Điện lực cảnh báo hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng vọt

Tháng 2 là thời điểm thay đổi rõ rệt về thời tiết và thói quen sinh hoạt dịp Tết Nguyên đán, khiến lượng điện tiêu thụ của nhiều gia đình miền Bắc có nguy cơ tăng đột biến.

Theo EVNNPC, tiền điện tháng 2 có thể tăng đột biến. Ảnh: Việt Linh.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa có cảnh báo về nguy cơ hóa đơn tiền điện của hộ gia đình tăng cao đột biến trong tháng 2.

Đơn vị điện lực cho biết có 3 nguyên nhân chính có thể khiến hóa đơn tiền điện tháng 2 tăng cao.

Theo đó, đầu tháng xuất hiện rét đậm khiến người dân sử dụng nhiều thiết bị sưởi ấm kéo dài trong nhiều giờ. Đến giữa tháng 2 trùng dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu sinh hoạt, sum họp gia đình tăng cao, kéo theo thời gian sử dụng điện nhiều hơn bình thường. Cuối tháng thời tiết nồm ẩm khiến các thiết bị như máy hút ẩm, điều hòa chế độ khô hoạt động liên tục.

EVNNPC cho biết việc các thiết bị vận hành trong nhiều giờ làm sản lượng điện tiêu thụ tăng, từ đó dẫn đến hóa đơn tiền điện cao hơn so với các tháng trước.

Tại Hà Tĩnh, trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, điện năng sinh hoạt trung bình trên địa bàn đạt 4,48 triệu kWh, tăng 32,25% so với 1 tuần trước đó.

Ông Mai Thanh Tùng, Trưởng phòng Điều độ, Công ty Điện lực Hà Tĩnh, cho biết trong 9 ngày nghỉ Tết, phụ tải điện sinh hoạt trên toàn tỉnh tăng mạnh do người dân sử dụng đồng thời nhiều thiết bị như điều hòa, bình nóng lạnh, bếp từ, tivi, hệ thống chiếu sáng trang trí...

"Bên cạnh đó, thời tiết thuận lợi đã tạo điều kiện cho các hoạt động vui chơi, giải trí, gặp mặt đầu xuân, góp phần làm nhu cầu sử dụng điện tại khu vực dân cư tăng cao, kéo theo sản lượng điện toàn tỉnh tăng so với thời điểm trước Tết", ông Tùng nói.

Sau kỳ nghỉ Tết, phụ tải điện trên địa bàn được dự báo sẽ có sự điều chỉnh khi các cơ quan, doanh nghiệp đồng loạt trở lại hoạt động. Nếu trong những ngày giáp Tết và suốt kỳ nghỉ, mức tiêu thụ điện tăng chủ yếu ở khu vực dân cư thì sau đó, trọng tâm phụ tải sẽ dần chuyển sang khối sản xuất - kinh doanh.

Theo dự báo của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, tổng điện năng sinh hoạt trung bình của toàn tỉnh trong tháng 2 dự kiến đạt 126,1 triệu kWh và sẽ còn tăng cao trong những tháng tới, khi thời tiết bắt đầu vào mùa nắng nóng.

Nhìn chung, để chủ động kiểm soát tiền điện, Tổng công ty Điện lực miền Bắc khuyến cáo người dân chỉ bật bình nóng lạnh khoảng 10-15 phút trước khi sử dụng, không bật 24/24 giờ; hạn chế dùng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn như bếp từ, máy sấy, bình nóng lạnh.

Đồng thời, người dân cần tắt các thiết bị không cần thiết và đèn trang trí khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà; chống nồm ẩm đúng cách bằng cách đóng kín cửa, sử dụng chế độ hút ẩm trong không gian phù hợp và không vận hành liên tục trong thời gian dài.