi nhóm quỹ này rời vị trí vào ngày 11/3, sau giao dịch bán ra 700.000 cổ phiếu MWG trong phiên 9/3, khiến tỷ lệ sở hữu giảm xuống dưới ngưỡng 5%.

Trong khoảng 3 tháng trở lại đây, Dragon Capital liên tục thực hiện các giao dịch mua - bán cổ phiếu MWG trong bối cảnh thị giá biến động mạnh.

Thị giá MWG trong thời gian gần đây. Ảnh: TradingView.

Tại phiên sáng 25/3, cổ phiếu này tăng khoảng 3% lên quanh vùng giá 78.400 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu tính trong vòng một tháng gần nhất, thị giá MWG đã giảm gần 16%. Với diễn biến này, giá trị khoản đầu tư của Dragon Capital ước tính đã giảm gần 5% so với phiên mua vào ngày 19/3.

Về hoạt động kinh doanh, MWG ghi nhận doanh thu 2 tháng đầu năm nay đạt 32.200 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2025. Động lực chính đến từ CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) - đơn vị vận hành các chuỗi Thegioididong.com, Điện Máy Xanh, Topzone, Erablue và Thợ Điện Máy Xanh - với doanh thu gần 23.000 tỷ đồng, tăng hơn 35% và hoàn thành 19% kế hoạch năm.

Trong khi đó, chuỗi Bách Hóa Xanh đạt doanh thu gần 8.800 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. Tăng trưởng đến từ cả hai ngành hàng chủ lực là thực phẩm tươi sống và FMCG, với mức tăng hai chữ số được duy trì ổn định.

Liên Phạm

  • Thế giới di động

    Thế giới di động

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

