CPI 7 tháng tăng 3,2-3,3%

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều hành giá, phấn đấu giữ CPI ở mức hợp lý nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Lạm phát của Việt Nam được kiểm soát; CPI tăng phù hợp để hỗ trợ tăng trưởng

Sáng 5/8, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá, đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành giá 7 tháng, định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2025.

Báo cáo của Bộ Tài chính về công tác quản lý, điều hành giá cho biết, từ đầu năm đến nay, mặt bằng giá cả thị trường cơ bản biến động theo quy luật. Trong quý I, giá cả tăng cao vào đầu năm do vào tháng Tết sau đó giảm trong tháng 3 theo quy luật sau Tết.

Sang quý II, CPI tăng nhẹ trong tháng 4 và tháng 5 ở mức 0,07-0,16%, sau đó có mức tăng cao hơn trong tháng 6 (tăng 0,48% so với tháng trước) do giá một số vật liệu xây dựng (gạch, cát, đá) và giá xăng dầu tăng theo biến động của thị trường nhiên liệu thế giới.

So với cùng kỳ năm trước, CPI 7 tháng đầu năm ước tăng 3,2-3,3%. Đây là mức phù hợp hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh các nguồn lực được tập trung đẩy mạnh để đạt tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất. Lạm phát của Việt Nam đang được kiểm soát trong giới hạn mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra từ 4,5-5%, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng dự báo một số yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá những tháng còn lại của năm 2025 (giá nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu; giá vật liệu xây dựng; giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống, may mặc; giá một số mặt hàng do Nhà nước Quản lý; biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt với quy mô và tần suất nhiều hơn…), cũng như một số yếu tố giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá (nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước dồi dào; chính sách miễn học phí cho học sinh từ bậc mầm non đến hết THPT công lập trên toàn quốc; giá sách giáo khoa giảm từ 5-20%; chính sách giảm thuế;…).

Trên cơ sở dự báo, Bộ Tài chính cập nhật kịch bản điều hành giá 5 tháng cuối năm tăng trong khoảng 3,7-4,0%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam khoảng 2,9-4,2%. Bộ Tài chính giả định CPI các tháng còn lại tăng đều một tỷ lệ như nhau so với tháng trước thì trong 5 tháng còn lại của năm 2025, CPI mỗi tháng còn dư địa tăng khoảng 1,19-1,58% để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân năm 2025 khoảng 4,5-5,0%.

Từ kịch bản và giả định nêu trên, Bộ Tài chính đề xuất các giải pháp điều hành giá trong những tháng cuối năm 2025 để đảm bảo thực hiện được mục tiêu đề ra.

Tăng cường quản lý, điều hành giá hợp lý để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững

Sau khi Bộ Tài chính báo cáo, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo thảo luận kỹ lưỡng về nội dung báo cáo, cũng như sự biến động giá của một số mặt hàng thiết yếu, tác động sâu sắc tới đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua, qua đó đề xuất các biện pháp điều hành căn cốt, sát hợp, hiệu quả để phát triển nhanh, bền vững.

Tại cuộc họp, đại diện các bộ, ngành (Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Y tế, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội vụ, Cục Thống kê, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Xây dựng) bày tỏ thống nhất với nội dung đánh giá, nhận định và các giải pháp nêu trong báo cáo trung tâm của Bộ Tài chính; khẳng định Ban Chỉ đạo điều hành giá đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; tổng thể trong 7 tháng của năm 2025, công tác quản lý, điều hành giá đã đạt mục tiêu đề ra.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố tác động từ trong nước và thế giới (trong đó tác động của thuế đối ứng), đại diện các bộ ngành đã phát biểu cụ thể về các nội dung liên quan đến công tác quản lý, điều hành giá nói chung và điều hành giá một số hàng hóa, dịch vụ cụ thể trong thời gian tới như: Xăng dầu; khí hóa lỏng; điện; dịch vụ y tế; cung tiền mặt, lãi suất, tín dụng, tỷ giá; giá cả nguyên liệu đầu vào và xuất khẩu các mặt hàng sản xuất chủ lực; giá gạo, rau, thịt lợn, tôm sú, tôm thẻ, cá tra; giá vật liệu xây dựng; giá bất động sản… Qua đó các bộ, ngành đề xuất các giải pháp để đảm bảo cân đối cung cầu, quản lý, điều hành giá giá linh hoạt, hiệu quả.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đánh giá cao ý kiến phát biểu cụ thể, sâu sắc của các thành viên Ban Chỉ đạo, đề nghị Bộ Tài chính - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu, hoàn thiện báo cáo để triển khai các biện pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh công tác quản lý điều hành giá là hết sức quan trọng, bởi nếu không kiểm soát hiệu quả lạm phát thì kết quả tăng trưởng sẽ không có nhiều ý nghĩa đối với đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá một cách hợp lý để thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững là yêu cầu bắt buộc.

Phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phải hết sức lưu ý đến diễn biến các mặt hàng thiết yếu, gắn với đời sống của người dân và hoạt động của doanh nghiệp nhất là các mặt hàng xăng dầu; điện; gạo, thịt… để sẵn sàng các giải pháp quản lý, điều hành phù hợp.

Phó thủ tướng đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các tỉnh có giải pháp căn cơ, đồng bộ để quản lý thị trường bất động sản vận hành lành mạnh, phù hợp với đời sống người dân.

Phó thủ tướng cũng cho ý kiến cụ thể về các nội dung: quản lý cung tiền, ổn định tỷ giá đồng Việt Nam với đồng USD; quản lý giá điện; giá vật liệu xây dựng và giá các nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất…

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu giữ CPI ở mức hợp lý nhất để thúc đẩy tăng trưởng

Trong thời gian tới, Phó thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu giữ CPI ở mức hợp lý nhất để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đến tháng 10/2025, các bộ, ngành xây dựng phương án điều hành giá các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý năm 2026 để có phương án điều hành chủ động.

Đồng thời triển khai các biện pháp giám sát chặt chẽ biến động giá cả thị trường trong nước nhất là với những hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu; chủ động và linh hoạt có các biện pháp điều tiết cung cầu và bình ổn thị trường nhằm đảm bảo sản xuất, đáp ứng nhu cầu của xã hội, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá, góp phần kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thuộc lĩnh vực quản lý để có biện pháp điều hành phù hợp. Chủ động dự báo và có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, nhất là trong các thời điểm thị trường có nhu cầu tăng cao đối với các mặt thàng thiết yếu như xăng dầu, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, vật tư nông nghiệp, dịch vụ vận tải… không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây tăng giá đột biến.

Tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá; xử lý nghiêm các hành vi tăng giá bất hợp lý gây bất ổn thị trường.

Điều hành chính sách tài khóa phối hợp với chính sách tiền tệ và các chính sách khác để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên tuyền, bảo đảm kịp thời, minh bạch thông tin về giá và công tác điều hành giá của Chính phủ, Ban Chỉ đạo điều hành giá, nhất là diễn biến giá cả các vật tư quan trọng, các mặt hàng thiết yếu liên quan đến sản xuất và đời sống người dân để hạn chế gia tăng lạm phát kỳ vọng, ổn định tâm lý người tiêu dùng và doanh nghiệp nhất là những thời điểm trùng với các kỳ nghỉ lễ trong năm.