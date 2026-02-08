Thị trường đặt cược giá vàng tăng trong tuần tới

Chuyên gia Phố Wall và nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn kỳ vọng giá vàng tăng trong tuần tới, song không ít ý kiến cảnh báo rủi ro điều chỉnh khi kim loại quý tiến sát mốc 5.000 USD/ounce.

Giá vàng thế giới được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới. Ảnh: CNBC.

Sau nhịp điều chỉnh mạnh tuần trước, thị trường vàng bước vào tuần giao dịch vừa qua với diễn biến ổn định hơn. Đến cuối phiên thứ Sáu, giá vàng giao ngay cho thấy dấu hiệu cân bằng sau giai đoạn biến động.

Giá vàng phục hồi dần sau cú điều chỉnh sâu

Mở đầu tuần, giá vàng giao ngay ở mức 4.738 USD /ounce nhưng nhanh chóng chịu áp lực bán, từ đó quay đầu giảm sâu xuống mức thấp 4.450 USD /ounce. Đà giảm mạnh này nhanh chóng kích hoạt lực mua bắt đáy.

Tới rạng sáng thứ Ba, giá vàng lại leo lên 4.935 USD /ounce. Biên độ giao dịch sau đó được mở rộng khi duy trì trên mốc 4.900 USD /ounce suốt cả ngày. Lực cầu tiếp tục chiếm ưu thế giúp vàng tiến sát mốc 5.100 USD /ounce trong đêm.

Tuy nhiên, vùng giá cao nhanh chóng vấp phải áp lực chốt lời, giảm từ 5.054 USD /ounce vào sáng thứ Tư xuống vùng hỗ trợ 4.900 USD /ounce rồi lùi tiếp về khoảng 4.800 USD /ounce vào cuối ngày.

Sau đó, biên độ dao động của giá dần thu hẹp. Áp lực suy yếu trong những giờ cuối phiên đã kéo giá vàng xuống 4.682 USD /ounce vào tối thứ Năm, mức thấp nhất kể từ đầu tuần. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng quay trở lại, giúp giá vàng lấy lại mốc 4.800 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, thị trường vàng vận động ổn định hơn, với xu hướng tăng chậm và bền. Kết tuần, giá vàng giao ngay chỉ còn cách mốc tâm lý 5.000 USD /ounce khoảng 35 USD .

Khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy tâm lý tại Phố Wall cải thiện đáng kể, khi giới phân tích lấy lại niềm tin vào triển vọng ngắn hạn của vàng. Trong khi đó, nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ quan điểm lạc quan, dù tâm lý thận trọng còn hiện hữu sau những tổn thất của tuần trước.

Trong số 18 chuyên gia phân tích thì có tới 12 chuyên gia (chiếm 67%) dự báo giá vàng sẽ tăng và quay trở lại vùng trên 5.000 USD /ounce trong tuần tới. Chỉ hai ý kiến (chiếm 11%) cho rằng giá vàng có thể giảm, trong khi 4 nhà phân tích còn lại (chiếm 22%) đánh giá vàng sẽ ở trạng thái cân bằng tuần tới.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, cuộc thăm dò trực tuyến thu hút 329 lượt tham gia. 210 người (chiếm 64%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới; 62 người (chiếm 19%) cho rằng giá sẽ giảm, trong khi 57 người còn lại (chiếm 17%) nhận định vàng đi ngang.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 67 22 11 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

64 17 19

Dù tuần tới không phải giai đoạn cao điểm về công bố dữ liệu kinh tế, một số sự kiện và chỉ báo quan trọng vẫn được giới đầu tư theo dõi sát sao. Sáng thứ Hai, Nhật Bản tiến hành cuộc bầu cử chính phủ mới, diễn biến được cho là có thể ảnh hưởng đến đồng yen, cũng như thị trường tiền tệ và trái phiếu toàn cầu.

Tại Mỹ, thị trường sẽ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế đáng chú ý, gồm doanh số bán lẻ tháng 12 công bố vào sáng thứ Ba, báo cáo việc làm phi nông nghiệp bị trì hoãn vào thứ Tư, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần vào thứ Năm và doanh số bán nhà hiện có trong tháng 1.

Tuần giao dịch sẽ khép lại với việc Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 vào sáng thứ Sáu, dữ liệu được xem là yếu tố then chốt định hướng kỳ vọng chính sách tiền tệ và diễn biến của thị trường vàng trong ngắn hạn.

Vùng 5.000 USD /ounce trở thành ngưỡng then chốt

Nhận định về triển vọng ngắn hạn, ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, cho biết giá vàng đã tìm được điểm tựa nhất định trước khi bước vào cuối tuần. Theo vị chuyên gia, khả năng giá vàng tăng trở lại trong tuần tới là khá rõ ràng, trong đó mốc 5.000 USD /ounce sẽ đóng vai trò then chốt đối với xu hướng.

"Nếu tuần tới giá vượt được vùng 5.140 USD /ounce, điều đó sẽ cho thấy đợt điều chỉnh mạnh vừa qua nhiều khả năng đã kết thúc", ông nhận định.

Cùng quan điểm tích cực trong trung hạn, ông Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập và người sáng lập BubbleBubble Report, cho rằng đợt bán tháo mạnh tuần trước chủ yếu là phản ứng kỹ thuật sau nhịp tăng nóng vào cuối tháng 1, nhấn mạnh điều này không làm thay đổi triển vọng dài hạn của kim loại quý, đặc biệt với nhà đầu tư không sử dụng đòn bẩy.

Theo Colombo, mục tiêu giá vàng của ông là 5.200 USD /ounce. Thị trường từng vượt xa mức này trước khi điều chỉnh mạnh trở lại. Tuy nhiên, ông cho rằng diễn biến hiện tại chưa đáng lo ngại vì thực chất, giá vàng mới chỉ quay về vùng xuất phát hồi giữa tháng 1.

Colombo đánh giá xu hướng tăng dài hạn của vàng và các kim loại quý vẫn còn nguyên vẹn và có thể kéo dài thêm 7-8 năm nữa. Đáng chú ý, Colombo cho rằng tâm lý bi quan đang gia tăng trong nhóm nhà đầu tư cá nhân lại là tín hiệu tích cực. Bởi khi nỗi sợ lan rộng, đó thường là dấu hiệu thị trường tiệm cận vùng cân bằng hoặc tạo đáy.

Ở chiều ngược lại, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FxPro, cho rằng giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh vào tuần tới. Theo ông, cú sụt giảm mạnh cuối tuần trước đã để lại "vết sẹo" đáng kể lên tâm lý thị trường.

"Dù giá đã phục hồi mạnh khoảng 550 USD từ đáy đầu tuần, tôi vẫn giữ quan điểm rằng chu kỳ tăng kéo dài 3 năm qua đã bị phá vỡ", Kuptsikevich nói, đồng thời cho rằng vùng quanh 5.000 USD /ounce có thể kích hoạt lực bán mạnh.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại CPM Group đưa ra khuyến nghị mua, với mục tiêu giá ban đầu ở mức 5.400 USD /ounce trong nửa cuối tháng 2 và mức cắt lỗ tại 4.800 USD /ounce. Theo CPM Group, giá vàng có thể tiếp tục biến động mạnh theo hướng tăng trong 1-2 tháng tới, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh sâu.