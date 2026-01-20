Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ngày Điện Máy Xanh lên sàn đang đến gần

  • Thứ ba, 20/1/2026 20:41 (GMT+7)
  1 giờ trước

Điện Máy Xanh chính thức khởi động kế hoạch IPO, dự kiến lên sàn trong năm nay, trong đó Vietcap được lựa chọn làm đơn vị tư vấn cho quá trình này.

Vietcap là đơn vị tư vấn chiến lược cho toàn bộ lộ trình IPO và niêm yết của Điện Máy Xanh. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX) - thành viên của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) - vừa cho biết doanh nghiệp đã chính thức khởi động kế hoạch IPO và niêm yết dự kiến trong năm nay.

Theo doanh nghiệp, vào ngày 19/1, Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của DMX đã được tổ chức, thiết lập nền tảng pháp lý và quản trị cho giai đoạn phát triển mới 2026-2030.

Tại đại hội, doanh nghiệp đã hoàn tất việc kiện toàn bộ máy quản trị, bao gồm Hội đồng quản trị và Ban điều hành, nhằm thể hiện cam kết minh bạch và nâng cao chuẩn mực quản trị doanh nghiệp cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Theo công bố, Công ty Chứng khoán Vietcap là đơn vị tư vấn chiến lược cho toàn bộ lộ trình IPO và niêm yết của DMX. Đây là tổ chức từng tham gia tư vấn nhiều thương vụ IPO và niêm yết lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong các lĩnh vực ngân hàng, bán lẻ, hạ tầng và sản xuất.

Kế hoạch đưa DMX lên sàn diễn ra trong bối cảnh MWG đẩy mạnh tái cấu trúc hệ thống công ty con theo hướng chuyên môn hóa.

Từ tháng 11/2025, tập đoàn đã thông qua chủ trương tổ chức lại các mảng kinh doanh thành các pháp nhân độc lập. Theo đó, nhóm bán lẻ thiết bị công nghệ và điện máy - bao gồm Thegioididong, TopZone, Điện Máy Xanh, Thợ Điện Máy Xanh và liên doanh Erablue - được tập hợp và vận hành dưới một pháp nhân thống nhất là CTCP Đầu tư Điện Máy Xanh.

Các mảng dược phẩm (An Khang) và sản phẩm mẹ & bé (AVAKids) cũng được tổ chức theo mô hình pháp nhân riêng nhằm tăng tính chủ động trong quản trị và điều hành.

Theo MWG, việc IPO là bước chuyển chiến lược, mở ra giai đoạn tăng trưởng mới với kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số thông qua chiến lược tăng trưởng bằng chất; mở rộng danh mục sản phẩm - dịch vụ giá trị; khai thác tốt nền tảng đa dịch vụ Super App và thúc đẩy mở rộng quy mô tại thị trường Indonesia.

Đồng thời, việc DMX trở thành công ty niêm yết độc lập cũng được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn hấp dẫn cho nhà đầu tư đang tìm kiếm doanh nghiệp có thương hiệu mạnh, hoạt động trong lĩnh vực thiết yếu và có tiềm năng sinh lời bền vững.

Song song với quá trình tái cấu trúc, MWG định hướng phát triển riêng cho từng mảng kinh doanh, ưu tiên xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế thừa có khả năng vận hành độc lập, chuẩn hóa hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng là tạo nền tảng vận hành độc lập cho từng pháp nhân và củng cố năng lực cạnh tranh cốt lõi trong dài hạn.

Tập đoàn của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài cho biết DMX sẽ tiếp tục là mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái và dự kiến đóng góp tỷ trọng lớn vào doanh thu, lợi nhuận hợp nhất giai đoạn 2026-2030. Việc đưa DMX lên sàn được đánh giá sẽ mở rộng không gian tăng trưởng và tạo thêm giá trị chiến lược lẫn tài chính cho MWG.

Liên Phạm

