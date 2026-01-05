CPI năm 2025 tăng 3,31%

Năm 2025, CPI của Việt Nam tăng 3,31%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Đóng góp lớn vào mức tăng này là giá thuê nhà, giá điện sinh hoạt, cùng chi phí ăn uống ngoài gia đình...

Bình quân năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,21% so với năm trước, thấp hơn mức tăng 3,31% của CPI bình quân chung. Ảnh: Phương Lâm.

Báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) nêu một số nguyên nhân khiến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 3,31%. Cụ thể, nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 6,08%, làm CPI chung tăng 1,38%, do giá nhà ở thuê tăng 7,33% và giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 6,45%.

Nhóm điện sinh hoạt tăng 7,2% do nhu cầu sử dụng điện tăng cùng với việc EVN điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân vào ngày 11/10/2024 và ngày 10/5/2025.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,27%, làm CPI chung tăng 1,17%. Trong đó, nhóm thực phẩm tăng 3,61%, làm CPI chung tăng 0,8%; nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 3,81%; nhóm lương thực tăng 0,17%.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 13,07%, làm CPI chung tăng 0,61%, do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theo Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế.

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 4,78%, làm CPI chung tăng 0,17%; nhóm giáo dục tăng 2,15%, làm CPI chung tăng 0,13%, do một số trường đại học, trung học dân lập, mầm non tư thục điều chỉnh học phí; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,66%, làm CPI chung tăng 0,09%.

Hai yếu tố góp phần kiềm chế tốc độ tăng CPI năm 2025 là nhóm giao thông và thông tin - truyền thông. Cụ thể, nhóm giao thông giảm 2,14%, làm CPI chung giảm 0,21%, trong đó, giá xăng giảm 8,53%; nhóm thông tin và truyền thông giảm 0,45%, khiến CPI chung giảm 0,02%, do giá điện thoại thế hệ cũ giảm.

Lạm phát cơ bản tháng 12/2025 tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 3,27% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,21% so với năm trước, thấp hơn mức tăng 3,31% của CPI bình quân chung, chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.