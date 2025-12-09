Xe container lật trên xa lộ Hà Nội, giao thông ùn tắc nhiều giờ

Trong lúc "ôm cua", xe đầu kéo container bất ngờ nghiêng và lật ngang, va mạnh vào dải taluy và chắn gần như toàn bộ làn đường. Sự cố khiến giao thông trên xa lộ Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng, dòng xe nối dài nhiều km.

Sáng 9/12, một xe đầu kéo container lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng từ ngã tư Thủ Đức đi Suối Tiên đã bất ngờ bị lật khi "ôm cua" lên cầu vượt Trạm 2 (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM).

Theo ghi nhận của phóng viên, trong lúc ôm cua, phương tiện bất ngờ nghiêng và lật ngang, khiến thùng hàng va mạnh vào dải taluy, chắn gần như toàn bộ làn đường.

Sự cố khiến giao thông trên xa lộ Hà Nội bị ùn tắc nghiêm trọng, dòng xe nối dài nhiều km.

Ùn tắc kéo dài nhiều km sau vụ tai nạn. Ảnh: Tiền Phong

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực, phân luồng giao thông và huy động xe cẩu di dời phương tiện gặp nạn. Nguyên nhân vụ lật xe đang được điều tra làm rõ.

Công tác khắc phục vẫn đang được triển khai để sớm giải tỏa tình trạng ùn tắc trên tuyến đường huyết mạch này.