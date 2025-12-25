Dự kiến khởi công đường liên cảng Cát Lái 8.000 tỷ vào quý IV/2026

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết nếu được phê duyệt trong quý I/2026, dự án đường liên cảng Cát Lái sẽ khởi công vào quý IV/2026 và hoàn thành vào cuối năm 2028.

Cảng Cát Lái đóng vai trò trọng điểm trong xuất khẩu hàng hóa cho TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ảnh: Quỳnh Danh.

Thông tin trên được Sở Xây dựng TP.HCM nêu trong văn bản trình UBND TP.HCM về phương án nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây kết nối đường Vành đai 3 TP.HCM.

Theo đề xuất, tuyến đường liên cảng có tổng chiều dài khoảng 5,9 km, quy mô mặt cắt ngang rộng 60 m, vận tốc thiết kế 60 km/h. Điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối kết nối trực tiếp nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM.

Trên toàn tuyến sẽ xây dựng cầu Bà Cua với quy mô 10 làn xe; riêng đoạn từ cảng Phú Hữu đến nút giao cao tốc và Vành đai 3 sẽ bố trí cầu cạn 4 làn xe, kết hợp 3 vị trí kết nối xuống phần đường đi thấp.

Dự án dự kiến sử dụng vốn ngân sách với tổng mức đầu tư 8.782 tỷ đồng , trong đó chi phí bồi thường, tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật khoảng 1.351 tỷ đồng .

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu nằm dọc sông Đồng Nai là cụm cảng trọng điểm, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của TP.HCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tuy nhiên, các phương tiện ra vào cảng chủ yếu qua các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ để kết nối Xa lộ Hà Nội và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Các tuyến này thường xuyên quá tải, xảy ra ùn tắc nghiêm trọng trên diện rộng.

Tình trạng này không chỉ làm gia tăng chi phí vận tải, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa tại cụm cảng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Sở Xây dựng TP.HCM nhấn mạnh việc đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và Vành đai 3 là rất cần thiết, nhằm tạo một trục giao thông mới có tính chất chuyên dụng, tăng cường năng lực giao thông ra vào cảng, tạo thuận lợi cho chuỗi logistics xuất nhập khẩu hàng hóa.

Bên cạnh đó, tuyến đường sẽ giảm tải áp lực giao thông cho các đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, Vành đai 2 nhánh phía đông và Xa lộ Hà Nội; qua đó giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc khu vực cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu.