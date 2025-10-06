CPI bình quân tăng 3,2% trong 9 tháng, hơn 1.332 doanh nghiệp mới

Bình quân 9 tháng năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,19%.

Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số CPI tháng 9 tăng 0,42% so với tháng trước do dịch vụ giáo dục các trường ngoài công lập, giá thực phẩm và vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng.

Con số này tăng 2,61% so với tháng 12/2024; tăng 3,38% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân quý III tăng 3,27% so với quý III/2024. Bình quân 9 tháng năm 2025, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng 0,42% của CPI tháng 9 so với tháng trước, có 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng. Riêng chỉ số giá nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm.

Lạm phát cơ bản tháng 9 tăng 0,20% so với tháng trước và tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 9 tháng năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,27% của CPI bình quân chung. Nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.

Tốc độ tăng, giảm CPI tháng 9 so với tháng trước. Nguồn: Cục Thống kê.

Chỉ số giá vàng tháng 9 tăng 6,53% so với tháng trước; tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2024; tăng 45,42% so với tháng 12/2024. Trong khi đó chỉ số giá USD tháng 9 tăng 0,30% so với tháng trước; tăng 6,64% so với cùng kỳ năm 2024; tăng 3,98% so với tháng 12/2024.

Về tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 9, cả nước có 16.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 165.700 tỷ đồng và số lao động đăng ký 97.000 lao động. So với cùng kỳ năm trước, con số này tăng 49,8% về số doanh nghiệp, tăng 78,6% về số vốn đăng ký và tăng 53,9% về số lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 9 đạt 9,9 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, cả nước còn có 4.564 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 6.160 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 4.182 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Tình hình đăng ký doanh nghiệp 9 tháng đầu năm 2025 so với cùng kỳ. Nguồn: Cục Thống kê.

Tính chung 9 tháng đầu năm năm 2025, cả nước có 145.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hơn 1,42 triệu tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 874.000 lao động.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong 9 tháng năm 2025 đạt 9,8 tỷ đồng . Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm 2025 là hơn 4,72 triệu tỷ đồng , tăng 104,3% so với cùng kỳ năm 2024.

Bên cạnh đó, cả nước có 86.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 9 tháng năm 2025 lên hơn 231.300 doanh nghiệp, tăng 26,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, bình quân 1 tháng có 25.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Ở chiều ngược lại, tính chung 9 tháng, có 99.500 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; 53.200 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 22.300 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể.

Bình quân 1 tháng có 19.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Nguồn: Cục Thống kê.

Trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 82,49 tỷ USD , giảm 0,7% so với tháng trước và tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 680,66 tỷ USD , tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,0%; nhập khẩu tăng 18,8%.