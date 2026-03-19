'Tân binh' nhà Thế Giới Di Động thu gần 23.000 tỷ chỉ sau 2 tháng

  • Thứ năm, 19/3/2026 22:27 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

DMX - pháp nhân mới của Thế Giới Di Động - ghi nhận doanh thu hơn 22.900 tỷ đồng trong 2 tháng đầu năm nay nhờ tăng trưởng 2 chữ số ở nhiều ngành hàng và đẩy mạnh tài chính tiêu dùng.

Sau 2 tháng đầu năm, DMX đã hoàn thành gần 20% kế hoạch doanh thu cả năm. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) vừa công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm với doanh thu đạt 22.902 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là pháp nhân mới do CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) lập ra để quản lý các chuỗi bán lẻ Thegioididong.com, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh Erablue tại Indonesia.

Trong cơ cấu doanh thu của DMX, chuỗi Điện Máy Xanh tiếp tục là trụ cột với doanh thu hơn 15.430 tỷ đồng, theo sau là Thegioididong.com và TopZone.

Đáng chú ý, trong giai đoạn này, các chuỗi bán lẻ của Thế Giới Di Động hầu như không mở thêm cửa hàng, tăng trưởng chủ yếu đến từ hiệu quả trên cùng hệ thống. Trong đó, TopZone là điểm sáng khi ghi nhận tăng trưởng trên 60% so với cùng kỳ, nhờ sức tiêu thụ mạnh của các sản phẩm Apple.

Theo DMX, tất cả ngành hàng khác đều ghi nhận mức tăng trưởng hai chữ số, dao động 20-50% so với cùng kỳ. Các nhóm sản phẩm chủ lực như điện thoại, TV, tủ lạnh, máy giặt, máy lạnh và đồ gia dụng đều tăng trên 30%.

Song song đó, doanh nghiệp cũng đẩy mạnh các giải pháp tài chính tiêu dùng nhằm kích cầu trong bối cảnh giá sản phẩm công nghệ có xu hướng tăng. Doanh thu từ mua trả chậm tăng gần 50%. Các dịch vụ tiện ích cũng ghi nhận hơn 11 triệu giao dịch, với tổng giá trị vượt 17.000 tỷ đồng.

Ở thị trường quốc tế, liên doanh Erablue tại Indonesia tiếp tục tăng trưởng mạnh với doanh thu đạt 545 tỷ IDR (32,2 triệu USD), tăng 96% so với cùng kỳ. Chuỗi này đã mở thêm hơn 100 cửa hàng so với năm trước, hướng đến mục tiêu tổng cộng 500 cửa hàng vào 2027.

Với kết quả trên, DMX đã hoàn thành gần 20% kế hoạch doanh thu 122.000 tỷ đồng cho cả năm 2026.

Trong giai đoạn 2026-2030, doanh nghiệp này đặt mục tiêu đạt 182.000 tỷ đồng doanh thu, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép khoảng 11%/năm. Đáng chú ý, nhờ đóng góp ngày càng lớn của các mảng dịch vụ như tài chính và hậu mãi - vốn có biên lợi nhuận cao - lợi nhuận ròng được kỳ vọng tăng trưởng 16%/năm, hướng tới mục tiêu đạt 13.000 tỷ đồng vào năm 2030.

KẾ HOẠCH DOANH THU VÀ LÃI RÒNG CỦA DMX
Dữ liệu: DMX.
Nhãn2025KH 2026KH 2027KH 2028KH 2029KH 2030
Doanh thu thuần tỷ đồng 107000122000135000149000164000182000
Lãi ròng
61007400850098001130013000
Biên lợi nhuận gộp % 17.117.517.81818.318.4

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên đầu tiên vào ngày 27/2 vừa qua, DMX đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với số lượng tối đa 179,5 triệu cổ phiếu, tương đương khoảng 16,3% lượng cổ phần đang lưu hành. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ 11.013 tỷ đồng và dự kiến tăng lên 12.808 tỷ đồng sau đợt phát hành.

Giá chào bán sẽ do HĐQT quyết định, nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách là 16.163 đồng/cổ phiếu và mức định giá của đơn vị thẩm định độc lập. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm nay, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Thương vụ IPO của DMX diễn ra trong bối cảnh Thế Giới Di Động đã hoàn tất quá trình tái cấu trúc với 3 nhánh kinh doanh chuyên biệt gồm Điện Máy Xanh (DMX), Bách Hóa Xanh (BHX) và các chuỗi bán lẻ khác (An Khang, Avakids).

Ban lãnh đạo DMX khẳng định việc IPO không nhằm mục tiêu huy động vốn, mà mang ý nghĩa chiến lược dài hạn. Việc niêm yết độc lập được xem là cơ hội để doanh nghiệp minh bạch hóa toàn diện bức tranh tài chính, qua đó giúp thị trường có cơ sở định giá chính xác hơn về quy mô, hiệu quả hoạt động cũng như biên lợi nhuận.

Đồng thời, đây cũng là bước đi nhằm trao thêm quyền chủ động và tạo động lực cho đội ngũ điều hành, đặc biệt là thế hệ lãnh đạo kế cận (F2) trong hệ sinh thái MWG, hướng tới một chu kỳ tăng trưởng mới sau giai đoạn phát triển trước đó.

Bên cạnh đó, DMX kỳ vọng kết quả kinh doanh sau IPO sẽ là minh chứng thực tế để thay đổi quan điểm trên thị trường, chứng minh ngành bán lẻ điện thoại - điện máy tại Việt Nam vẫn còn dư địa tăng trưởng, thay vì đã bước vào giai đoạn bão hòa.

Điện Máy Xanh chốt phương án IPO, chia cổ tức đến 3.200 tỷ đồng

Điện Máy Xanh dự kiến chào bán tối đa 179,5 triệu cổ phiếu trong đợt IPO năm nay để tăng vốn điều lệ lên 12.808 tỷ đồng, đồng thời lên kế hoạch chi 3.200 tỷ đồng cổ tức tiền mặt.

18:56 11/3/2026

Điện Máy Xanh, Hoa Sen Home, LPBS cùng loạt 'bom tấn' IPO sắp nổ

Hàng loạt doanh nghiệp trong hệ sinh thái Thế Giới Di Động, Hòa Phát, Hoa Sen, Hoàng Anh Gia Lai... đẩy mạnh kế hoạch IPO, chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn tăng trưởng 2026-2030.

17:24 22/2/2026

Ngày Điện Máy Xanh lên sàn đang đến gần

Điện Máy Xanh chính thức khởi động kế hoạch IPO, dự kiến lên sàn trong năm nay, trong đó Vietcap được lựa chọn làm đơn vị tư vấn cho quá trình này.

20:41 20/1/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Liên Phạm

    Công ty Cổ phần Thế giới di động, tên tiếng Anh là Mobile World JSC, là một tập đoàn bán lẻ tại Việt Nam với lĩnh vực kinh doanh chính là bán lẻ điện thoại di động, thiết bị số và điện tử tiêu dùng. Thế giới di động ban đầu lựa chọn mô hình Thương mại điện tử sơ khai với một website giới thiệu thông tin sản phẩm và 3 cửa hàng nhỏ. Năm 2014 công ty chuyển đổi mô hình kinh doanh đầu tư vào một cửa hàng bán lẻ lớn trên đường Nguyễn Đình Chiểu và liên tục mở rộng cho đến quy mô hiện nay.

    • Thành lập: 3/2004
    • Người sáng lập: Trần Lê Quân, Nguyễn Đức Tài, Đinh Anh Huân, Điêu Chính Hải Triều và Trần Huy Thanh Tùng
    • Địa chỉ: 128 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.Hồ Chí Minh
    • Mã cổ phiếu: MWG

