Giá vàng thế giới lại thay đổi '180 độ'

Giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh nhờ làn sóng mua bắt đáy, đồng USD suy yếu và các lo ngại xoay quanh cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Chốt phiên giao dịch 6/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng lên 4.966 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 6/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 189,5 USD lên 4.966 USD /ounce. Trong phiên giao dịch vừa qua, kim loại quý khởi đầu ở vùng giá 4.817 USD /ounce, sau đó tăng mạnh lên trên ngưỡng 4.900 USD /ounce, trước khi đóng cửa tuần ở vùng giá hiện tại, tương đương mức tăng ròng hơn 3%. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ chốt phiên tăng 1,85% lên 4.979,8 USD /ounce.

Đáng chú ý, nếu tính trong cả nhịp tăng gần nhất, giá vàng thế giới đã nhảy vọt từ vùng 4.650 USD /ounce lên mức hiện tại, tương đương gần 7%.

Đà tăng này trái ngược hoàn toàn so với xu hướng suy yếu trước đó mà giá vàng thế giới ghi nhận trong phiên liền trước, khi mặt hàng này giảm một mạch từ vùng gần 5.100 USD /ounce xuống 4.650 USD , tương đương mức giảm ròng gần 9%.

Trên thị trường tài chính, chỉ số USD-Index của Mỹ gần như đi ngang, giá dầu thô giảm nhẹ và giao dịch quanh mức 63 USD /thùng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức khoảng 4,2%, theo Kitco.

Diễn biến gần đây của vàng và bạc đang khiến nhiều nhà đầu tư bất an. Những biên độ dao động trong ngày từng được coi là khó tưởng tượng đối với kim loại quý nay đã trở nên quen thuộc, thách thức những giả định lâu nay về vai trò của vàng như một tài sản ổn định trong thời kỳ bất định.

Các chuyên gia kim loại cho rằng biên độ giao dịch hàng ngày đã nới rộng lên mức hiếm thấy, thậm chí xuất hiện ngoài các thời điểm khủng hoảng. Dù vậy, sự xáo trộn này diễn ra sau một giai đoạn tăng giá phi thường. Vàng đã thiết lập hơn 10 đỉnh lịch sử chỉ trong vài tuần qua, trong khi bạc vọt lên các mức giá khiến thị trường rơi vào trạng thái tăng quá đà.

Tuy giá đã lùi khỏi các mốc đỉnh lịch sử của tuần trước, thị trường dường như đang dần thích nghi với vùng giao dịch 4.500- 5.000 USD /ounce. Bất chấp biến động mạnh, vàng vẫn ghi nhận mức tăng khoảng 1% trong tuần này.

Về các yếu tố có thể tác động tới giá vàng, các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ tại thủ đô Muscat của Oman đã kết thúc, theo hãng thông tấn Iran IRNA. Trong khi đó, chính quyền Mỹ vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về cuộc đàm phán.

Trong cuộc đàm phán gián tiếp trên, phái đoàn Iran và Mỹ đã "trao đổi quan điểm, cân nhắc và cách tiếp cận" thông qua Ngoại trưởng Oman Badr Albusaidi, theo CNN.

Sau cuộc đàm phán, Giáo sĩ cấp cao Iran Ahmad Khatami khẳng định Iran sẽ tiếp tục làm giàu uranium, đồng thời bác bỏ những lời kêu gọi đình chỉ chương trình này từ quốc tế và coi đó là điều "không liên quan".

Trước đó, Tổng thống Donald Trump từng đe dọa tiến hành các cuộc tấn công quân sự nếu Tehran không chấp thuận một thỏa thuận, trong khi Iran cảnh báo rằng bất kỳ hành động quân sự nào cũng sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến khu vực, kéo theo Israel và Mỹ.

Mới đây, Mỹ đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Iran, hoặc tích trữ lương thực và nước uống nếu không thể rời khỏi nước này. Hiện, số công dân Mỹ ở Iran vẫn chưa được xác định, song được cho là không lớn, theo Bloomberg.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 9,71% lên 77,69 USD /ounce; giá bạch kim tăng 5,69% lên 2.099 USD /ounce; trong khi palladium nhích thêm 3,19% lên 1.682 USD /ounce.