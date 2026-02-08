Đề xuất làm cáp treo đến sân bay Côn Đảo

TP.HCM đề xuất đầu tư tuyến cáp treo kết nối trung tâm đặc khu Côn Đảo đến sân bay Cỏ Ống để đáp ứng công suất 2 triệu lượt hành khách/năm vào 2030.

Đề xuất này được UBND TP.HCM nêu trong báo cáo gửi Bộ Tài chính về các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại đặc khu Côn Đảo mới đây.

Theo UBND TP.HCM, sân bay Cỏ Ống cách trung tâm đặc khu Côn Đảo khoảng 15 km. Nơi đây dự kiến nâng công suất từ 400.000 lượt hành khách hiện nay lên 2 triệu lượt hành khách/năm vào 2030 và 3 triệu lượt hành khách/năm vào 2050.

Tuy nhiên, báo cáo chỉ ra hạ tầng kết nối từ sân bay Cỏ Ống về trung tâm hiện chỉ có tuyến đường bộ độc đạo 2 làn xe, địa hình đèo dốc quanh co, một bên giáp biển, một bên là vách núi rừng đặc dụng. Năng lực thông hành này được dự báo sẽ quá tải khi sân bay Côn Đảo nâng công suất theo quy hoạch trên.

​Qua phân tích, UBND TP.HCM đánh giá phương án mở rộng đường bộ hiện hữu lên 4 làn xe là khó khả thi do phải đào bạt vách núi, tác động tiêu cực đến khoảng 15,75 ha đất rừng đặc dụng.

Do đó, TP.HCM đề xuất đầu tư tuyến cáp treo giao thông công cộng kết nối sân bay Cỏ Ống với trung tâm đặc khu, nhằm giải bài toán hạ tầng, bảo đảm mục tiêu phát triển xanh và bảo tồn hệ sinh thái rừng quốc gia.

Việc đầu tư tuyến cáp treo với 28 trụ đỡ chỉ chiếm dụng khoảng 3 ha đất (chủ yếu tại vị trí trảng cỏ, bụi cây), giúp giảm tác động rừng hơn 5 lần so với đường bộ.

Phương án xây cáp treo không chỉ là phương thức giao thông công cộng mới, xanh, an toàn, phù hợp bảo tồn sinh thái biển đảo, giảm thiểu tác động rừng, mà còn là sản phẩm du lịch độc đáo để du khách chiêm ngưỡng cảnh quan đặc khu từ trên cao.

Cũng trong báo cáo về giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại đặc khu Côn Đảo, TP.HCM kiến nghị các cơ chế đặc thù về việc miễn thuế thu nhập cá nhân trong vòng 5 năm để thu hút chuyên gia, nhà khoa học ra làm việc tại đảo; đồng thời cho phép HĐND TP.HCM chủ động ban hành các chế độ đãi ngộ phù hợp.

Dự kiến giai đoạn 2026-2030, TP.HCM huy động khoảng 51.000 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, đưa Côn Đảo trở thành khu du lịch sinh thái tầm cỡ quốc tế.

Đặc khu Côn Đảo rộng gần 76 km2 với 16 hòn đảo, cách TP.HCM khoảng 230 km, trong đó hơn 78% diện tích nằm trong vườn quốc gia với hệ sinh thái rừng, biển nhạy cảm.

Đề án phát triển kinh tế - xã hội Côn Đảo đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10/2005.

Tháng 6/2024, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 566 phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2045. Theo đó, mục tiêu là xây dựng Côn Đảo là khu du lịch quốc gia, phát huy giá trị văn hóa - lịch sử - tâm linh đặc sắc; du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao với hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, có thương hiệu và sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế; bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái đa dạng rừng, biển, đất ngập nước theo hướng bền vững; tổ chức hài hòa không gian phát triển dân cư, du lịch, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm an ninh - quốc phòng.