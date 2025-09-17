Chậm tiến độ, một nhà thầu dự án Vành đai 3 TP.HCM bị 'cắt việc'

Chậm tiến độ nhiều hạng mục thi công dự án thành phần 3 thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai, một nhà thầu phụ bị buộc điều chuyển khối lượng thi công.

Tuyến Vành đai 3 TP.HCM dài khoảng 76 km, kết nối TP.HCM, Bình Dương cũ, Đồng Nai và Long An cũ. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Báo Đồng Nai, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa có thông báo về việc điều chuyển khối lượng của nhà thầu phụ thi công chậm tiến độ tại gói thầu xây lắp số 26, dự án thành phần 3 đường Vành đai 3 TP.HCM, đoạn qua địa phương.

Ban Quản lý yêu cầu nhà thầu phụ Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành phối hợp với tư vấn giám sát và nhà thầu chính rà soát, xác nhận khối lượng đã thi công; đồng thời, bàn giao lại mặt bằng để nhà thầu chính tiếp tục thực hiện.

Bên cạnh đó, công ty hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng (hoàn trả tạm ứng, hoàn thiện hồ sơ quản lý chất lượng…) giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ theo quy định.

Nhà thầu chính gói thầu xây lắp số 26 là Công ty CP Tân Nam được giao căn cứ hợp đồng xây dựng đã ký và phụ lục hợp đồng, thu hồi toàn bộ phần khối lượng chưa thực hiện của nhà thầu phụ để triển khai thi công; lập lại đường găng tiến độ, bù lại thời gian chậm cho phần công việc thu hồi, đảm bảo hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19/12.

Ban Quản lý cũng đề nghị đơn vị tư vấn giám sát gói thầu là Công ty CP Ba Lẻ Bảy nâng cao vai trò, trách nhiệm, phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành các nội dung nêu trên, đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Trước đó, ngày 8/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã họp kiểm điểm tiến độ với các đơn vị liên quan thi công gói thầu xây lắp số 26, dự án thành phần 3 đường Vành đai 3 TP.HCM.

Tại buổi làm việc, nhà thầu chính và đơn vị tư vấn giám sát đánh giá tiến độ thi công của nhà thầu phụ không đảm bảo tiến độ về nhu cầu cấp phối đá dăm, đắp đất nền đường trên hai tuyến đường song hành, hạng mục cống hộp kỹ thuật, công thoát nước ngang.

Dự án thành phần 3 thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có chiều dài hơn 11 km, tổng mức đầu tư gần 2.600 tỷ đồng . Dự án có 3 gói thầu xây lắp đang được triển khai thi công đạt 47% hợp đồng, chậm 4,3% so với kế hoạch.

Theo yêu cầu của Thủ tướng và UBND tỉnh, dự án thành phần 3 phải hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12.