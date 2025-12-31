Giá heo hơi liệu có 'sốt' dịp Tết Nguyên đán?

Càng sát Tết Nguyên đán, thị trường thịt heo càng được theo dõi sát sao. Sau nhiều tháng trầm lắng, giá heo hơi đã tăng mạnh trở lại trong khoảng một tháng gần đây rồi chững lại quanh mốc 70.000 đồng/kg.

Tăng 25.000 đồng/kg so với tháng 11

Ghi nhận đến cuối tháng 12 cho thấy giá heo hơi trên cả nước phổ biến trong khoảng 62.000-68.000 đồng/kg. Tại miền Bắc, nhiều địa phương như Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam duy trì mức 66.000-68.000 đồng/kg. Khu vực miền Trung - Tây Nguyên dao động 64.000-67.000 đồng/kg. Trong khi đó, miền Nam, đặc biệt tại Đồng Nai - “thủ phủ” chăn nuôi heo của cả nước - phổ biến ở mức 62.000-65.000 đồng/kg.

So với cùng kỳ năm trước, đây là mặt bằng giá cao; hiện tăng khoảng 25.000 đồng/kg so với tháng 11, phản ánh rõ sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng khi dịch bệnh được kiểm soát.

Ông Nguyễn Văn Trường - chủ trại chăn nuôi heo tại Khoái Châu, Hưng Yên - cho biết giá heo hơi những ngày gần đây đi ngang, quanh mốc 70.000 đồng/kg. Với chi phí thức ăn, con giống và phòng dịch hiện nay, mức giá này giúp có lãi, song chưa đủ lớn để người dân mạnh dạn tái đàn.

Theo các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn, nguồn cung heo thịt hiện vẫn được kiểm soát tốt, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp cao điểm cuối năm.

Đại diện C.P. Việt Nam cho biết doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch sản xuất, xuất chuồng theo tháng ngay từ quý III nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định cho thị trường. “Chúng tôi không chạy theo biến động giá ngắn hạn, mà ưu tiên cung ứng đều để tránh tạo cú sốc cung - cầu”, vị này nói.

Tương tự, Dabaco Việt Nam cho hay đã chủ động tăng đàn từ sớm, đồng thời siết chặt các biện pháp an toàn sinh học nhằm hạn chế rủi ro dịch bệnh. Việc các doanh nghiệp lớn không găm hàng, không dồn nguồn cung vào một thời điểm được xem là “van điều tiết” quan trọng, giúp thị trường tránh những đợt tăng giá đột biến.

Ở chiều ngược lại, giá thịt heo bán lẻ tại chợ dân sinh và siêu thị vẫn duy trì ở mức cao. Thịt ba chỉ, nạc vai, sườn non phổ biến 120.000-160.000 đồng/kg; các phần thịt ngon phục vụ mâm cỗ Tết có thể cao hơn. Theo tiểu thương tại một số chợ đầu mối, chi phí giết mổ, vận chuyển cùng nhu cầu tiêu dùng tăng vào dịp cuối năm khiến giá thịt khó giảm, dù không xuất hiện tình trạng mua gom ồ ạt như những năm “sốt” giá.

Giá tăng nhưng không sốt?

Đánh giá về xu hướng thị trường, ông Nguyễn Xuân Dương - Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng giá heo hơi hiện nay phản ánh khá sát quan hệ cung - cầu. “Giá cao nhưng không sốt là tín hiệu tích cực, cho thấy nguồn cung đang bám sát nhu cầu, không xảy ra thiếu hụt nghiêm trọng”, ông Dương nhận định.

Theo ông Dương, tổng đàn heo cả nước hiện cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, trong đó khu vực doanh nghiệp và trang trại quy mô lớn chiếm tỷ trọng ngày càng cao. Thị trường thịt heo dịp cuối năm nay vì thế được đánh giá ổn định hơn so với nhiều năm trước. “Giá heo hơi nhiều khả năng tiếp tục neo ở mặt bằng hiện tại, có thể nhích nhẹ vào những thời điểm cao điểm, nhưng khó xảy ra tăng sốc. Giá thịt bán lẻ duy trì cao đến áp Tết, sau đó sẽ hạ dần khi nhu cầu giảm”, ông Dương nói.

Ông Dương Tất Thắng - Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường - cho biết dù nhiều địa phương chịu tác động của mưa bão, các doanh nghiệp và người chăn nuôi đã rất chủ động tái đàn. Ngay sau các đợt bão lũ, Bộ đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương tổ chức sản xuất trở lại, không để đứt gãy nguồn cung thực phẩm.

Ngược lại, các tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão lũ như Khánh Hòa, Quảng Trị, Phú Thọ, Hà Nội ghi nhận mức sụt giảm tổng đàn 3-20%. Tuy nhiên, theo Cục Chăn nuôi, mức giảm này chưa đủ lớn để làm mất cân đối cung - cầu trên phạm vi toàn quốc.

Không chỉ thịt heo, nguồn cung các sản phẩm thay thế cũng khá dồi dào. Tổng đàn gia cầm cả nước đạt hơn 584 triệu con, tăng 2,9% so với cùng kỳ, góp phần san sẻ nhu cầu tiêu dùng thực phẩm dịp Tết.

“Những con số này cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt heo và các sản phẩm từ thịt heo trước, trong và sau Tết Nguyên đán”, ông Thắng khẳng định.

Tuy nhiên, ông Thắng cũng lưu ý nguồn cung đủ không đồng nghĩa giá sẽ hạ. Sau giai đoạn dịch tả heo châu Phi diễn biến phức tạp, người tiêu dùng từng có tâm lý e ngại sử dụng thịt heo. Nhưng từ khoảng tháng 11 trở lại đây, khi dịch bệnh được kiểm soát, nhu cầu tiêu thụ phục hồi rõ rệt, kéo theo giá heo hơi tăng trở lại.

“So với tháng 11, đến nay, giá heo hơi đã tăng khoảng 25.000 đồng/kg, hiện phổ biến quanh mốc 70.000 đồng/kg ở nhiều khu vực”, ông Thắng cho biết đồng thời nhấn mạnh mức giá này phản ánh chi phí sản xuất tăng và nhu cầu tiêu dùng cuối năm, nhưng vẫn nằm trong vùng kiểm soát, chưa tạo áp lực thiếu hụt nguồn cung.