9 nhóm hàng, dịch vụ vừa tăng giá

Cục Thống kê - Bộ Tài chính cho biết trong mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng này có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính tăng giá; 2 nhóm giảm giá.

Nhóm tăng mạnh nhất là nhà ở và vật liệu xây dựng, tăng 0,36%, tác động làm CPI chung tăng 0,07 điểm phần trăm. Trong đó, giá điện sinh hoạt tăng 1,82% do nhu cầu sử dụng tăng cao trong mùa nắng nóng; từ ngày 10/5, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá điện sinh hoạt.

Giá điện sinh hoạt tăng 1,82% do nhu cầu sử dụng tăng cao trong mùa nắng nóng.

Ngoài ra, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 1,96% do giá gạch, cát, đá tăng vì nguồn cung khan hiếm và chi phí sản xuất, vận chuyển tăng. Giá dầu hỏa cũng tăng 2,64% do điều chỉnh giá bán lẻ trong tháng.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,25% do nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp hè và chi phí sản xuất tăng.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,2%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,18%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,1%. Các nhóm may mặc, mũ nón, giày dép; thuốc và dịch vụ y tế; giáo dục cùng tăng nhẹ.

Ở chiều ngược lại, 2 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm gồm bưu chính, viễn thông và giao thông.

Nhóm giao thông giảm 0,48%, tác động làm CPI chung giảm 0,05 điểm phần trăm. Mức giảm chủ yếu đến từ việc giá xăng dầu hạ nhẹ trong tháng. Tuy vậy, nhiều dịch vụ vận tải hành khách lại tăng giá: giá vé tàu hỏa, hàng không... Một số mặt hàng trong nhóm phụ tùng xe cộ cũng tăng giá,

Nhóm bưu chính, viễn thông giảm nhẹ do giá dịch vụ và thiết bị cùng giảm giá.

So với tháng 12/2024, CPI tháng 7 đã tăng 2,13%. So với cùng kỳ năm trước, CPI tăng 3,19%. Tính chung 7 tháng đầu năm 2025, CPI bình quân tăng 3,26% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 3,18%.

Tính đến ngày 31/7, bình quân giá vàng thế giới ở mức 3.369 USD /ounce, giảm nhẹ 0,02% so với tháng trước. Tháng 7, kỳ vọng lạm phát tại Mỹ và châu Âu không có nhiều thay đổi, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất cơ bản. Ngoài ra, nhu cầu đầu tư vào vàng vật chất tại các thị trường lớn như Trung Quốc và Ấn Độ không có sự đột biến, góp phần duy trì mặt bằng giá ổn định.

Trong nước, chỉ số giá vàng tăng 1,02% so với tháng 6, do số lượng vàng miếng lưu thông trên thị trường thấp; tăng 49,7% so với cùng kỳ năm trước; tăng 34,9% so với tháng 12/2024. Bình quân bảy tháng, giá vàng tăng 39,09%.

Giá USD trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 31/7/2025, chỉ số USD trên thị trường quốc tế đạt mức 97,61 điểm, giảm 1,0% so với tháng trước do thị trường gia tăng kỳ vọng FED sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng làm giảm sức hấp dẫn của đồng USD.

Trong nước, chỉ số giá USD tháng 7 tăng 0,37% so với tháng trước; tăng 3,39% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,3% so với tháng 12/2024. Bình quân bảy tháng, mức tăng là 3,32%.