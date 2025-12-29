Chân dung tỷ phú thịt bò khô đầu tiên thế giới

Doanh nghiệp trị giá 4 tỷ USD của tỷ phú Mỹ Jack Link hiện là nhà sản xuất thịt khô lớn nhất thế giới và bán ra khoảng 800 triệu gói đồ ăn vặt từ thịt mỗi năm.

Jack Link (79 tuổi) cùng người con trai Troy Link điều hành công ty sản xuất thịt khô lớn nhất thế giới. Ảnh: Forbes.

Năm 1985, doanh nghiệp chế biến thịt của gia đình Jack Link (79 tuổi) tại bang Wisconsin (Mỹ) phá sản. Trong một chuyến đi săn cùng các con trai, Jack Link ghé vào một cửa hàng tiện lợi mua vài gói thịt khô. Nhưng khi thanh toán, ông không khỏi sửng sốt vì giá quá đắt. "Trời, sao mà đắt thế này", ông Link nói trong một cuộc phỏng vấn cùng Forbes.

Jack Link sớm nhận ra rằng ông hoàn toàn có thể tự làm ra sản phẩm này, thậm chí nhà máy đã đóng cửa của ông vẫn còn sẵn các lò nướng. "Chúng tôi cho vài miếng thịt vào đó và thành phẩm lại rất tuyệt vời. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đây", ông kể lại.

Dựa trên công thức từ những năm 1880 của ông cố là một người nhập cư Đức, sản phẩm thịt khô của Jack Link nhanh chóng được đón nhận. Ngày nay, Jack Link’s là nhãn hiệu thịt khô bán chạy nhất nước Mỹ. Với doanh thu ước tính 2 tỷ USD mỗi năm và chiếm 34% thị phần đồ ăn vặt từ thịt tại Mỹ, doanh nghiệp này đã đưa Jack Link trở thành tỷ phú.

Hiện nay, các sản phẩm thịt khô và xúc xích que của Jack Link’s được bán tại hơn 200.000 cửa hàng, có mặt gần như ở mọi điểm bán lẻ lớn tại Mỹ và trên 55 quốc gia toàn thế giới. Mỗi năm, công ty sản xuất hơn 800 triệu gói sản phẩm từ thịt.

Suốt thập kỷ qua, ngành đồ ăn vặt từ thịt toàn cầu trị giá 9 tỷ USD luôn thu hút vốn đầu tư và nhiều thương vụ thâu tóm trị giá hàng trăm triệu USD, tuy nhiên Jack Link’s vẫn đứng vững trước các đối thủ mới, trong khi không ít thương hiệu khác đã thất bại.

Trong quá trình phát triển đó, người con trai út Troy Link (53 tuổi) đã dẫn dắt chiến lược tương lai của công ty. Ông được bổ nhiệm làm CEO năm 2013, khi cha mình chuyển sang vai trò Chủ tịch.

Khi gia đình Link chuyển từ giết mổ sang sản xuất thịt khô, Troy đã làm việc tại lò mổ gia đình ở Minong, Wisconsin trong nhiều năm, từ khu giết mổ đến dây chuyền lọc xương.

Bước ngoặt đưa thương hiệu vươn ra toàn nước Mỹ vào đầu những năm 1990 là việc bán kèm xúc xích bò với phô mai. "Đơn hàng nhiều đến mức chúng tôi không thể sản xuất kịp", Troy nhớ lại.

Từ đó, thị trấn Minong (chỉ khoảng 500 dân) mọc lên hàng loạt doanh nghiệp khác của gia đình Link, từ đại lý ôtô, RV, thuyền cho đến cửa hàng nội thất và tạp hóa. Gia đình cũng sở hữu nhiều đất nông nghiệp và trang trại chăn nuôi bò.

Một trong những dấu ấn lớn nhất của Troy là quyết định bán thịt khô đóng túi, điều chưa từng có trước đó. Năm 1997, Jack Link’s trở thành thương hiệu đầu tiên bán thịt khô trong túi zip. Sản phẩm nhanh chóng bùng nổ khi được Walmart và Target phân phối. "Chúng tôi không bao giờ sản xuất đủ. Hàng cứ lên kệ là hết", Troy nói.

Ngày nay, dòng thịt khô đóng túi chiếm hơn 50% doanh thu công ty và tạo ra bước nhảy vọt lớn về lợi nhuận, đặt nền tảng tài chính vững chắc cho việc mở rộng toàn quốc và quốc tế.

Thịt khô của hãng Jack Link's đứng đầu tại thị trường Mỹ và có mặt trên 55 quốc gia toàn cầu. Ảnh: Forbes.

Troy cho biết thị trường cạnh tranh rất khốc liệt, nhưng dư địa tăng trưởng vẫn còn lớn. "Mọi người tin hay không thì tùy, chúng tôi vẫn còn rất nhiều cơ hội", Troy nói.

Dù đối mặt với nhiều thách thức, Jack Link's vẫn là doanh nghiệp 100% thuộc sở hữu gia đình và họ gần như không có ý định bán công ty. Nếu bị thâu tóm, mức giá cũng sẽ không hề rẻ.

Một nhà đầu tư nhận xét: "Đây là doanh nghiệp ai cũng muốn sở hữu, nhưng không ai muốn mua theo mức định giá mà chủ sở hữu mong muốn". Hiện, Forbes ước tính giá trị công ty rơi vào khoảng 4 tỷ USD .

Forbes cũng ước tính biên lợi nhuận gộp của công ty đạt trên 30%, một phần nhờ biên lãi cao tại các cửa hàng tiện lợi và quầy bán lẻ tại sân bay như Hudson News, đồng thời lợi nhuận EBITDA hàng năm của hãng thịt khô khoảng 200 triệu USD .

Troy nói họ có thể từ chối con đường dễ dàng. Điều đó giúp công ty giữ vững ưu tiên và tập trung cho các mục tiêu dài hạn.

Dù phải đối mặt với nhiều startup tăng trưởng nhanh như Chomps, Archer hay Fatty Smoked Meat Sticks, Jack Link’s vẫn tiếp tục tăng trưởng ở quy mô rất lớn. Jack Link nói chính sự bền bỉ và kiên trì đã làm nên thành công của hãng.

"Và hiện tại, khi chi phí thịt tăng vọt, chúng tôi đang nín thở chờ đợi. Tuy nhiên, giá sẽ không cao mãi và câu hỏi là chúng tôi có thể chịu đựng được bao lâu", ông Troy khẳng định.

Nhìn về tương lai, Troy khẳng định Jack Link’s sẽ tiếp tục là doanh nghiệp gia đình. Còn Jack Link thì nói rất rõ mong muốn của mình cho các thế hệ sau: Công ty phát triển với quy mô lớn hơn nữa vẫn sẽ tốt hơn", Jack Link bày tỏ.