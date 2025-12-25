TP.HCM sẽ khởi công hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm kết nối Cần Giờ

Sở Xây dựng TP.HCM vừa cập nhật thông tin về loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm kết nối Cần Giờ sẽ khởi công, khánh thành trong năm 2026.

Dự kiến hoàn thành nút giao kết nối đường cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác vào năm 2028. Ảnh: Quỳnh Danh.

Nội dung này được Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông), thuộc Sở Xây dựng TP.HCM cung cấp tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 25/12.

Theo Ban Giao thông, năm 2026 được xem là thời điểm đặc biệt khi hàng loạt dự án lớn về đích, đồng thời cũng là lúc khởi công những dự án quy mô hơn.

Khởi công cầu Cần Giờ, nút giao Rừng Sác năm 2026

Trong năm 2026, ở nhóm dự án đang thi công, Ban Giao thông đang tăng tốc thi công để về đích các công trình, dự án, bao gồm: Nút giao Mỹ Thủy; nút giao An Phú; dự án mở rộng đường Quốc lộ 50; xây dựng các đường Vành đai TP.HCM; mở rộng, nâng cấp đường HL80B (đoạn từ Nguyễn Ảnh Thủ đến Lê Văn Khương); xây dựng cầu Rạch Tôm, mở rộng, nâng cấp TL8 (đoạn từ cầu Kênh N31A đến Ngã tư Tân Quy)...

Nối mạch các công trình lớn đang triển khai, Ban Giao thông sẽ hoàn tất các thủ tục để khởi công các dự án, công trình như dự án đường Vành đai 4; cầu - đường Bình Tiên; đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu.

Bên cạnh đó còn có các dự án BOT cửa ngõ như nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13; nâng cấp đường trục Bắc - Nam; nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1; cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 22; dự án đầu tư hoàn chỉnh nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với Quốc lộ 50; đầu tư hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM; xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.

Song song đó là các công trình then chốt hướng biển như cầu Cần Giờ, nút giao Rừng Sác cũng sẽ khởi công năm 2026. Dự án có tính biểu tượng như đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu và đường ven biển TP.HCM; dự án cầu Thủ Thiêm 4 cũng đang được nghiên cứu đề xuất, đầu tư.

Phối cảnh cầu Cần Giờ vượt sông Soài Rạp, nối Cần Giờ với khu vực Nhà Bè, dự kiến khởi công ngày 15/1/2026. Ảnh: Sở Xây dựng TP.HCM.

"Khi loạt dự án này hoàn thiện, các cửa ngõ của TP.HCM sẽ được thông suốt. Trên quy mô vùng Đông Nam Bộ, đến năm 2026 sẽ hoàn thành hạ tầng chiến lược. Như vậy, khi đến năm 2028, cơ bản mạng lưới đường vành đai, cao tốc và quốc lộ sẽ được hình thành, dựng nên bộ khung giao thông then chốt kết nối toàn vùng", Ban Giao thông thông tin.

Dấu ấn lịch sử: Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên

Ban Giao thông cho biết trong 5 năm qua (2020-2025), dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.HCM đã dồn lực triển khai hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm, tạo dấu ấn rõ nét trong phát triển đô thị, đặc biệt là giao thông.

Một trong những dấu ấn rực rỡ và mang tính lịch sử nhất trong nhiệm kỳ này của TP.HCM là việc hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cuối năm 2024.

Sau một năm vận hành, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) phục vụ gần 19 triệu lượt khách. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cùng với metro, các công trình then chốt như nút giao An Phú đang thực hiện và đường Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa đã thông xe thể hiện rõ tư duy hành động, tập trung xử lý các điểm nghẽn lớn. Trong đó, tuyến Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa không chỉ giảm tải cho khu vực sân bay Tân Sơn Nhất mà còn mở ra tuyến kết nối trực tiếp thứ hai vào nhà ga T3.

Dự án Vành đai 3 đoạn qua TP.HCM, dài khoảng 47,3 km, cũng là điểm nhấn quan trọng khi công trình vừa giải quyết các vấn đề cấp bách về ùn tắc, kết nối vùng vừa định hình diện mạo đô thị hiện đại, làm nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ở khu vực phía tây thành phố, Ban Giao thông nhấn mạnh việc mở rộng Quốc lộ 50 mang ý nghĩa chiến lược thúc đẩy liên kết vùng, tạo điều kiện thuận lợi cho liên kết TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long, tháo gỡ tình trạng quá tải kéo dài và tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, nông sản từ các tỉnh miền Tây lên thành phố.

Bên cạnh đó, nhiều dự án giao thông khác như Dương Quảng Hàm, hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, cầu Long Kiểng, Rạch Đỉa, Bưng, Bà Hom… cũng lần lượt được hoàn thành, góp phần tạo tạo động lực kinh tế, giải quyết ách tắc giao thông, nâng cao chất lượng sống của người dân thành phố.