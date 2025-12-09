Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Xe container lật trên xa lộ Hà Nội, giao thông ùn tắc nhiều giờ

  • Thứ ba, 9/12/2025 12:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Trong lúc "ôm cua", xe đầu kéo container bất ngờ nghiêng và lật ngang, va mạnh vào dải taluy và chắn gần như toàn bộ làn đường. Sự cố khiến giao thông trên xa lộ Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng, dòng xe nối dài nhiều km.

Sáng 9/12, một xe đầu kéo container lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ ngã tư Thủ Đức đi Suối Tiên đã bất ngờ bị lật khi "ôm cua" lên cầu vượt Trạm 2 (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM).

Theo ghi nhận của phóng viên, trong lúc ôm cua, phương tiện bất ngờ nghiêng và lật ngang, khiến thùng hàng va mạnh vào dải taluy, chắn gần như toàn bộ làn đường.

Sự cố khiến giao thông trên xa lộ Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng, dòng xe nối dài nhiều km.

container anh 1container anh 2container anh 3container anh 4

Ùn tắc kéo dài nhiều km sau vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông và huy động xe cẩu di dời phương tiện gặp nạn. Nguyên nhân vụ lật xe đang được điều tra làm rõ.

Công tác khắc phục vẫn đang được triển khai để sớm giải tỏa tình trạng ùn tắc trên tuyến đường huyết mạch này.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://tienphong.vn/xe-container-lat-tren-xa-lo-ha-noi-giao-thong-un-tac-keo-dai-nhieu-gio-post1803077.tpo

Tiền Phong

container Hà Nội lật xa lộ Hà Nội ùn tắc kéo dài

    Đọc tiếp

    Mua lon bao phu TP Hue va Nam Trung Bo hinh anh

    Mưa lớn bao phủ TP Huế và Nam Trung Bộ

    4 giờ trước 10:24 9/12/2025

    0

    Từ chiều 9/12 đến hết ngày 10/12, khu vực TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ sẽ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, nhiều nơi có thể ghi nhận lượng mưa vượt 200 mm.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý