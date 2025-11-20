Thế Giới Di Động bắt đầu 'đại phẫu', mở đường niêm yết Điện Máy Xanh

Doanh nghiệp của Chủ tịch Nguyễn Đức Tài vừa tách riêng mảng điện máy và dược phẩm thành các công ty chuyên trách, đồng thời chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại hai công ty con trước ngày 31/12.

MWG thông qua chủ trương tái cầu trúc các công ty con theo định hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh. Ảnh: MWG.

Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (HoSE: MWG) vừa thông qua chủ trương tái cấu trúc các công ty con theo định hướng chuyên biệt hóa hoạt động kinh doanh.

Theo đó, nhóm sản phẩm và dịch vụ liên quan đến điện thoại, điện máy tại Việt Nam và ở nước ngoài sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi công ty con chuyên trách trong lĩnh vực này. Nhóm sản phẩm và dịch vụ liên quan đến dược phẩm sẽ được tổ chức, quản lý và vận hành bởi công ty con chuyên trách trong lĩnh vực này.

Cũng trong quyết định này, ban lãnh đạo MWG đã thông qua việc chuyển nhượng 100% số lượng cổ phần CTCP Thợ Điện Máy Xanh (trước đây là Công ty Dịch Vụ Lắp Đặt - Sửa Chữa - Bảo Hành Tận Tâm) sang cho bên nhận chuyển nhượng là CTCP Đầu Tư Điện Máy Xanh (trước đây là CTCP Thế Giới Di Động).

Số lượng chuyển nhượng gần 10 triệu cổ phiếu với giá trị theo mệnh giá gần 100 tỷ đồng .

Song song đó, CTCP Đầu Tư Điện Máy Xanh sẽ chuyển nhượng 100% cổ phần tại CTCP Dược Phẩm An Khang Pharma cho Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Thiện Tâm.

Tổng số cổ phần chuyển nhượng là hơn 201 triệu cổ phiếu với giá trị theo mệnh giá gần 2.013 tỷ đồng .

Cả hai thương vụ dự kiến hoàn tất trước ngày 31/12 và sau khi có đầy đủ chấp thuận của cơ quan nhà nước theo quy định.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh MWG muốn đẩy nhanh tái cấu trúc và chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết riêng từng mảng. Theo lộ trình, hai chuỗi Thegioididong.com và Điện Máy Xanh sẽ được tách thành công ty độc lập, gọi chung là MW và IPO vào năm 2030, trong khi Bách Hóa Xanh đặt mục tiêu lên sàn vào năm 2028.

Chia sẻ trong buổi họp với cổ đông mới đây về kế hoạch này, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đức Tài cho biết ngay từ khi thành lập, MWG không chỉ đặt mục tiêu trở thành nền tảng bán điện thoại mà hướng tới xây dựng một tập đoàn bán lẻ đa ngành.

Chủ tịch HĐQT MWG nhìn nhận các chuỗi mà tập đoàn đang kinh doanh có nhiều điểm tương đồng về kiến thức vận hành, tuyển dụng, đào tạo và hệ thống hỗ trợ phía sau, song sản phẩm lại rất khác nhau. Ông lấy ví dụ tivi của Điện Máy Xanh và con cá Bách Hóa Xanh không có nhiều mối liên hệ. Do đó, ông cho rằng việc tách riêng các chuỗi là cần thiết, giúp tập trung hơn vào đặc thù từng ngành hàng.

Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2025, MWG ghi nhận doanh thu thuần 39.853 tỷ đồng , tăng gần 17% và là mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng tăng 40%, lên gần 810 tỷ đồng . Đồng thời, nhờ cắt giảm mạnh chi phí bán hàng và chi phí khác, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý III ở mức kỷ lục 1.784 tỷ, gấp 2,2 lần cùng kỳ và tăng 8% so với quý trước. Đây cũng là quý thứ 3 liên tiếp MWG duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận dương.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài đạt doanh thu thuần hơn 113.607 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.989 tỷ đồng , lần lượt tăng 14% và 73% so với cùng kỳ năm ngoái. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt 3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.