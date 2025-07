CPI quý II tăng 3,31% vì tiền điện, thực phẩm tăng

CPI quý II/2025 của Việt Nam tăng 3,31% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do tiền điện, giá thực phẩm, nhà ở và y tế leo thang.

Việc điều chỉnh giá điện vào tháng 5 khiến CPI quý II tăng mạnh. Ảnh: EVN.

Theo báo cáo mới được Cục Thống kê công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tăng 0,48% so với tháng gần nhất nhưng tăng 3,57% so với cùng kỳ năm 2024.

Tính chung quý II, CPI tăng 3,31% so với cùng kỳ, đến từ sự ảnh hưởng của 6 nhóm hàng hóa.

Quý vừa rồi, CPI tăng chủ yếu do nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,6%, đóng góp 1,21 điểm % vào mức tăng chung. Trong đó, giá thực phẩm tăng 4,1% do nhu cầu dịp lễ 30/4-1/5 và Tết Đoan Ngọ, khiến CPI tăng 0,87 điểm %. Giá ăn uống ngoài gia đình tăng 3,68% do chi phí nguyên liệu và nhân công tăng, góp 0,32 điểm %.

Nhóm nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng tăng 6,35%, chủ yếu do giá thuê nhà và điện sinh hoạt tăng, tác động tổng cộng 1,2 điểm %. Hồi tháng 5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện sinh hoạt theo Quyết định 1279/QĐ-BCT từ ngày 10/5 với mức tăng 4,8% ở tất cả bậc thang.

Giá dịch vụ giáo dục cũng tăng 2,95% trong quý vì một số tỉnh thành tăng học phí năm học mới, làm CPI tăng thêm 0,18 điểm %.

TỐC ĐỘ TĂNG/GIẢM CPI CÁC QUÝ GẦN ĐÂY Số liệu so với cùng kỳ năm liền trước. Nguồn: NSO. Nhãn I/2024 II III IV I/2025 II CPI % 3.77 4.39 3.48 2.87 3.22 3.31

Trong khi đó, dịch vụ y tế tăng mạnh 13,35% do điều chỉnh theo Thông tư 21/2024 của Bộ Y tế, đóng góp 0,72 điểm %.

Ngoài ra, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,98%, tác động 0,09 điểm % còn nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6,57% do giá vàng và đồ dùng cá nhân cùng tăng.

Chiều ngược lại, xu hướng giảm của chỉ số giá nhóm giao thông;; bưu chính, viễn thông có vai trò ghìm chân CPI quý II.

Lạm phát cơ bản tháng 6 tăng 0,31% so với tháng trước và tăng 3,46% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 6 tháng đầu năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 3,16% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,27% của CPI bình quân chung, nguyên nhân chủ yếu do giá lương thực, thực phẩm, điện sinh hoạt, giá dịch vụ y tế là yếu tố tác động làm tăng CPI nhưng thuộc nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính lạm phát cơ bản.