Chủ tịch TP.HCM có chỉ đạo mới với dự án nút giao Gò Công 12.000 tỷ

Lãnh đạo TP.HCM giao nhiệm vụ triển khai dự án trọng điểm khu Đông thành phố tại nút giao Trạm 2 (Xa lộ Hà Nội) đến nút giao Gò Công, nối với Vành đai 3.

Phối cảnh nút giao Gò Công trên tuyến Vành đai 3. Ảnh: Ban Giao thông TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 390 của HĐND TP về chủ trương đầu tư dự án hoàn chỉnh nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM.

Theo đó, lãnh đạo TP.HCM giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) khẩn trương phối hợp UBND các phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước (nơi dự án đi qua) hoàn thành việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu để làm cơ sở trình, phê duyệt dự án thành phần 1, bao gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai, Ban Giao thông cần tập trung triển khai thực hiện công tác thi tuyển kiến trúc công trình, lập kế hoạch chi tiết và kịp thời báo cáo khi có khó khăn vượt thẩm quyền.

Đồng thời, Ban phải sớm đề xuất bố trí đủ vốn ngân sách đảm bảo đúng kế hoạch và đúng quy định pháp luật về đầu tư công.

Lãnh đạo TP.HCM giao Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 390 của HĐND TP theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, ngân sách nhà nước, đất đai, xây dựng, đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan; đảm bảo đúng quy mô đầu tư được duyệt; tổ chức công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo UBND TP theo đúng quy định.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn UBND các phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước hoàn thành việc điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu; rà soát đảm bảo dự án phù hợp với đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 đã được phê duyệt.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP.HCM lưu ý Sở Xây dựng không được để việc chưa hoàn tất thực hiện thủ tục phê duyệt dự án làm chậm tiến độ kế hoạch.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn chủ đầu tư, UBND các phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước khẩn trương triển khai các thủ tục có liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đặc biệt là công tác đo đạc kiểm đếm.

UBND các phường Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước khẩn trương điều chỉnh, cập nhật các đồ án quy hoạch có liên quan trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo tiến độ trình phê duyệt dự án.

Dự án đầu tư nút giao thông Gò Công và nhánh nối đường Xa lộ Hà Nội đến nút giao thông Gò Công trên Vành đai 3 TP.HCM là công trình trọng điểm của khu đông TP.HCM.

Sau khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng giải tỏa nút thắt, kết nối giao thông đô thị với đường Vành đai 3 và 2. Tổng vốn đầu tư dự án hơn 12.400 tỷ đồng từ ngân sách TP.HCM, được HĐND TP thông qua cuối tháng 8.

Điểm đầu tuyến giao với nút giao thông Trạm 2 (nằm trên Xa lộ Hà Nội), điểm cuối tuyến tại nút giao thông Gò Công (vị trí giao giữa đường Vành đai 3 và đường Nguyễn Xiển). Tổng chiều dài tuyến khoảng 5,9 km.

Nút giao Gò Công được thiết kế theo dạng ngã tư khác mức, quy mô 4 tầng, kết hợp đảo tròn và cầu cạn chạy trên tuyến Vành đai 3. Các cầu vượt cũng sẽ được xây dựng để phân tách dòng xe, giảm xung đột và đi lại thông suốt.

Dự án cũng sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến gồm hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, hầm băng ngang đường và các hạng mục kỹ thuật khác theo đúng quy định hiện hành.